قاعدة بحرية بريطانية دائمة في البحرين تتكلف حماية أمن الخليج

المنامة‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬افتتحت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الخميس‭ ‬أول‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬دائمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬لتعزز‭ ‬بذلك‭ ‬حضورها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭. ‬وأعلنت‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬افتتاح‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬لاقامة‭ ‬القاعدة‭ ‬بتكلفة‭ ‬قدّرت‭ ‬بنحو‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬ان‭ ‬القاعدة‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬ستلعب‭ ‬دورا‭ ‬مركزيا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬ستكون‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والبحر‭ ‬الاحمر‭ ‬والمحيط‭ ‬الهندي‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬غافين‭ ‬وليامسون‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬السفارة‭ ‬إن‭ ‬الوجود‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬سيلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬آمنة،‭ ‬وفي‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬2014،‭ ‬وقّعت‭ ‬لندن‭ ‬والمنامة‭ ‬اتفاقا‭ ‬يسمح‭ ‬لبريطانيا‭ ‬باقامة‭ ‬القاعدة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‭ ‬وكانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬قواعدها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬1971‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬خطتها‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬‮«‬شرق‭ ‬السويس‮»‬‭. ‬والقاعدة‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬قاعدة‭ ‬بريطانية‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬ذاك‭ ‬التاريخ‭.‬

وتحتفظ‭ ‬بريطانيا‭ ‬بقاعدتين‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

ويأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬الخليج‭ ‬والشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬خلافا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والامارات‭ ‬والسعودية‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وقطر‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬اميركية‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬

وقطعت‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخرى‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الامارة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمتها‭ ‬بدعم‭ ‬تنظيمات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬اتهام‭ ‬نفته‭ ‬الدوحة‭ ‬مرارا‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تهديدا‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬وناقلات‭ ‬نفط‭ ‬سعودية‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬والبحرين‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭.‬

وتشهد‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬اضطرابات‭ ‬متقطعة‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مطالبات‭ ‬بالاصلاح،‭ ‬وتتهم‭ ‬ايران‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬امنية‭ ‬شهدتها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭.‬

‭ ‬وتقول‭ ‬المنامة‭ ‬ان‭ ‬المهاجمين‭ ‬يتدربون‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬ويعودون‭ ‬الى‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قوارب‭.‬

‭ ‬وسيتمركز‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬البريطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬300‭ ‬عسكري‭ ‬ومدني،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العدد‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬الى‭ ‬550‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬محددة‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬قاعدة‭ ‬استراتيجية‭ ‬شرق‭ ‬السويس،‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬ولحلفائها،‭ ‬ولشركائها‭ ‬في‭ ‬التحالف‮»‬‭ ‬الدولي‭ ‬لقتال‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