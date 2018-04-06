مصر:الوفد يتشاور لإعادة الحياة للأحزاب عبر إئتلافات كبيرة

‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‭ ‬كشف‭ ‬المستشار‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬ابو‭ ‬شقة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مشاورات‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬لاعادة‭ ‬الحياة‭ ‬للاحزاب‭ ‬عبر‭ ‬ائتلافات‭ ‬لتشكيل‭ ‬احزاب‭ ‬قوية‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مؤثر‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وان‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬ظهور‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬–‭ ‬4‭ ‬أحزاب‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬ائتلاف‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاحزاب‭ ‬والتى‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬104‭ ‬–‭ ‬106‭ ‬حزب‭ . ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كشف‭ ‬مصطفى‭ ‬بكرى‭ ‬القيادي‭ ‬بائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬الموالى‭ ‬للرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬ان‭ ‬الائتلاف‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬التحول‭ ‬لحزب‭ ‬سياسى‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬بدات‭ ‬الاحزاب‭ ‬استعدادهالانتخابات‭ ‬المحليات‭ ‬عقب‭ ‬اجراء‭ ‬قانون‭ ‬الادارة‭ ‬المحلية‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭/ ‬صلاح‭ ‬حسب‭ ‬الله‭ ‬المتحدث‭ ‬الاعلامى‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬تجرى‭ ‬الانتخابات‭ ‬فى‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬عام‭ . ‬2019‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬موسى‭ ‬مصطفى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الغد‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬يستعد‭ ‬لتفعيل‭ ‬لجنة‭ ‬المحليات‭ ‬للاستعداد‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬الحزب‭ ‬بتكثيف‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬امانت‭ ‬المحافظات‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬اللازمة‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬،فيما‭ ‬اوضح‭ ‬ناجى‭ ‬الشهابى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجيل‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬يستعد‭ ‬لتأهيل‭ ‬اعضائة‭ ‬باعداد‭ ‬دورات‭ ‬لخوض‭ ‬انتخابات‭ ‬المحليات‭ ‬القادمة‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬اجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاحزاب‭ ‬لتكوين‭ ‬ائتلاف‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات،‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬حامد‭ ‬حامد‭ ‬الشناوى‭ ‬امين‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬اولى‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بانتخابات‭ ‬المحليات‭ ‬حيث‭ ‬نظم‭ ‬الحزب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتى‭ ‬يخطط‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬20‭ % ‬من‭ ‬مقاعدها‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬يعمل‭ ‬لاعداد‭ ‬كوادر‭ ‬سياسية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخدمى‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬بسرعة‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬المحليات‭ ‬وعزل‭ ‬القيادات‭ ‬الفاسدة‭ ‬واكدوا‭ ‬ان‭ ‬ملف‭ ‬المحليات‭ ‬من‭ ‬اخطر‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الرئاسة‭ ‬التالية‭ ‬واوضح‭ ‬النائب‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬كمال‭ ‬عضو‭ ‬الادارة‭ ‬المحلية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬تأخير‭ ‬اجراء‭ ‬الاتخابات‭ ‬جعل‭ ‬المواطنين‭ ‬فى‭ ‬المحافظات‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬وتدهور‭ ‬الاوضاع‭ ‬ةتدنى‭ ‬الخدمات‭.‬