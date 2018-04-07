طقس العراق بين غائم وأمطار خفيفية

هزّة أرضية تضرب دهرم الإيرانية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضواحي مدينة دهرم التابعة لمحافظة فارس جنوب ايران.

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة العاشرة و21 دقيقة و 19 ثانية من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي). واضاف ان (الزلزال وقع في عمق 8 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.59 والطول الشرقي 52.23 درجة دون خسائر بشرية). فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر رعدية في اقسامها الشرقية يتحسن تدريجيا وفي الشمالية سيكون غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق , الرياح متغيرة الاتجاه وفي الجنوبية غائما جزئيا كما يتصاعد الغبار ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق.

زخات مطر

وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان ) أمس أن (طقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر رعدية في اقسامها الشرقية يتحسن تدريجيا وفي الشمالية سيكون غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق , الرياح متغيرة الاتجاه وفي الجنوبية غائما جزئيا كما يتصاعد الغبار ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق). واضاف ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر , درجات الحرارة وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق , الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد للغبار , مدى الرؤية 6- 8 كيلو مترات وفي الغبار 2- 4كيلو مترات وفي الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل وفي الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة , ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق , والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة).

يذكر ان اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة وان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة .