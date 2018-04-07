الإنتخابات . . ثوب نار أو بدلة ثلج – احمد عبد الصاحب

اليوم . . و تحديدا قبل موعد الانتخابات النيابية في الثاني عشر من ايار المقبل تكون ارض العراق قد لبست ثوبا جديدا لم تعتد على ارتدائه منذ اكثر من اربع سنوات خلت ، فربما يكون ثوبا من نار عند البعض ، او بدلة ثلج عند اخرين ، و ما بينهما من افكار و رؤى و افكار متضاربة اشعلت الظرف و المكان ، حتى حسبت جراء عدم الاستقرار على رأي محدد ان الناس بلا قضية ما دام الجميع غير متفقين او متجانسين ، او بالاحرى هم قلقون من المستقبل .

و قسم المشهد السياسي الذي نراه اليوم المجتمع العراقي الى ثلاثة انواع ، الاول من حسم امره بالتصويت لصالح ائتلاف معين ، و الثاني من قرر عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع ، فيما ظل النوع الثالث مترنحا متذبذبا لا يعلن او يعرف رأيه حتى يوم الانتخابات .

الجميع محقون في تلك المواقف و التأملات و التراجعات ، ما دام النوع الاول قد بنى آماله على سفينة ذلك الحزب او الائتلاف التي تدنو من ساحل الوطن و هي محملة بأطنان من الوعود ، اما النوع الثاني فقد هزته مشاعره تصرفات و سلوكيات بعض الحكام خلال السنوات الماضية التي لم تحسم مسألته او تلتفت اليه ، فيما يبقى النوع الثالث تحت تأثير التفكير بأنه لن يكون صدى لأعوام مضت ، و انه لا يحبذ خسارة صوته كما جرت العادة ، انما هو افصاح عن تجربة ودراية و موقف كما عبر عن ذلك الفيلسوف كونفوشيوس .

و ما دمنا بصدد الحديث عن الانتخابات بأعتبارها ذروة العملية الديمقراطية فأن الشكوك بنزاهة الانتخابات قد صعدت من شدة الصراع السياسي و ساعدت على اشتعال النيران في اطراف بعض الاحزاب و الائتلافات ، لكن التنبيه الى قضية جوهرية في هذه الانتخابات بات امرا مطلوبا و هي ( ان الاحزاب الحاكمة قد طورت او ابتكرت اساليب عديدة للتلاعب في عملية الانتخابات لغرض تحقيق مقاصد غير التي ترجى في الانتخابات الديمقراطية ، و على رأسها الحصول على الشرعية امام الجماهير ، و التخفيف من حدة الضغوط المطالبة بالاصلاح و احترام حقوق الانسان ) .

لا يمكن الفصل بين الانتخابات الحرة النزيهة و الديمقراطية ، فبدون الثانية لا يمكن للاولى ان تعيش او تتسيد الموقف ، و لا يمكن ان تختزلها ما دامت هي آلية للأختيار و تتطلب شروطا اهمها وجود برنامج انتخابي لكل حزب او ائتلاف يعرفه الجميع ، و افساح حرية التعبير و تشكيل مؤسسات مستقلة .

العراقيون يرددون اليوم شعارا طالما صدح في اغلب حناجر الباحثين عن وطن حي سليم ( لا نريدها ديمقراطية لا تسمح بحكم الا من ترتضيه ) ، اي اننا نرفض ان تكون العملية الديمقراطية مشوهة لا تخدم الا نفرا قليلا من المستفيدين ، اننا لا نريدها كما يقولون انتخابات فولكلورية لا تنتج الديمقراطية و الحرية و حقوق المواطن الحقيقية التي تجعل من الفرد اي فرد شريك في بناء وطن يسعى الجميع الى اسـعاده .

و امام كل هذه الحقائق و التمنيات فأن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي و من معه و بكل التاريخ النضالي قادر ان يكون القدوة في تحقيق العملية الديمقراطية بشكلها الحقيقي المعروف في بناء الدولة المدنية و المؤسسات المستقلة و المصالحة الوطنية و كل ما يرتبط بحقوق المواطنة و حريتها .

و هكذا فأن شدة التعقيد في الوضع السياسي تتسارع بين من يؤمن بحرية الوطن و المواطن و من يسعى الى الشد للوراء .