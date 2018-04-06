قروض ومساعدات للبنان بقيمة 11 مليار دولار في مؤتمر باريس

باريس- بيروت -الزمان:أعلن المجتمع الدولي الجمعة في ختام مؤتمر دولي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات، لتعزيز اقتصاد هذا البلد واستقراره المهدّد جراء الأزمات الاقليمية.
وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام مؤتمر «سيدر» أن أكثر من 11 مليار دولار خُصصت للبنان خلال مؤتمر باريس مشيراً إلى أن «يوم العمل هذا كان مثمراً». ويأتي الاعلان عن هذه المساعدات والقروض التي من المفترض أن تموّل مشاريع استثمارية على مدى السنوات الخمس المقبلة، من قبل دول ومنظمات دولية خلال مؤتمر «سيدر» (أرزة)، قبل شهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في السادس من أيار/مايو في لبنان.
وتعهد البنك الدولي منح لبنان أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثماريةي.
وكتبت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا على تويتر أن هذه الأموال ستدعم «النمو» و «ايجاد فرص عمل» من دون ان تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية. وأضافت «لبنان قام بواجبه تجاه العالم»، في إشارة إلى الجهود التيبذلها هذا البلد لاستقبال اللاجئين السوريين. وقالت «حان الوقت لكي يقوم العالم بواجبه تجاه لبنان».
وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن بنك الاستثمار الأوروبي وعد بتقديم 800 مليون يورو، فيما ستقدم الكويت 700 مليون دولار. وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم 1,1 مليار دولار وسيمنح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جهته 500 مليون دولار.
وأعلنت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق، من دون ان يتم استخدامه، بحسب نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.