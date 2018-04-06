عزل المحظورين من الترشيح والمصادقة على 6986 مرشحاً للانتخابات العراقية

بغداد – كريم عبد زاير
اعلنت المفوضية العليا للأنتخابات العراقية، الجمعة ، انه ” وأستكمالا لاستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي ضوء الجدول الزمني المعد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12/5/2018 فقد صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي /2018 وجاءت مصادقة المجلس بعد تسلم قوائم المرشحين من الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة والادلة الجنائية ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بعد ارسال المفوضية لقوائم المرشحين بغية تدقيقها كل حسب اختصاصه”. حيث جرى التأكد من صحة شهادات المرشحين ، وصحة العلاقة مع المؤسسات العسكرية والبعث المحظور . ولفتت في بيان لها ، الى ان” اجمالي عدد المرشحين ( عدا التسلسلات الشاغرة في القوائم اي المرشحين الفعليين 6986 مرشحا ) منهم عدد المرشحين الذكور الذي بلغ 4972 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات من الاناث 2014 مرشحة ، اما المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة فقد بلغ 337 مرشحا فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا اما المرشحون الذين قبلت طعونهم فقد بلغ عددهم 21 مرشحا والمستبعدون من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة والذين لم يتم استبدالهم فقد بلغ 96 مرشحا فيما بلغ عدد المستبعدين من منتسبي الداخلية 43 مرشحا واما المستبعدين من منتسبي وزارة الدفاع 2 فقط ، فيما بلغ عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية واضابير الترشيح فقد بلغ 35 مرشحا اما المرشحون الذين قدموا طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية فقد بلغ 54 مرشحا”. فيما ردت نائبة بهجوم قوي على دعوة زعيم التيار الصدري في الاشراف الدولي على الانتخابات وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، الجمعة، أن المطالبات بتوفير حماية وإشراف على الانتخابات المقبلة أمر غير مبرر ولا يمكن القبول به نهائيا لأي سبب.
وضافت الخزرجي في بيان ان “طلبات القوى السياسية لحماية الانتخابات تأتي من اجل التلاعب بنتائج الانتخابات لضمان بقائهم في مناصبهم بعد ان أيقنوا أنه لامكان لهم خلال المرحلة المقبلة بالعملية السياسية”.
وبينت ان “العراق هو البلد الوحيد في دول المنطقة الذي تجري فيه الانتخابات ويتم التبادل السلمي للسلطة فيه وتعاقبت الدورات الانتخابية الماضية بدون اي مشاكل سياسية بعيدا عن مطالبات دولية للتدخل بالشأن الداخلي للبلد “. وأضافت الخزرجي ان “العراق قاتل نيابة عن العالم ضد عصابات داعش الإرهابية التي لولا وقوف العراق والقضاء عليها لاجتاحت المنطقة بأكملها، فكيف تطالب بعض القوى السياسية بحماية للانتخابات في العراق في حين أبناؤه دافعوا نيابة عن العالم؟ لذلك لا يمكن القبول بهكذا طلب من بعض القوى ولن نسمح به نهائيا كونه تدخل بالشأن الداخلي العراقي”.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إشراف أممي مستقل على الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار المقبل؛ لسد الطريق أمام احتمال وقوع عمليات تزوير.
وقال الصدر عبر تغريدة على “تويتر”، إن الانتخابات التشريعية على الأبواب، ويومًا بعد يوم يزداد قلقنا من التزوير.