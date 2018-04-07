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كنت في معرض الكتاب – زيد الحلي

كانت زيارة معرض الكتاب ، المقام على ارض معرض بغداد الدولي ، فرصة للاطلاع على عناوين كتب جديدة ، ومعرفة دور النشر العربية التي شاركت فيه ، وضيوفها ، والاهم من ذلك ، الالتقاء بمعارف واصدقاء باعدت الظروف بيننا ، حيث خف التواصل المباشر ، وحل محله الهاتف النقال بسؤال بارد ، واجابات باردة !

خرجتُ بانطباع ، وانا اتابع ( بعض ) مشتريات زوار المعرض ، قلة الاهتمام بالكتب الثقافية الرصينة ، والتوجه الى عناوين لا تثري الوعي المنشود ، والتركيز على مراسم توقيع الكتب ، من قبل المؤلفين ، والتجمع في مقاهي المعرض ، وقضاء ساعات فيها ، تزيد على اوقات التجوال بحثاً عن الجديد في عالم الكتب .. فكان الحال ، شبيه بأيام جمعة المتنبي ، فتساءلت مع نفسي : لماذا هذه الصورة ، لاسيما ان بعض من لاحظتهم ، كانوا من اساتذة الكليات ، وكتاب لهم شهرتهم في الوسط الثقافي والصحفي .. فما الذي حدث لذائقتنا الثقافية ؟ ولماذا فقد الشباب عنصر المتابعة الثقافية واكتفوا بعناوين لكتب بلهاء تأخذ من جرف اوقاتهم ، دون ان تعطيهم زادا ومعرفة … مجرد قتل الوقت ، وهو اثمن ما في الوجود؟ … لم أجد جواباً ، ربما لكوني غير متخصص بعلم النفس الاجتماعي وعارفاً ببواطن “البارا سيكولوجي “… لكن الذي استفزني جداً هذا الانحدار في الذائقة الجمعية الثقافية العراقية … من المسؤول عنها ؟ هل المتلقي ( القارئ ) ام ان هناك تخطيط مسبق للوي ذراع العقل العراقي ..؟

ان الوعي بالذات ، تبنى عليه خطوط المستقبل ، فاذا كان هذا الوعي هابطاً ، فأن الوعي الجمعي سيكون واطئا، وهذا هو هدف أجندة تخريب ذائقة المجتمع العراقي كما يبدو!

أسأل فقط … هل انتم راضون على ثقافة الجيل الجديد .. وهم اكبادنا تمشي على الارض ، بعكازة من الوهن الثقافي ؟

ادركُ ان واقعنا اليوم يشهد مداً استهلاكياً وضعفاً علمياً، وفساداً إدارياَ ومالياً ، لكن ما رأيته هو نكوص وتراجع عن مستوى مكتسبات ثقافية متحققة في وطن كانت اليونسكو قد تنبأت له قبل نحو عقدين ، ان يكون واحدا من عشرة بلدان في العالم على صعيد التعليم والثقافة.

اعرفُ ان الثقافة نتاج ذهني لمتميزين في المجتمع ، والمثقف ينبغي ان يكون فاعلاً وناقداً للواقع، ولديه رؤية واضحة لقضايا المجتمع وإشكالياته في الحاضر، تمتد للمستقبل. ومع تحياتي للقائمين على هذا العرس الثقافي ، واشادتي بنياتهم الصادقة في جعل نافذة الثقافة ، تأخذ هذا المنحى المجتمعي الجميل والبهي ، اتمنى على المسؤولين وضع استراتيجيات لأعاده رسم الخارطة الثقافية التي تعيد الثقة للكتاب المطبوع في ذهنيات القراء ، لاسيما فئة الشباب ، عماد المستقبل ..