حديث عن لغة الحب – ناجح صالح

يرى البعض أن الحب مجرد لعبة يلهو بها ويستمتع بها تحركه نزوة طارئة أو رغبة طائشة يبدو فيها كأنه صياد يطارد فريسة .

والواقع أن الحب الحقيقي هو احساس ينبض بالحياة بين قلبين ..احساس يضفي البهجة على النفوس ويوفر لها الدفء والراحة والطمأنينة ، وأنه عاطفة صادقة ولغة مشتركة تتناغم مع أجواء الطبيعة وظلالها الوارفة .

كان الحب فيما مضى مقيدا بقيود ثقيلة يخاف الفتى فيه على سمعته وسمعة من يحب من قول القائلين وهمزاتهم ، لذا كان هذا الحب يعيش في الخفاء وتحت جنح الظلام ، غير أنه كان صادقا تعلوه سمة الوقار ويكسوه ثوب الحياء .

يكابد فيه الفتى الهوى فيتألم بصمت دون أن يبوح بسره لأحد .. وها هو ذا يرى حبيبته أحلى النساء كأنها ملاك يخلو من كل عيب .. هكذا هو يراها مهما تكن ملامحها .

ان أغلب حالات الحب تلج أبواب القلب دون استئذان فليس ثمة اختيار في الأمر ..ان مجرد نظرة أو ابتسامة أو كلمة تفعل مفعول السحر في الأبدان .

ما هذا الحب ! ما لغزه ! ما سره !

يقول أحد الشعراء : كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان

ترى هل من لقاء بين الحبيبين خلسة بعيدا عن الأنظار ! أم يبقى اللقاء متعسرا وسط بيئة اجتماعية قاسية ! واذا تحقق اللقاء فهل تنطفئ نار الأشواق التي في الصدور !

أترى هذا النوع من الحب يحقق هدفه في آخر المطاف أم أنه يبقى أملا دون جدوى ولا سيما ان الفتاة تساق الى بيت الزوجية على مضض ودون أي اختيار منها بل أن الأسرة هي التي تحسم مثل هذا الأمر .. وهكذا تفشل قصة الحب في أول تجربة مع واقع الحياة .

وفي سيرة بعض شعراء الغزل الأقدمين مثالا للحب العفيف ، فهذا قيس بن الملوح الملقب بمجنون ليلى دفع حياته ثمنا لنداء قلبه ،وهذا جميل يلتقي ببثينة سرا فلا يمس لها طرف رداء ، وهذا قيس لبنى يكاد الشوق يقتله حينما افترقت عنه من تسكن قلبه.

فاذا انتقلنا الى دنيا الحب اليوم فقد تغير الأمر تماما عما كان عليه من قبل وأصبح الحب أشبه بلعبة يغامر بها من يريد المغامرة .

أجل لقد هبط الحب من عليائه الى منحدر صعب وانقلبت قدسيته ونقاءه وتألقه الى مجرد لهو وعبث وقضاء وقت ..

فما أكثر الفتية الذين يتصيدون في الماء العكر حينما يلقون شباكهم لصيد فتيات ساذجات غافلات ، وما أكثر الفتيات اللاتي يقمن بنفس الدور ازاء فتية ساذجين غافلين ..

وقد يحاول بعض الفتية كسب ود الفتاة بأسلوب درامي يبدع في تمثيله ليروق بالتالي للفتاة فتقع ضحية هذه اللعبة لتصاب بعدها بردة فعل شديدة الوطأة على نفسها .

ومع ذلك فان ثمة فتية آخرين قد سلكوا طريقا في هذا المضمار خفقت فيه قلوبهم بصدق .

ان ما يمكن أن يقال عن دنيا الحب اليوم أنها تحولت الى صفحة اعلانات على مواقع الأنترنت لتسيء أسوأ الاساءات الى كلا الجنسين معا .

ما هكذا يكون الحب وليست هذه ايقاعاته ونغماته .. الحب علاقة روحية بين قلبين قد تكون خاتمتها عش زوجية دافئ وهو ذا الغاية المرتجاة منه ، أما اذا توقف هذا الحب عند منتصف الطريق وأعقبه فراق فانه ليس باليد حيلة ولكن هكذا تهيأت الأسباب له لايقاف مسيرته ..ومع هذا يبقى كذكرى تراود القلب بين حين وحين .

فليت عشاق اليوم أو من يزعمون أنهم عشاق ألا تكون سيرة الحب على ألسنـــتهم مجرد كلام عابر بل يكون هذا الحب كنسيـــــــــم صبا وشذا ورد يبهج القلب ويحي الأمل ويرسم معالم الطريق .

