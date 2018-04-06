مشهد تمثلي (همبلة)

لؤي زهرة
( سليم ومهند جالسان في المقهى يتصفحان الفيس بوك ، يتفاجئ سليم بوجود خبر على الفيس )
سليم : هاي شنو ؟ اقره اقره !
مهند : شكو؟ شصار ؟! يارب سترك .
سليم : اجتني دعوة من سرمد ، أسمع اسمع دعوة عامة ، ( يدعوكم الفنان العالمي سرمد الناصر لحضور افتتاح معرضه التشكيلي الشخصي الاول في الساعة التاسعة من صباح هذه اليوم في داره الواقعة في حي العسكري بحضوركم يكتمل الجمال ويتألق الابداع )
مهند : مستحيل شجاب سرمد على الرسم ، اصلا سرمد ما يعرف يرسم قلم رصاص ولا حتى خط مستقيم ، ما معقولة ! بس لازم نروح نقف معاه هذا صديقنا ما لازم نعوفه .
سليم : امشي خلي نلحك على معرض صاحبنا الفنان العالمي سرمد الناصر ( ينادي على النادل ) ابو الشباب الحساب من فضلك ( قطع )..
(سليم ومهند عند عتبة باب بيت سرمد يستقبلهما سرمد بابتسامه تشبه تلك الابتسامة المصطنعة على وجوه الشخصيات الفنية الكبرى وهو يرتدي قاط وربطة عنق ومنديل احمر كدلالة على عمقه الفني ويحمل بيده زهور ملونة ) اهلا بكم في معرضنا الشخصي الاول .
سليم معاتبا لسرمد : ادري ليش ما اخبرتنا بموهبتك الفنية العظيمة من قبل ؟!
سرمد : الفنان يجب ان يكون متواضعا لا يكشف عن مكنوناته وطاقاته الابداعية في كل مكان ، فالفن عندي هو سر من اسرار الروح تتوهج في الليل وتنطلق في الصباح .
مهند : زين ، انت من شوكت عندك موهبة الرسم ؟!
سرمد : منذ الازل ، مذ ان خلقني الله وجدتُ نفسي احملُ فرشاة والوان ابحث عن جدار اضع فيه ارهاصاتي الداخلية . تفضلوا خلي اراويكم لوحاتي التي تضاهي اعظم اللوحات العالمية ، ( يدخلان الى قاعة العرض في داخل البيت الذي امتلأ باللوحات الفارغة من الرسومات يقف سرمد اما لوحة فارغة الا من الاطار ) .هذه من اروع اعمالي الفنية بعنوان حادث دهس . سليم : يا لوحة ؟! اشو فارغة ؟ !
مهند : صدك ! شو فارغة ؟
سرمد : مع الاسف نظرتكم قاصرة لا تحمل ابعاد فنية ، لو تمنعت اللوحة جيدا لرأيتما امراة مدهوسة بالسيارة .
سليم : وين المرأة ؟
سرمد : بسيارة الاسعاف .. طبعا
مهند : وين سيارة الاسعاف ؟
سرمد : راحت طبعا ، لعد تردون تبقى سيارة الاسعاف علما تموت المرأة . المهم شوفوا هاي اللوحة الثانية بعنوان حرب شعواء .
سليم : يمعود اشو هم فارغة ؟ أين العدو ؟ اين الدبابات ؟ اين اثار المعركة ؟ ! اين الجنود
سرمد : الجنود اخذوا اجازة وذهبوا الى اهلهم ، اما العدو فقد تم القضاء عليه نهائيا ، الدبابات سحبوها من ارض المعركة ،
مهند : يمعود كل اثار حرب ماكو
سرمد : هاي شبيكم اللوحة تتحدث عن حرب 1948 معقولة اكو شيء باقي من 1948 لحد الان . كلشي صار خبر كان واللوحة فارغة دلالة واضحة على فراغ الذي نعيشه .
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