مياه آسنة ونفايات قرب البلدية

ديالى تتابع الواقع البيئي في ناحية الوجيهية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن مدير البيئة في محافظة ديالى عبد الله هادي الشمري ان الفرق الميدانية مستمرة في حملاتها الرقابية للاطلاع على الواقع البيئي لعموم مناطق المحافظة . وقال الشمري لــ (الزمان) امس انه (ان خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها فرقنا الرقابية لمتابعة الواقع البيئي الاقضية ونواحي المحا فظة ، قام فريق فني من مديرتنا بزياره ميدانية الى ناحية الوجيهية التابعة لقضاء المقدادية للاطلاع على الواقع البيئي ومتابعة اهم المشاكل البيئية التي يعاني منها سكان المنطقة) . واضاف الشمري انه (من خلال الزيارة تم ملاحظة وجود كميات كبيره من المياه الاسنة متناثرة ، وخصوصا بالقرب من مدخل ناحية الوجيهية ” السيطره ” وقطعه متروكه ” دائرة البريد القديم ” بالقرب من بلدية الوجيهية ، الامر الذي ادى الى انتشار الروائح الكريهة والحشرات). واوضح الشمري ، ان (الفريق الميداني قام بأخذ احداثيات الموقع بجهاز 2 GPS . N33 52 52.6 E44 51 21 مع توثيق العمل بالصور الفوتوغرافية).

تعليمات مشددة

واكد مدير بيئة ديالى ، ان (اهالي الناحية ناشدو مديرتنا ، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لغرض سحب المياه الآسنة كونها تسبب تلوثا في البيئة وتؤدي الى تكاثر الحشرات ومنها الحشرات الناقلة للأمراض الانتقالية) . ومن جانب آخر اعلن مجلس محافظة ديالى ، عن صدور تعليمات مشددة من قبل وزارة الكهرباء لدوائرها في المحافظة بشأن جباية فواتير الكهرباء، داعيا اياها الى ضرورة مراعاة وضع المناطق المحررة.وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ (الزمان) ، إن ( وزارة الكهرباء اصدرت تعليمات مشددة لدوائرها بقطع الطاقة عن اي مواطن يرفض دفع فواتير الكهرباء فورا) ، مؤكدا أن (قطع الطاقة عن عشرات المضخات الزراعية خلال الاسبوع الحالي في ناحية العظيم، ضمن قضاء الخالص كانت تطبيقا لتلك التعليمات والتي تتلخص بالدفع او القطع وليس هناك اي خيارات متاحة امام المواطنين) .واضاف الدايني، ان (مجلس ديالى يدعم ملف استحصال فواتير الكهرباء لكن وفق مبدأ يراعي الوضع الانساني خاصة في المناطق المحررة التي تعاني من تفاقم معدلات الفقر والبطالة). واكد رئيس مجلس ديالى ، أن (هناك شكاوى يجب التحقيق فيها في ارتفاع مبالغ الفواتير رغم ان بعض مدن ديالى تعاني من نقص في امدادات الكهرباء في الوقت الحاضر) . وفي ناحية الوجيهية أعلن المجلس البلدي ، إحباط تعرض لداعش من قبل قوات الحشد العشائري .وقال رئيس المجلس راغب العنبكي لــ (الزمان) ، إن (عناصر داعش الإرهابي حاولوا خلال ساعات الليلة الماضية شن هجوم تعرضي بالسلاح على نقاط للحشد العشائري في أطراف قريــــــة الدواليب بمحيط المنصورية) .وأضاف العنبكي، أن (قوات الحشد العشائري ردت على مصادر إطلاق النار وأحبطت التعرض وطرد الإرهابيين دون خسائر بشرية تذكر) .