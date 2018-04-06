نادين الراسي تكشف حقيقة خبر اعلان خطوبتها الثالثة

بيروت- الزمان
اعترفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعدم صحة خطبتها من جديد، وكشفت عن أنها قررت مداعبة محبيها بإعلان ارتباطها، مستخدمة «كذبة أبريل».
الراسي نشرت صورة من أجواء زيارتها لمزار القديس مار شربل، وكتبت معلقة عليها: «ينعاد عالجميع، وأنشالله كذبكُن يكون بس بأوّل نيسان ما يمدّ معكُن… كلّ نيسان وإنتوا بخير كذبة بيضا تسلّينا شوي وهلّق وقد الجدّ… يا مار شربل إنت بتعرف ليه جيت لعندك».
و كانت نادين قد فاجأت الجميع، ونشرت صورة ظهرت فيها ترتدي خاتم خطبة، وكتبت معلقة عليها: «كل ما اريده هو أن أقضي حياتي معك، وأن أجعلك سعيداً»، دون الكشف عن هوية خطيبها، إلا أن عدد كبير من متابعيها توقعوا أن يكون اعلان ارتباطها مجرد «كذبة أبريل».
يُذكر أن لنادين الراسي تجربتي زواج، الأولى عام 1996 من حاتم والد ابنها الأكبر مارك، حيث كانت تبلغ حينها 17 عاماً من عمرها، والثانية من رجل الأعمال اللبناني جيسكار أبي نادر، الذي انفصلت بعد خلافات وصلت للمحاكم، وانتهت بفوزها بحضانة طفليها منه «مارسيل، وكارل».
من ناحية أخرى، تشارك نادين الراسي في المارثون الرمضاني المقبل بخماسية «طفلي المتوحد» ضمن مسلسل بعنوان «حدوتة حب»، من تأليف محمود حبّال، وإخراج وائل أبو شعر، وتشارك الراسي في بطولة هذه الخماسية إلى جانب مجموعة من الفنانين اللبنانيين منهم جهاد الأندري، نور صعب، علي منيمنة، ميّ سحاب، رندة كعدي، وريمون عازار، وغيرهم.