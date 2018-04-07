الجانب المالي والمحاسبي في شركات النفط – رافد عبيد النواس

تمارس أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه وذلك من قبل المقاول الأجنبي (الشركة الأجنبية المتعهدة)

وعقود المشاركة في الإنتاج والتي يتم عادة بين وزارة النفط (كجهة مالكة) والشركة الأجنبية(المقاول)، تخول صاحب العقد(المقاول) حق القيام بأعمال الاستكشاف والبحث والتنمية وإنتاج النفط والغاز في مساحة معينة يحددها العقد وبمبالغ استثمارات محددة وخلال مدة محددة، استرداد التكلفة، وفي حال اكتشاف النفط يتم احداث شركة عاملة (مختلطة) بين وزارة النفط وبين المقاول الأجنبي يحدد فيها حقوق الطرفين التمويل ( أتاوة الحكومة، استرداد التكلفة، التمويل للتكاليف التشغيلية والاستثمارية من قبل المقاول، نسبة تقاسم الأرباح، الضرائب والرسوم المترتبة عن العقد)، يضاف إلى ذلك أن طبيعة هذه الصناعة من جهة وشمول العقود وفقا للمراحل المذكورة من جهة أخرى الملكية.عكس على أسلوب قيام الشركات النفطية العاملة بإعداد حساباتها وفقا لطريقة المجهودات الناجحة أو لطريقة التكلفة الكلية.

ويقع على عاتق المقاول تمويل جميع المصاريف والتكاليف في فترة الاستكشاف والتنقيب، وفي حال ظهور نتائج إيجابية يتم استرداد هذه النفقات من “تكلفة النفط” وفق النسب المحددة في عقد الخدمة، كما يقوم المقاول في شركات عقود الخدمة بتمويل النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية من قبله في بداية كل شهر، ويتم استرداد هذه النفقات من نفط التكلفة بعد تدقيق المصاريف من قبل ممثلي الحكومة وفقا لأحكام عقد الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تقتصر القوائم المالية الربعية والسنوية للشركات العاملة على قائمة كشف النشاط والتي تشمل نوعين من النفقات: تشغيلية ورأسمالية, أما في شركة المقاول فتشمل القوائم المالية: قائمة الدخل التي تظهر الأرباح والخسائر الصافية وفقا لبنود عقد الخدمة، وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية.