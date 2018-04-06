مصر:الوفد يتشاور لإعادة الحياة للأحزاب عبر إئتلافات كبيرة

القاهرة- مصطفى عمارة
كشف المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة للزمان ان مشاورات تجرى حاليا لاعادة الحياة للاحزاب عبر ائتلافات لتشكيل احزاب قوية يكون لها دور مؤثر فى المرحلة المقبلة وان المرحلة القادمة قد تشهد ظهور من 3 – 4 أحزاب جديدة بعد اجراء ائتلاف بين عدد من الاحزاب والتى يبلغ عددها 104 – 106 حزب . فى الوقت نفسه كشف مصطفى بكرى القيادي بائتلاف دعم مصر الموالى للرئيس السيسى ان الائتلاف يسعى الى التحول لحزب سياسى فى المرحلة المقبلة فى السياق ذاته بدات الاحزاب استعدادهالانتخابات المحليات عقب اجراء قانون الادارة المحلية وتوقع د/ صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى باسم مجلس النواب ان تجرى الانتخابات فى الربع الاول من عام . 2019 وفى هذا الاطار اكد موسى مصطفى رئيس حزب الغد ان الحزب يستعد لتفعيل لجنة المحليات للاستعداد للانتخابات المقبلة ومن المقرر ان يقوم الحزب بتكثيف الاتصالات مع امانت المحافظات لتأهيل الكوادر اللازمة لخوض الانتخابات ،فيما اوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان الحزب يستعد لتأهيل اعضائة باعداد دورات لخوض انتخابات المحليات القادمة واضاف انه اجرى اتصالات مع عدد من الاحزاب لتكوين ائتلاف لخوض الانتخابات، من جانبه قال حامد حامد الشناوى امين حزب المؤتمر ان الحزب اولى اهتمام خاص بانتخابات المحليات حيث نظم الحزب خلال الفترة الماضية دورات تدريبية لخوض الانتخابات والتى يخطط للحصول على 20 % من مقاعدها مؤكدا ان الحزب يعمل لاعداد كوادر سياسية فضلا عن التدريب على القطاع الخدمى مع المواطنين . من ناحية اخرى طالب عدد من الخبراء بسرعة اجراء انتخابات المحليات وعزل القيادات الفاسدة واكدوا ان ملف المحليات من اخطر الملفات التى تواجه الرئيس خلال فترة الرئاسة التالية واوضح النائب عبد الحميد كمال عضو الادارة المحلية بمجلس النواب ان تأخير اجراء الاتخابات جعل المواطنين فى المحافظات يشكون من الفساد وتدهور الاوضاع ةتدنى الخدمات.