يرى البعض أن الحب مجرد لعبة يلهو بها ويستمتع بها تحركه نزوة طارئة أو رغبة طائشة يبدو فيها كأنه صياد يطارد فريسة .

والواقع أن الحب الحقيقي هو احساس ينبض بالحياة بين قلبين ..احساس يضفي البهجة على النفوس ويوفر لها الدفء والراحة والطمأنينة ، وأنه عاطفة صادقة ولغة مشتركة تتناغم مع أجواء الطبيعة وظلالها الوارفة .

كان الحب فيما مضى مقيدا بقيود ثقيلة يخاف الفتى فيه على سمعته وسمعة من يحب من قول القائلين وهمزاتهم ، لذا كان هذا الحب يعيش في الخفاء وتحت جنح الظلام ، غير أنه كان صادقا تعلوه سمة الوقار ويكسوه ثوب الحياء .

يكابد فيه الفتى الهوى فيتألم بصمت دون أن يبوح بسره لأحد .. وها هو ذا يرى حبيبته أحلى النساء كأنها ملاك يخلو من كل عيب .. هكذا هو يراها مهما تكن ملامحها .

ان أغلب حالات الحب تلج أبواب القلب دون استئذان فليس ثمة اختيار في الأمر ..ان مجرد نظرة أو ابتسامة أو كلمة تفعل مفعول السحر في الأبدان .

ما هذا الحب ! ما لغزه ! ما سره !

يقول أحد الشعراء : كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان

ترى هل من لقاء بين الحبيبين خلسة بعيدا عن الأنظار ! أم يبقى اللقاء متعسرا وسط بيئة اجتماعية قاسية ! واذا تحقق اللقاء فهل تنطفئ نار الأشواق التي في الصدور !

أترى هذا النوع من الحب يحقق هدفه في آخر المطاف أم أنه يبقى أملا دون جدوى ولا سيما ان الفتاة تساق الى بيت الزوجية على مضض ودون أي اختيار منها بل أن الأسرة هي التي تحسم مثل هذا الأمر .. وهكذا تفشل قصة الحب في أول تجربة مع واقع الحياة .

وفي سيرة بعض شعراء الغزل الأقدمين مثالا للحب العفيف ، فهذا قيس بن الملوح الملقب بمجنون ليلى دفع حياته ثمنا لنداء قلبه ،وهذا جميل يلتقي ببثينة سرا فلا يمس لها طرف رداء ، وهذا قيس لبنى يكاد الشوق يقتله حينما افترقت عنه من تسكن قلبه.

فاذا انتقلنا الى دنيا الحب اليوم فقد تغير الأمر تماما عما كان عليه من قبل وأصبح الحب أشبه بلعبة يغامر بها من يريد المغامرة .

أجل لقد هبط الحب من عليائه الى منحدر صعب وانقلبت قدسيته ونقاءه وتألقه الى مجرد لهو وعبث وقضاء وقت ..

فما أكثر الفتية الذين يتصيدون في الماء العكر حينما يلقون شباكهم لصيد فتيات ساذجات غافلات ، وما أكثر الفتيات اللاتي يقمن بنفس الدور ازاء فتية ساذجين غافلين ..

وقد يحاول بعض الفتية كسب ود الفتاة بأسلوب درامي يبدع في تمثيله ليروق بالتالي للفتاة فتقع ضحية هذه اللعبة لتصاب بعدها بردة فعل شديدة الوطأة على نفسها .

ومع ذلك فان ثمة فتية آخرين قد سلكوا طريقا في هذا المضمار خفقت فيه قلوبهم بصدق .

ان ما يمكن أن يقال عن دنيا الحب اليوم أنها تحولت الى صفحة اعلانات على مواقع الأنترنت لتسيء أسوأ الاساءات الى كلا الجنسين معا .

ما هكذا يكون الحب وليست هذه ايقاعاته ونغماته .. الحب علاقة روحية بين قلبين قد تكون خاتمتها عش زوجية دافئ وهو ذا الغاية المرتجاة منه ، أما اذا توقف هذا الحب عند منتصف الطريق وأعقبه فراق فانه ليس باليد حيلة ولكن هكذا تهيأت الأسباب له لايقاف مسيرته ..ومع هذا يبقى كذكرى تراود القلب بين حين وحين .

فليت عشاق اليوم أو من يزعمون أنهم عشاق ألا تكون سيرة الحب على ألسنـــتهم مجرد كلام عابر بل يكون هذا الحب كنسيـــــــــم صبا وشذا ورد يبهج القلب ويحي الأمل ويرسم معالم الطريق .