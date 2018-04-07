نقاط تشابه وإختلاف بين الريال وأتلتيكو بكلاسيكو مدريد

5 مهمات تنتظر زيدان اليوم في ديربي العاصمة

{ مدريد – وكالات

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة صوب ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأحد، من أجل متابعة الديربي المنتظر بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني.ويلتقى ريال مدريد، صاحب المركز الثالث في الليجا، مع جاره وغريمه، أتلتيكو مدريد، الوصيف، حيث لم يعد الديربي كما كان في سالف الأيام، عندما ظل “الروخيبلانكوس” عاجزين عن الفوز على الريال، طوال 13 سنة، حتى حُلت العقدة عام 2013، على يد المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، لتصبح المواجهة الكلاسيكية أكثر ندية.

تشابه

ويتشابه الفريقان في عدة نقاط، خلال المدة الأخيرة، خاصة منذ انطلاق الدور الثاني لليجا.ولعل أبرزها هو التطور الملحوظ في الجوانب الهجومية، إذ سجل فريق زيدان طوال الدور الأول 35 هدفا، بينما استطاع إحراز 41 هدفا حتى الآن، في الدور الثاني، بينما تتبقى 8 جولات على نهاية الليجا.وعلى الجانب الآخر، تطور مردود أتلتيكو الهجومي، بعد التعاقد مع دييجو كوستا في يناير، وعودة جريزمان لمستواه، حيث سجل الفريق 28 هدفا طوال الدور الأول، وفي الثاني وصل حتى الآن لـ23 هدفا.

ورغم أهمية الديربي، إلا أن الفريقين يركزان أكثر حاليًا، على إنقاذ الموسم بلقب أوروبي.

وقد اقترب ريال مدريد من حجز مقعده، في نصف نهائي دوري الأبطال، بالفوز على مضيفه يوفنتوس ذهابًا (3-0)، وكذلك الأمر بالنسبة لأتلتيكو، الذي تغلب بثنائية على ضيفه، سبورتنج لشبونة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

اختلاف

ورغم تشابه الفريقين في التطور الهجومي، يظهر الاختلاف بينهما في الجوانب الدفاعية، حيث أن فريق سيميوني، هو صاحب أقوى خط دفاع، ليس في الليجا فقط، بل في الدوريات الخمسة الكبرى.

وقد حافظ الروخيبلانكوس على نظافة شباكهم هذا الموسم، في 19 مباراة، كما لم يستقبلوا سوى 14 هدفا، في الليجا، مع سياسة سيميوني المتحفظة، وفي ظل تواجد مدافعين أقوياء فنيا وبدنيا، مثل جودين وخيمينيز وسافيتش، بالإضافة للحارس العملاق، يان أوبلاك.

وعلى العكس، يتخوف ريال مدريد من دفاعه، الذي لا يزال يعاني أمام جميع الفرق، حيث استقبلت شباكه 33 هدفا في الليجا، وهو الرقم الأسوأ بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

كما لم يحافظ الميرينجي على نظافة شباكه، سوى في 9 مباريات فقط، من أصل 30، في الدوري الإسباني.لكن الفريق الملكي يعوض نقطة ضعفه الدفاعية، بصحوته الهجومية، فمع اقتراب الموسم من أمتاره الأخيرة، تناسى كريستيانو رونالدو انطلاقته السيئة، وعاد كآلة تهديفية للفريق، حيث قفز للمركز الثاني في قائمة هدافي الليجا.وستمثل مباراة الديربي فرصة لزيدان، للتفوق على سيميوني في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سبق أن التقيا في 6 مباريات.وفاز المدرب الفرنسي مرتين، وتعادل في مثلهما، كما تلقى هزيمتين أمام منافسه الأرجنتيني.

مهمات زيدان

ويتطلع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتحقيق الانتصار ومواصلة سلسلة النتائج القوية لفريقه في المباريات الأخيرة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد، في صراعهما على وصافة الليجا.

تجهيز بيل نفسيايعانى جاريث بيل، من قلة مشاركاته مع الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، الأمر الذي يقربه من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.وغاب جاريث بيل، عن المشاركة مع ريال مدريد في مباراة يوفنتوس، التي تابعها من دكة البدلاء دون الحصول على دقيقة واحدة، ليظهر الويلزي أمام الكاميرات بوجه عابس، ولم يحتفل بهدف كريستيانو رونالدو الأسطوري، وهو دليل قاطع على سوء حالته النفسية.ومع وجود تقارير تؤكد أن زيدان سيعتمد على بيل في الديربي، تبقى مهمة تجهيزه نفسيا من الأمور المهمة في الوقت الحالي.

إيقاف خطورة كوستا وجريزمان

يعتبر الثنائي دييجو كوستا وأنطوان جريزمان، هو السلاح الأخطر لفريق أتلتيكو مدريد، الذي سيعتمد عليه دييجو سيميوني، في المباراة المقبلة.وسجل كوستا وجريزمان معا 30 هدفا خلال الموسم الجاري في كل المسابقات، بواقع 24 هدفا للاعب الفرنسي و6 لنظيره الإسباني الذي شارك مع أتلتيكو مدريد منذ يناير الماضي فقط..وستكون مهمة زيدان، متمثلة في غلق المساحات أمام الثنائي، وفرض رقابة قوية عليه من خلال رباعي الدفاع الذي سيتكون من كارفاخال، راموس، فاران ومارسيلو.ويعد إيقاف جريزمان وكوستا، مفتاح الفوز في الديربي كما سبق وأن فعل برشلونة، حين حقق فوزا ثمينا بهدف نظيف في الجولة الـ27 من الليجا.

شباك نظيفة

فاز ريال مدريد مؤخرا على لاس بالماس في الليجا 3 ـ 0 وبنفس النتيجة على يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي من المرات القليلة في الموسم الجاري، التي يخرج الملكي بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين.

ويرغب زيدان في استمرار عدم قبول فريقه أي أهداف في ديربي مدريد، وهو أمر لو حدث سيساعد الريال كثيرا في سعيه للفوز بالمباراة.وأتلتيكو مدريد من الفرق الصعبة، ذات الأسلوب الواضح في الدفاع، وعندما يسجل يصعب على منافسيه الوصول إلى مرماه.وسيكون الخروج بشباك نظيفة من المهمات الصعبة التي تواجه زيدان، الذي عليه إيجاد طريقة تحمي مرمى الملكي من غزوات أتلتيكو مدريد.

نشوة ثلاثية يوفنتوس

لدى زيدان مهمة صعبة في مباراة ديربي مدريد، وهي إخراج لاعبيه من نشوة الفوز العريض على يوفنتوس بثلاثية نظيفة، والتركيز على لقاء أتلتيكو، من أجل مواصلة الزحف نحو وصافة الليجا.وبالطبع سيكون على زيدان البدء في تلك المهمة قبل المباراة، وخلال تعليماته للاعبين في الساعات المقبلة.

اختيار التشكيل المناسب

اختيار التشكيل المثالي، المهمة الأخيرة لزيدان، وقد تبدو الأصعب في ظل تقارب مستوى عدد من اللاعبين خاصة في الوسط والهجوم.وسيدفع زيدان، بكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، بحسب التقارير الأخيرة، لكن يبقى اللاعب الثالث في الهجوم من بين إيسكو و لوكاس فاسكيز وأسينسيو وجاري بيل.

ويبدو أن زيدان يخطط للاستعانة بجاريث بيل، في ديربي مدريد من أجل منح الويلزي الفرصة مع بقاء 3 أوراق رابحة على دكة البدلاء، يمكنه الاستعانة بها في التبديلات بحسب سير اللقاء.