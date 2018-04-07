السياحة فن إدارة – فريد حسن

السياحة هي الوجه الاخر للبلدان وتاريخ الامم فهي التي تهتم بجوانب لابراز معالمها ومناطقها الساحرة الخلابة ، والسياحة هي الدليل للباحثين عن جمال الطبيعة المنتشرة في بقاع الارض والمناظر الجميلة والاخاذة بل وهي التي تهيئ للقاصدين مواطن التاريخ القديم والاثار ليروا بأم أعينهم الاثار الشاخصة .

ففي بلادنا العراق الكثير من المواقع السياحية ولكن الدولة ومنذ عام 2003 لم تعر اهتماما بهذه المواقع التي تتوزع بين مناطق للسياحة الدينية وسحر الطبيعة ففي الاهوار العديد من المواقع التي يمكن الاستفادة منها لتكون قٍبلة للسواح فيما تشتهر المناطق الجنوبية والشمالية بأمكانات طبيعية هائلة لكن ومع كل الاسف لم تستثمر سياحيا ولم تجد هذه المواقع مستثمرين من ذوي الاختصاص لتحدث ثورة سياحية كبيرة وعلى الهيئة العامة للسياحة العراقية وهيئة السياحة في اقليم كردستان الاستفادة من الخبرات العربية والاجنبية في تطوير المشاريع السياحية التي ستكون لها دورها وأثرها في تطوير الواقع اضافة الى اثرها لتسجل موردا اخر مضافة الى الموارد الاخرى في البلد والتي من شأنها تطوير واقع البلد والمساهمة في تشجيع السياحة وتبادل الثقافات مع بلدان العالم والاطلاع على التجارب العالمية من النواحي العلمية والفنية والسياحية لان السياحة تعد مدرسة للتعلم وتبادل المعلومات والثقافات اذا ما تم تسخير الجهود لها وتأمين متطلبات نجاحها وتطويرها وهذه المسؤولية جماعية بل مجتمعية لابد للحكومات من تهيئة الاجواء السليمة والصحيحة للاستثمار ولابد للمواطن ان يساهم بما يستطيع من أجل صناعة سياحة تدر بالمال والمعلومات والثقافة على البلد كما وان الاستثمار العربي والاجنبي من الضرورات لتحسين الاداء في المجال السياحي .

ان الدول العربية بحاجة الى تنظيم دورات وأقامة التجمعات السياحية فيما بينها وان تتبنى شركات السفر والسياحة هذه المهمات لتكون العلاقة الناجمة منها كبيرة ولها اثرها في تعميق الاخوة وتبادل الخبرات .

كما ولابد من اتخاذ بعض الخطوات العملية التي تنتج صناعة سياحية ترقى وترتقي بالسياحة العربية الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ومن ذلك :

تشكيل رابطةعليا للسياحة العربية مؤلفة من مجالس ادارات المجلات المعنية بالسياحة وان تكون لها دورها وتضاف الى هيكلة الجامعة العربية

2- العمل على انتاج مؤسسات سياحية خدمية وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية من مدارس اعدادية ومعاهد وكليات معنية بالادارة السياحية وتبادل البعثات الدراسية .

3- استحداث معهد عربي للدراسات في مجال السياحة والاثار والمرشدين السياحيين .

4- تشجيع الاستثمارات السياحية والتعاون مع الشركات العالمية لتضفي لمساتها كونها سباقة في هذا المجال الحيوي .

5- تنظيم مهرجانات سياحية على ان تتضمن تنظيم تبادل الزيارات بين الدول العربية من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الاعدادية لقاء مبالغ زهيدة تستحصل من كل مشارك مع تخفيض في مبالغ الفيزا المستوفية والتنسيق مع شركات الطيران لخفيض اسعار التذاكر للمشاركين في كروبات رابطة السياحة لتشجيع المشاركة .

6- للدوريات الخاصة بالسياحة العربية الدور الكبير في تنظيم البرامج وبامكانها الدعوة للمشاركة في دورات للصحافة السياحية على ان يكون المشاركون من جميع البلدان العربية وبالاستعانة بالخبراء والاختصاصيين المتمرسين .

7- مفاتحة هيئات السياحة في دول العالم بخطاب من أجل تقديم دعوات المشاركة في مهرجاناتها السياحية وبالمقابل دعوتهم لحضور المهرجانات والمؤتمرات السياحة العربية من اجل مد جسور العلاقة وتبادل الخبرات .