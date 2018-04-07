مباراتان مؤجلتان اليوم في البصرة والنجف

النفط يتألق والشرطة تتعثر والطلبة تفشل والجوية تقهر الزوراء

الناصرية – باسم ألركابي

تجري اليوم الأحد مباراتان مؤجلتان من المرحلة الأولى عندما يضيف النجف فريق الحسين في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة وذلك عند الساعة الثالثة عصرا والميناء ونفط ميسان من السابعة عشرة عند الساعة السابعة مساء وتظهر الفوائد مشتركة إمام الفرق الأربعة.

ففي حال فوز النجف سيقطع خطوة مهمة وقد يتقدم خامسا في سلم الترتيب وهو المرشح القوي لحسم النتيجة عندما يظهر تحت أنظار جمهوره في فرصة لايمكن تفويتها تحت أي مسوغ كان لاستعادة توازنه بعد خسارة النفط والتعادل مع الصناعات عبر تقديم الأداء المقنع عندما يكون علي هاشم قد عالج نقاط الضعف التي أفقدته أربع نقاط في أخر مباراتين وربما تظهر فرصة الفوز مواتية في ظل ظروف اللعب والفوارق مع ضيفه ولانه اعتاد الاستفادة من مباريات الميدان في وقت يهتم الضيوف في التعامل مع الامور وإيجاد الحلول والعودة ولو بالنقطة لتوسيع الفارق مع المهددين بالهبوط زاخو وكربلاء وتفادي النتائج المخيبة عندما خسر تسع مباريات

الميناء وميسان

ويلعب الميناء مرة أخرى تحت ضغط جمهوره عندما يضيف جيرانه نفط ميسان واللعب من اجل الفوز وبفارق هدفين على الأقل للخروج من موقعه الثالث عشر بعد التوقف به كثيرا وهو ما يمنحه التقدم الى مواقع الحدود وأهمية التعامل مع مباريات الأرض التي فرط بالكثير من نقاطها أخرها تعادله مع الكهرباء امام مرحلة الحسم وقوة المنافسة وتحديد مصير الفرق والحاجة للحلول عبر التوازن في مواجهات عقر الدار في ظروف لعب تقف اليوم لمصلحة كتيبة ناظم شاكر التي تدرك بان عليها تحقيق الفارق والنتيجة المنتظر من جمهورهم الذي مل التعثر الميداني وأهمية عكس المستوى عبر تحديد طريقة اللعب ومعالم طريق النتيجة عبر تدارك نقاط الضعف إمام مهمة لاتظهر سهلة إمام فريق سيحل منتشيا بفوزه الأخير على السماو وتشويه سجله الميداني بفرض الخسارة الأولى في ميدانه وقبلها بعثرة دفاتر الطلاب بثلاثية هداف الدوري وسام سعدون ويظهر في الجاهزية ويدرك لاعبو ومدرب الفريق طبيعة مباراة اليوم التي يأمل ان يستمر في مواصلة تفوقه صحبة جمهوره الذي سيحظر لقرب الملعب ولان مباريات الفريقين تحظي باهتمام جمهوريهما منذ زمن بعيد قبل ان تشكل التحدي لهما وكلاهما يحاول استغلال جهود عناصره في تقديم المستوى والاستحواذ على الكرة لأهمية النقاط التي ستدعم موقفه بالتقدم موقعا مضمونا وربما اخر متوقفا على النتيجة الأخرى لكن ما يشغل عدي إسماعيل هو العودة بالفوز قبل كل شيء الأمر نفسه ينطبق على شاكر الذي يرى النجاح يتوقف على جهود اللاعبين.

مباريات الجولة 21

وشهدت مواقع الجولة الماضية نتائج مختلفة وتغيرات بسيطة في مواقع السلم عندما تلقى الزوراء الخسارة الأولى من الغريم الجوية بهدف لهدفين في مواجهة شهدت تصرفات غير مسوغة على مستوى دكه الاحتياط واللاعبين والجمهور ومنهم من خرج كثيرا عن مفهوم التشجيع ما يتطلب تدخل لجنة الانضباط والحد من كل تصرف يسيء بأي اتجاه طبعا الأمر لايتوقف على المباراة المذكورة والمشاهد الاخرى السابقة لاتحتاج الى تعليق بل الى ردع قوي على كائن من يكن بعدما تسببت تلك لتصرفات في مشكلات ؟

