مقتل 27 مدنياً في غارات روسية سورية لفرض الشروط على دوما

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬27‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الجمعة‭ ‬اثر‭ ‬غارات‭ ‬شنتها‭ ‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬وأخرى‭ ‬يرجح‭ ‬أنها‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬للمعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬حيث‭ ‬يسيطر‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬دوما‭ ‬تعرضت‭ ‬لعشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭. ‬وقال‭ ‬مديره‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬27‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬الغارات‭ ‬غداة‭ ‬توقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬لاجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬دوما‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬السوري‭ ‬نفذ‭ ‬ضربات‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭.‬

واستعادت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬باستثناء‭ ‬جيب‭ ‬دوما‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭. ‬وتمّ‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬عنيف‭ ‬تلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬خانق،‭ ‬وقتل‭ ‬خلاله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬مدني‭.‬ونفذت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الهجوم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬فاوضت‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭ ‬بعدما‭ ‬أنهكها‭ ‬القصف‭ ‬والحصار‭ ‬والدمار‭. ‬وأعلن‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬لإجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬من‭ ‬دوما،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬الجيوب‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬لكن‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭.‬

وخرج‭ ‬بالفعل‭ ‬حوالى‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬هم‭ ‬مقاتلون‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وتوجهوا‭ ‬الى‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬لكن‭ ‬العملية‭ ‬توقفت‭ ‬الخميس‭. ‬فقد‭ ‬دخلت‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬حافلة‭ ‬إلى‭ ‬دوما،‭ ‬لتعود‭ ‬أدراجها‭ ‬فارغة‭. ‬وتحدثت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خلافات‭ ‬داخلية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬‮«‬تبيّن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬العشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬لدى‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬يرفضون‭ ‬الخروج‭ ‬بتاتا‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬توقف‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬للسماح‭ ‬بتنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الاجلاء،‭ ‬عادت‭ ‬الطائرات‭ ‬الى‭ ‬القصف‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬دوما‭ ‬بعشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬27‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬افادت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬25‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الجرحى‭ ‬نساء‭ ‬وأطفالا،‭ ‬وحالة‭ ‬بعضهم‭ ‬حرجة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشهداء‭ ‬يصلون‭ ‬الى‭ ‬المشفى‭ ‬أشلاء‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬التعريف‭ ‬عنهم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إرهابيي‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬وبعد‭ ‬عرقلتهم‭ ‬للاتفاق‭ ‬القاضي‭ ‬بإخراجهم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬قصفوا‭ ‬بالقذائف‭ ‬ضاحية‭ ‬الأسد‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬حرستا‭ ‬والمدنيين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬مخيم‭ ‬الوافدين‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بإصابات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬وخسائر‭ ‬مادية‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬حرستا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافقت‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬منها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وتلاها‭ ‬خروج‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الجنوبي‭ ‬للغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وأجلي‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬من‭ ‬هاتين‭ ‬المنطقتين‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬وهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭).‬

وكان‭ ‬النظام‭ ‬هدد‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬عسكري‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬دوما‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقبل‭ ‬المقاتلون‭ ‬باتفاق‭ ‬الاجلاء‭ ‬المعروض‭ ‬عليهم‭.‬

ويشعر‭ ‬المدنيون‭ ‬الباقون‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬بقلق‭ ‬شديد‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬دوما‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬محمد‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬توتر‭ ‬كبير،‭ ‬وفوضى‭ ‬عارمة‭. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشائعات‮»‬‭.‬

وأَضاف‭ ‬‮«‬ننتظر‭ ‬المجهول‭. ‬الشائعات‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬القصف‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬خيارات‭ ‬كثيرة‭. ‬

ويقول‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬عمران‭ ‬للدراسات‮»‬‭ ‬نوار‭ ‬أوليفر‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الغارات‭ ‬تمهيد‭ ‬لعمل‭ ‬بري‭ ‬وهناك‭ ‬حشود‭ ‬عسكرية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬ضغوطا‭ ‬قصوى‭ ‬على‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬فشلت‭ ‬والنظام‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬تمشي‭ ‬شروطه‭. ‬الغارات‭ ‬لمحة‭ ‬عما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تطبق‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يوافق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظة‭ ‬ويتجنب‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‮»‬‭.‬