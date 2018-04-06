عزل المحظورين من الترشيح والمصادقة على 6986 مرشحاً للانتخابات العراقية

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

اعلنت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للأنتخابات‭ ‬العراقية،‭ ‬الجمعة‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬”‭ ‬وأستكمالا‭ ‬لاستعدادات‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعد‭ ‬لاجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬12/5/2018‭ ‬فقد‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ /‬2018‭ ‬وجاءت‭ ‬مصادقة‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬قوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسائلة‭ ‬والعدالة‭ ‬والادلة‭ ‬الجنائية‭ ‬ووزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬ووزارتي‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتربية‭ ‬بعد‭ ‬ارسال‭ ‬المفوضية‭ ‬لقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬بغية‭ ‬تدقيقها‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬اختصاصه”‭. ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬شهادات‭ ‬المرشحين‭ ‬،‭ ‬وصحة‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية‭ ‬والبعث‭ ‬المحظور‭ . ‬ولفتت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬ان”‭ ‬اجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ( ‬عدا‭ ‬التسلسلات‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬اي‭ ‬المرشحين‭ ‬الفعليين‭ ‬6986‭ ‬مرشحا‭ ) ‬منهم‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬الذكور‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬4972‭ ‬مرشحا‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المرشحات‭ ‬من‭ ‬الاناث‭ ‬2014‭ ‬مرشحة‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬المشمولين‭ ‬باجراءات‭ ‬المسائلة‭ ‬والعدالة‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬337‭ ‬مرشحا‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استبدالهم‭ ‬220‭ ‬مرشحا‭ ‬اما‭ ‬المرشحون‭ ‬الذين‭ ‬قبلت‭ ‬طعونهم‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬21‭ ‬مرشحا‭ ‬والمستبعدون‭ ‬من‭ ‬المشمولين‭ ‬باجراءات‭ ‬المساءلة‭ ‬والعدالة‭ ‬والذين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استبدالهم‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬96‭ ‬مرشحا‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستبعدين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الداخلية‭ ‬43‭ ‬مرشحا‭ ‬واما‭ ‬المستبعدين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬2‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستبعدين‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوثائق‭ ‬الدراسية‭ ‬واضابير‭ ‬الترشيح‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬35‭ ‬مرشحا‭ ‬اما‭ ‬المرشحون‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬طلبات‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬54‭ ‬مرشحا”‭. ‬فيما‭ ‬ردت‭ ‬نائبة‭ ‬بهجوم‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬الاشراف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬زينب‭ ‬الخزرجي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬المطالبات‭ ‬بتوفير‭ ‬حماية‭ ‬وإشراف‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬به‭ ‬نهائيا‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭.‬

‭ ‬وضافت‭ ‬الخزرجي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬“طلبات‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لحماية‭ ‬الانتخابات‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬لضمان‭ ‬بقائهم‭ ‬في‭ ‬مناصبهم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أيقنوا‭ ‬أنه‭ ‬لامكان‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بالعملية‭ ‬السياسية”‭.‬

‭ ‬وبينت‭ ‬ان‭ ‬“العراق‭ ‬هو‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬الذي‭ ‬تجري‭ ‬فيه‭ ‬الانتخابات‭ ‬ويتم‭ ‬التبادل‭ ‬السلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬فيه‭ ‬وتعاقبت‭ ‬الدورات‭ ‬الانتخابية‭ ‬الماضية‭ ‬بدون‭ ‬اي‭ ‬مشاكل‭ ‬سياسية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مطالبات‭ ‬دولية‭ ‬للتدخل‭ ‬بالشأن‭ ‬الداخلي‭ ‬للبلد‭ ‬“‭. ‬وأضافت‭ ‬الخزرجي‭ ‬ان‭ ‬“العراق‭ ‬قاتل‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬ضد‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬لولا‭ ‬وقوف‭ ‬العراق‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭ ‬لاجتاحت‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها،‭ ‬فكيف‭ ‬تطالب‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬بحماية‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أبناؤه‭ ‬دافعوا‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العالم؟‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬بهكذا‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬به‭ ‬نهائيا‭ ‬كونه‭ ‬تدخل‭ ‬بالشأن‭ ‬الداخلي‭ ‬العراقي”‭.‬

‭ ‬ودعا‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬إلى‭ ‬إشراف‭ ‬أممي‭ ‬مستقل‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أيار‭ ‬المقبل؛‭ ‬لسد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬عمليات‭ ‬تزوير‭.‬

وقال‭ ‬الصدر‭ ‬عبر‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬“تويتر”،‭ ‬إن‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬ويومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬يزداد‭ ‬قلقنا‭ ‬من‭ ‬التزوير‭.‬