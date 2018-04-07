النقل : تخصيص 120 حافلة لخدمة زائري الكاظم

إنجاز ملف إدراج أربعينية الإمام الحسين على لائحة التراث العالمي

كربلاء – الزمان

انجز الملاكات العلمية في مركز للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة ووزارة الثقافة/ دائرة العلاقات الدولية، ملف الضيافة والخدمات لزيارة الأربعين المباركة وفق رؤية علمية بما يتناسب مع متطلبات اليونسكو العالمية- لجنة التراث الثقافي غير المادي.

وقال بيان لمركز كربلاء للدراسات والبحوث انه (تم الانتهاء من اعداد الملف في العشرين من آذار وقام المركز بتسليمة الى البعثة العراقية الدائمة في اليونسكو التي قامت بدورها بتسليمة الى سكرتارية التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، في 29من الشهر نفسه ، تمهيداً لعرضه على الخبراء والمختصين لمراجعته ومناقشة ما جاء به ومن ثم عرضه للمناقشة).

وأشار البيان الى ان (إدارة المركز تغتنم هذه الفرصة لتعبر عن فائق شكرها وتقديرها للمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة عبد المهدي الكربلائي، على ما قدمه من دعم لا محدود ومتابعة شخصية من لدنه للمشروع).

تخصيص حافلات

من جهة اخرى خصصت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 120 حافلة ضمن الاستعدادات لمناسبة ذكرى استشهاد موسى الكاظم في الخامس والعشرين من شهر رجب. وقال مدير عام الشركة عبد الله لعيبي باهض في تصريح امس ان(توجيهات صدرت تنص على تسهيل عملية نقل الزوار بتوفير وسائل نقل لجميع الزيارات الدينية ، وقد تم تخصيص 100 حافلة ذات طابقين و20 حافلة طابق واحد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والجهات المعنية الاخرى)، مشيرا الى ان (عملية النقل ستكون على ثلاثة محاور ، المحور الاول من ساحة ابو حنيفة الى تقاطع الشعب، فيما سيكون المحور الثاني من ساحة عدن الى منطقة الحرية، اما المحور الثالث فسيكون من ساحة عدن الى ساحة دمشق ومن ثم العلاوي ، اضافة الى تخصيص عدد من الحافلات كجهد احتياطي تحسبا لأوقات الذروة في الزيارة مع اخراج مفارز فنية مع الحافلات لضمان استمرار عملية نقل الزائرين ). وبدأت القوات الامنية منذ يوم امس بإتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين وانجاح العاصمة بغداد زيارة الامام الكاظم المقررة خلال الاسبوع المقبل التي عادة ماترافقها قطوعات للطرق الرئيسة لحماية الزائرين القادمين من مختلف المحافظات فضلاً عن الزائرين الاجانب.