لا تستهينوا بالسينما

فاتح عبدالسلام
السعودية قررت السماح بعودة دور السينما للعمل في المملكة، التي تراخت فيها قبضة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في اطار اصلاحات جوهرية يسعى ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتنفيذها . وقالت تقارير اقتصادية انّ المردود المالي سيبلغ مليار دولار في السنة، وهو مورد لا يستهان به في أية دولة حتى لو كانت السعودية الدولة الغنية . بلاد السعودية كلها تنتظر يوم الثامن عشر من نيسان لتشهد افتتاح تلك السينما واثرها في الناس.
وفي العراق، منذ خمسة عشر عاماً لا أثر لدور السينما فيه.
كانت الموصل خلال السبعين عاماً الاخيرة تزخر بدور السينما، وهي دور لها علامات في أذهان الناس والمثقفين منهم خاصة، حتى اضمحل دورها في الحصار الامريكي للعراق وانتهت فاعليتها بعد الاحتلال الامريكي للبلد، وجرى نسف مبانيها في عهد احتلال تنظيم داعش للمدينة. الموصل مليئة بدورالعرض الفخمة والانيقة والتي كانت العوائل ترتادها في أجنحة خاصة بها .لم يستطع خطيب على منبر جامع غلق سينما واحدة أو التأثير على جمهورها .أسوق الموصل مثلاً، لأنّ عدد دور السينما فيها أكثر من عددها في العاصمة بغداد، ففيها سينما غرناطة وسينما حمورابي وسينما روكسي وسينما الاندلس وسينما الخيام وسينما النجوم وسينما سمير أميس وسينما الجمهورية وسينما اشبيلية وسينما المركز الطلابي بجامعة الموصل وسواها لاتحضرني ، ولأنّ الموصل جرى ظلمها في الاعلام المهتريء ووصفوها بحاضنة الفكر المتشدد، وهي أبتليت به حين تسلل إليها من ثغرات حكومية وأمريكية واضحة.
دور السينما دلالة على انتقال المجتمع من حالة اللاإنتماء للعالم والضياع في الفوضى الى حالة مدنية تعطي الانطباع باحترام الناس للمعرفة والمتعة والفن والترفيه معاً.
أراهم يعبثون، ويضيعون الوقت،وهم يضعون كل ثقلهم في الجانب الأمني تارةً ، وينزلقون في الجانب الطائفي تارةً أخرى، ظنّاً منهم ، انهم يحاربون الارهاب . لو عملوا على ملف إحياء الحياة الثقافية والفنية والمدينية، لما وجد الارهاب باباً يتسلل منه. أعلم انّ هناك أولويات اعادة النازحين الى منازلهم وتأمين المسكن والقوت لهم، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك دوائر تشتغل من أجل منح الحياة العراقية هويتها الحضارية المدينية، التي اشتغل الارهاب على تحطيمها قبل أن يتمكن من الرقاب. علينا أن نتذكر أنّ للجامعات والمعاهد دوراً أساساً في ذلك.
المعركة تخص العقول، ولا شيء قبل ذلك أو بعده، ولكن من أين نأتي بها، وهي موجودة ومركونة؟ .. تلك هي المعادلة المستعصية.
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