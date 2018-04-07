رئيس هيئة الإستثمار يتوعّد الشركات المتلكئة بعقوبات

تربية النجف تحقّق بسقوط مروحة سقفية على تلميذة في مدرسة إبتدائية

النجف – سعدون الجابري

فتحت مديرية تربية النجف تحقيقاً للكشف عن ملابسات سقوط مروحة سقفية على طالبة في مدرسة ابتدائية بالمحافظة. وقال المدير العام لتربية النجف اياد امين حسن انه اوعز للشعبة القانونية بـ(فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث ومعاقبة المقصرين ), موضحاً ان (لجنة من قسم الابنية المدرسية ستزور المدرسة صباح اليوم لمعاينة بنايتها المدرسية واجراء الصيانة اللازمة). وأكد حسن ان (المديرية العامة للتربية في المحافظة سوف تتحمل جميع مصاريف علاج التلميذة المصابة). وزار وفد يمثل مجلس المحافظة ومديرية التربية ونقابة المعلمين في المحافظة الطفلة مساء امس تبارك نسيم التي ترقد في مدينة الصدر الطبية بالنجف للاطمئنان على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سقوط مروحة سقفية على رأسها وهي في مقعدها الدراسي في مدرسة اليعقوبي الابتدائية للبنات.واكد الطبيب الخافر للوفد (استقرار حالة التلميذة في الوقت الحاضر وعدم وجود خطر على حياتها) مضيفاً انه (رغم العناية الطبية المستمرة التي تتلقاها التلميذة فقد طلب عضو مجلس المحافظة كاظم الجليحاوي من المستشفى نقلها للجناح الخاص لاستكمال العلاج هناك).

انذار شركات

على صعيد آخر اجرى رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام هادي گيگو جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشاريع الاستثمارية في مواقع عدة.وقال گيگو لـ(الزمان) امس ان(على جميع القائمين على المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظة الالتزام بالسقوف الزمنية المحددة ) مشدداً على (ضرورة بذل مزيد من الجهود للوصول لمديات اعلى من نسب الانجاز) معرباً عن (استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم وحسب الصلاحيات الممنوحة بما يتفق وقانون الهيئة النافذ).

وتابع (لقد قمنا بتوجيه عدد من الانذارات للمشاريع المتلكئة وسيشهد يوم الاحد المقبل اصدار اوامر ادارية تتضمن مجموعة من الاجراءات القانونية بحق المتلكئين من المستثمرين من ضمنها توجيه انذارات نهائية لهم) موضحاً ان(الجولة شملت مشروع بو خمسين التجاري ومرائب ومجمعات سكنية ومستشفى ومركزاً طبياً تخصصياً اضافة الى مشروع الحديقة العائلية الترفيهي).

من جهة اخرى اطلقت بلدية النجف حملة كبرى لغسل مجسرات مركز المدينة شملت مجسرات مرآب بغداد بتسخير الجهد الالي من الحوضيات .

ادامة جسور

وقال مدير اعلام بلدية النجف بشار السوداني لـ(الزمان) امس ان (الدائرة نفذت حملة كبرى لغسل وتنظيف الجسور والانفاق ضمن الحدود الادارية للمدينة باستخدام الجهدين الالي والبشري لمجسرات كراج بغداد)، مضيفاً ان (ملاكات التربية قامت باعمال الغسل من بداية الجسر صعودا والى نهاية الجسر نزولاً) , مشيراً الى ان (الحملة ستستمر خلال الايام المقبلة لتشمل مجسر المرتضى ومجسرات مدينة الصدر الطبية).

على صعيد اخر وجهت وزارة النفط الشركات القريبة والمحاذية لقضاء الزبير في البصرة الى ضرورة المساهمة في اعمار البنى التحتية وتقديم المشاريع المهمة للقضاء, فيما أعلنت شركة نفط البصرة عن قرب إنشاء مشروع مبنى خاص بمرضى السرطان في المحافظة.

وقال قائممقام القضاء الزبير عباس ماهر في تصريح امس ان (الوزير جبار اللعيبي اوعز الى الشركات النفطية بالعمل على تنفيذ تلك التوصيات والتقدي بسرعة العمل والتنفيذ) مشيرا الى ان (اللعيبي اكد في حديثه المباشر خلال احتفالية شركة مصافي الجنوب بافتتاح الاعمال الميكانيكية لوحدة التكرير الرابعة على توسيع العمل مع المجتمعات القريبة على الحقول والمواقع والشركات النفطية ضمن التعايش المجتمعي) وعلى صعيد متصل أعلنت شركة نفط البصرة عن قرب إنشاء مشروع مبنى خاص بمرضى السرطان في المحافظة يتضمن جهاز متطور مع ملحقاته يعمل على تشخيص الحالات السرطانية ومعالجتها، فيما بين إن هناك تنسيق مع دائرة الصحة بهذا الخصوص. وقال معاون مدير الشركة للشؤون الإدارية خالد حمزة عباس في تصريح امس إن (تجهيز المبنى بهذه الأجهزة سيكون عن طريق إحدى الشركات المشغلة التي تعمل مع شركة نفط البصرة) وأشار إلى إن (هذا الجهاز الذي سيتم تجهيز المبنى به سيكون الأول من نوعه في العراق كونه سيقوم بعملية تشخيص الاصابات السرطانية ومن ثم يقوم بمعالجتها، مشيراً إلى إن هناك حالات ضعف في مراحل التشخيص لهذا المرض ومعالجته).