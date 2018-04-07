كلام أبيض

الصف الأول – جليل وادي

لست في معرض الحديث عن تلاميذ الصف الأول الذين يُصدمون في الاسبوع الأول من دخولهم المدرسة التي كانت في أذهانهم حلما لا يعرفون له شكلا او لونا سوى شراء حقيبة ملونة وحذاء جديد وملابس براقة ، والرغبة بانتهاء ليلة طويلة شبيهة بتلك التي تسبق يوم العيد ، ولن تطول المدة التي ترى فيها الأطفال محبطين ،يحصل ذلك عندما يجلسون بلا حركة، ويطالبون بحفظ ما لا يتوافق مع مدركاتهم ويحاصرون بواجبات لم يعتادوا عليها ، فيكتشفون ان المدرسة ليست بأجمل من تلك الأمكنة التي كانوا فيها يلعبون ، وسرعان ما تواجه الآباء مشكلة رفض الذهاب للمدرسة ، فتبدأ أساليب الترغيب والترهيب حتى يبيض شعر المفارق ، وفي بالهم تلك المدرسة التي تعتمد اللعب في تهذيب الألفاظ والارتقاء بالأخلاق وغرس العلوم ، وليس تلك الطاردة للتلاميذ والتي صار بعضها مجالا لتعلم اللفظ البذيء والسلوك العنيف .

ولست براغب الحديث عن طلاب الصف الأول في كلياتنا الذين يدهشنا ضعف مستواهم الثقافي واللغوي والعلمي ، ولعل أول سؤال يتبادر الى الأذهان هو: كيف تخرج هؤلاء من الاعدادية ، وكيف كان بمقدورهم اجتياز امتحان البكالوريا ؟ ، قد يكون من بين الاجوبة على ذلك تلك الدفاتر الامتحانية التي لم تُصحح ووضعت لأصحابها درجات تقديرية ، وهذا ما اكتشفته هيئة النزاهة في تربية محافظة الديوانية بحسب ما نقلته وسائل الاعلام ، و ما خفي كان أعظم .

ما اريد الحديث عنه تحديدا اولئك الذين لا يروق لهم الجلوس الا في الصف الاول في قاعات الاحتفالات والفعاليات التي تنظمها المؤسسات المختلفة ، وكأن الجانب الاعتباري لن يتحقق الا بالجلوس في هذه المقاعد ، ويظنون ان الجلوس في وسط القاعة او في مكان آخر ينال من قيمتهم ، ولا يعني تواضعا ، بالرغم من ان هوياتهم معروفة للحضور .

آه من السلطة ، يبهرنا بريقها وتعجبنا سطوتها ، ولا يدغدغ مشاعرنا شيء أكثر من التحكم بالناس ورسم مصائرهم على هوانا ، فالصف الأول مكان اعتباري في ظاهره وتعبير عن السلطة في باطنه ، وينتشي البعض عندما يقف الناس أذلاء أمامهم طلبا لحاجة او دعوة لمساعدة او تخليصه من حال ينال من قوت عياله ، ويبتهجون عندما يقال لهم علنا وليس سرا (انتم وبس) ، ونحن نسأل متى تبتهج النفوس (للانسانية) وليس لاستعراض العضلات؟

لدينا مرض مزمن اسمه الصف الاول ، ،فأليه نرغب وفي طريقه نزدحم ، لكي يقال ان فلانا جلس الى جانب فلان ، نريد ان نسقط على أنفسنا من السلطة ما يمتلكه الذين يتصدرون المجالس ، لا نريد الاعتراف بأقدارنا ، نريد ان نكون ( هيبة وصدر ديوان ) حتى وان تفاوتت أقدارنا وسلطاتنا ، حقا يراد لبعض المسؤولين ان يجلسوا في الصف الأول ، ولكن في مقاعد المدرسة وليس في مقاعد الاحتفال .

لقد صار الصف الأول مشكلة لمنظمي الفعاليات ، ولابد من التحلي بأعلى مستويات الدبلوماسية لكي لا يزعل فلان الفلاني الذي يظن ان قيمته تحتم ان يكون في هذا الصف ، ولا يعنيه بشي ان يكون الصف الأول قد استنفذت مقاعده وليس من مكان الا في الصف الثاني ، ولذلك تغدو الفعالية بنظره فاشلة والتنظيم رديء وكل ما فيها سيء ، والقائمون عليها لا يفقهون من الذوق شيئا ، ولا يشرفه حضور فعاليتهم.

لا أحلى من نشوة ان يفتح لهم المرافق باب السيارة وآخر يغلقه ، وخمسة من الحماية يمشون ويجلسون خلفهم وهم يتصدرون الصف الاول ، هكذا أراهم من أسارير وجوههم النابضة بالترف ، واذا حدث وان كان اثنان من المسؤولين في فعاليتك ، فعليك ان تتحسب للصف الثاني الذي حُجز مسبقا للذين يسرك منظرهم بالبدلات الانيقة ، وتلعن حظك العاثر ان تكلموا ، صدقوني ان أغلب ما يجري في بلادنا لا يأتي من أجل خدمة الناس واسعادهم بقدر ما هو تســابق للفوز بالصف الأول.