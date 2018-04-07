المشروع يرفد الكهرباء الوطنية بـ 60 ميغا واط

إفتتاح محطة لمعالجة الغاز في ميسان بطاقة مليوني متر مكعب يومياً

بغداد- شيماء عادل

افتتحت وزارة النفط محطة معالجة الغاز في حقل البزركان في ميسان بطاقة 71 مقمق يومياً، مشيرةً إلى أن تشغيل المحطة سيتيح رفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بـ 60 ميغا واط. ونقل بيان لوزارة النفط تلقته (الزمان) أمس عن وزيرها جبار اللعيبي قوله إنه (تم امس افتتاح محطة معالجة الغاز المصاحب في حقل البزركان في ميسان) مبيناً أن (المحطة ستعالج مليوني متر مكعب قياسي من الغاز المصاحب وهو ما يعادل 71 مليون قدم مكعب قياسي باليوم) وأضاف أن (كميات الغاز التي ستتم معالجتها ستستخدمها لتشغيل الوحدات والمنشآت الانتاجية في الحقول النفطية) مشيراً إلى أن (الفائض من الكميات المعالجة سيتم رفده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية بمعدل 60 ميغا واط). وأكد اللعيبي أن (استثمار الغاز يمثل أولوية حتمية لدى الوزارة لإيقاف هدر الثروة النفطية وتطوير صناعة الغاز في البلاد التي أصبحت اليوم مورداً اقتصادياً جديداً يحقق الإيرادات المالية لخزينة الدولة الاتحادية من خلال عمليات التصدير التي تقوم بها وزارة النفط منذ أكثر من عامين، فضلا عما تحققه الوزارة من إيرادات إلى الدولة من خلال تصدير النفط الخام).

مواصفات عالمية

من جهته قال ممثل شركة انبال الصينية المشغلة للمشروع إن (المشروع تم تنفيذه وفق المواصفات العالمية والتقنيات الحديثة بمدة 18 شهرا) .

مؤكداً أن (المشروع سيؤمن استثمار كميات من الغاز يتم الاستفادة منها في تشغيل التوربينات الخاصة بالمحطات الكهربائية في الحقل وفي الشبكة الوطنية).

الى ذلك أعلن اللعيبي خلال افتتاحه مرحلة الأعمال الميكانيكية لوحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة عن زيادة الطاقة الانتاجية بكمية 280 الف برميل في اليوم نهاية العام الجاري، مبينا ان الوحدة الرابعة ستضيف انتاج نحو 70 الف برميل في اليوم ضمن الطاقة الاستيعابية وبالتالي سيكون هناك انتاج اضافي بتلك الكمية والتي ستسهم في تقليل الاستيراد. وقال اللعيبي ان (العراق خلال السنوات المقبلة سيتحول من مستورد للمنتوجات النفطية الى مصدر) .

توقيع عقد

مؤكداً ان (الايام المقبلة ستشهد عقد مشروع استثمار لمصفى الفاو بطاقة 200 الف برميل في اليوم) مشيرا الى (ادخال منظومة الحماية بواسطة الكاميرات المراقبة على محيط شركة المصافي وبمساحة 9000 متر مربع وهي تقنية تستخدم لأول مرة لحماية المصافي والمواقع النفطية ضمن منظومة امنية متكاملة) .وعلى صعيد متصل طالبت الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة التابعة لوزارة الصناعة وزارة النفط بالاسراع في تسديد ما بذمتها من مستحقات استغلالها لأحد ارصفتها التخصصية في ميناء خور الزبير جنوبي المحافظة، مبينة ان اللجنة الطاقة الوزارية في مجلس الوزراء في الحكومة السابقة ألزمت الوزارة بدفع المستحقات بدل اشغال تلك الارصفة لسنوات طويلة مع مماطلتها في الدفع . وقال مدير عام الشركة عباس حيال في تصريح امس ان (الشركة بصدد المباشرة بأعمال التأهيل وتشغيل مصانعها وبالتالي فهي بحاجة الى الاموال المستحقة من بدل ايجار ارصفتها) .منوها الى أنه (في حال عدم قيام الوزارة بدفع تلك المستحقات وتنفيذ توجيهات لجنة الطاقة الوزارية فأن ذلك سيتسبب بأزمة كبيرة في تعطيل عملية التأهيل لمصانعها في ظل ما تعانيه من أزمة مالية) وحمل حيال وزارة النفط (المسؤولية الكاملة لأي توقف او تعطيل لعمليات التأهيل لمصنعي الصلب والدرفلة) .مؤكدا ان (هناك الكثير من المخاطبات من خلال لجنة الطاقة الوزارية بضرورة تسديد مستحقات الشركة من بدل ايجار الارصفة التخصصية خلال مدة استغلالها لسنوات من جانب وزارة النفط من دون تنفيذ، ومماطلة في الدفع).