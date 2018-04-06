قروض ومساعدات للبنان بقيمة 11 مليار دولار في مؤتمر باريس

باريس‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭:‬أعلن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني،‭ ‬تقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬قروض‭ ‬وهبات،‭ ‬لتعزيز‭ ‬اقتصاد‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬واستقراره‭ ‬المهدّد‭ ‬جراء‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقليمية‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬سيدر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خُصصت‭ ‬للبنان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬باريس‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬مثمراً‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬والقروض‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تموّل‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دول‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬سيدر‮»‬‭ (‬أرزة‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وتعهد‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬منح‭ ‬لبنان‭ ‬أربعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬لتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬استثماريةي‭.‬

وكتبت‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الدولية‭ ‬كريستالينا‭ ‬جورجيفا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬ستدعم‭ ‬‮«‬النمو‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ايجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬ستكون‭ ‬عليه‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬المالية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬قام‭ ‬بواجبه‭ ‬تجاه‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التيبذلها‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬لاستقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬يقوم‭ ‬العالم‭ ‬بواجبه‭ ‬تجاه‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬بيروت‭ ‬برونو‭ ‬فوشيه‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأوروبي‭ ‬وعد‭ ‬بتقديم‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬فيما‭ ‬ستقدم‭ ‬الكويت‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والتنمية‭ ‬سيقدم‭ ‬1‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وسيمنح‭ ‬الصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬تجديد‭ ‬قرض‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كانت‭ ‬قدمته‭ ‬للبنان‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه،‭ ‬بحسب‭ ‬نديم‭ ‬المنلا‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭.‬