تقدم الجوية

وكان الزوراء قد تقدم بهدف حسين علي د7 على بداية المباراة قبل ان يعيد حمادي احمد المباراة للتعادل د27 ومن ثم حسم النتيجة عن طريق البديل الناجح امجد راضي د61 ليحلق الصقور في أجواء ملعب الشعب في أهم نتيجة عكست تطور مستوى الفريق الذي استمر يسير بالاتجاه الصحيح قبل ان يمثل الفوز تحولا كبيرا في مسار المشاركة التي اخذ يستقر فيها الفريق كثيرا وفي أهم أوقات المنافسة وتقديم هدية الموسم لجمهوره الذي احتفل رافعا راياته الزرق قبل ان تختفي الرايات البيض ويمضي اهل الزوراء ليلة حزينة مع ان فريقهم باق في الصدارة وعلى بعد 8 نقاط من الجوية لكن حسرة الخسارة وأثارها فطرت قلوبهم قبل ان يتنفسوا الصعداء بتعادل الشرطة مع مضيفه البحري بهدف جاء عن طريق هدافه مهند علي د43ليتقلص الفارق الى سبع نقاط تعاكس رغبة جمهور الشرطة الرافض للنتيجة التي تشبه الخسارة امام مواصلة إهدار النقاط وفشله في ملاعب المحافظات على هذه الشاكلة قبل استمرار الفريق مواجهة مشاكل ملاعب المحافظات بعد تعادله مع نفط ميسان كما تدفع النتيجة المذكورة إدارة النادي البحث السريع عن مدرب لتولي المهمة قبل فوات الأوان في وقت خدمت النقطة البحري في البقاء بنفس موقعه الخامس عشر بعدما قدم الأداء المقنع وفرض التعادل بهدف اللاعب احمد مصطفى د 85 جنى ثمارها لان التعادل جاء مع الشرطة الذي كان قد هزم أصحاب الأرض الموسم الماضي بهدف لسبعة.

فوز النفط

وعزز النفط نتائجه الجيدة بتحقيق فوزين جيدين الأسبوع الأخير فبعد التغلب على النجف جاء الدور على الطلاب وإلزامهم على ترك صفوفهم والخروج من الباب الخلفي في الوقت القاتل وبهدف ايمن حسين في أول تسجيل له بعد العودة لفريقه في مباراة مهمة زادت من مشاكل الطلاب وواقع العلاقة المتشنجة مع الأنصار الذين ندبوا حظهم على ما يجري للفريق بعد تلقي الخسارة التاسعة والتراجع للموقع الحادي عشر مع المدرب الرابع عادل نعمة وسط احتجاجات المطالبة على إبعاد الإدارة وتوتر العلاقة بين الاثنين عندما يرى الأداء السوء والنتائج المخيبة التي لم يقدر على إيقافها احد الأربعة.

خسارة السماوة

وبقي كل من الميناء في موقعه الثالث عشر والكهرباء الخامس اثر نتيجة التعادل السلبي التي شهدها جمهور البصرة الذي يراها فشلا لان الرهان وتحديد مسار الامور يتوقف على نتائج الأرض التي استمر التفريط بنقاطها في وقت استمر الكهرباء في تحقيق النتائج المطلوبة ولان العودة بتعادل من الميناء يعد اشبه بالفوز.

فيما تجرع فريق السماوة الخسارة الأولى تحت أنظار جمهوره وفي ملعبه الذي حافظ على نتائجه على مدى جولات المرحلة الأولى قبل ان يسقط في أول اختبارات المرحلة الحالية مع جيرانه نفط ميسان بهدف لهدفين عندما استهل حسين سلمان التسجيل د5 قبل ان يعود الضيوف للمباراة بهدف وسام سعدون د25 قبل ان يعززه احمد سعيد د75 ويحسم المهمة التي تقدم فيها ميسان للموقع الثامن قبل ان يستمر السماوة في مركزه الرابع عشر.

تعادل الجنوب والأمانة

وانتهى لقاء نفط الجنوب والامانة بتعادلهما السلبي ليرفع الاول رصيده الى 29 والثاني الى 27 متراجعا موقعا إمام النتيجة لتي لم تخدم الطرفين خصوص الجنوب والخروج بتعادل أشبه بالخسارة رغم ان الأمانة احد الفرق المنافسة وتمتلك مقومات اللعب لكنه لم يستغل قدرات عناصره من الواعدين ويعول على المدرب القديم الجديد ثائر احمد ولو كل الامور تتوقف على جهود اللاعبين في وقت يتوجب على الجنوب النظر بتركيز لمباريات عقر الدار.

وسام سعدون

واستمر نجم ميسان وسام سعدون في صدارة الهدافين ب12 هدفا وبعده امجد راضي وحمادي احمد من الجوية ومنهد علي من الشرطة بنفس الرصيد 11 هدفا.

الجولة 22

وحددت لجنة المسابقات الجمعة المــــــــــقبلة الثالث عشر من نيسان الجاري مــــــــــــــوعدا لانطلاق مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري وفيها يلعب النفط والسماوة ويضيف الميناء كربلاء والكهرباء يلتقي الزوراء بملعب التاجي والأمانة مع ميسان ونفط الوســــــــــــــط والبحري والجوية في لقاء ثأري مع النجف والحدود والجنوب والصناعات والطلاب والشرطة والديوانية وفريق الحسين وزاخو.