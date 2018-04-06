نادين الراسي تكشف حقيقة خبر اعلان خطوبتها الثالثة

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

اعترفت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نادين‭ ‬الراسي‭ ‬بعدم‭ ‬صحة‭ ‬خطبتها‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬مداعبة‭ ‬محبيها‭ ‬بإعلان‭ ‬ارتباطها،‭ ‬مستخدمة‭ ‬‮«‬كذبة‭ ‬أبريل‮»‬‭.‬

الراسي‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬زيارتها‭ ‬لمزار‭ ‬القديس‭ ‬مار‭ ‬شربل،‭ ‬وكتبت‭ ‬معلقة‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬ينعاد‭ ‬عالجميع،‭ ‬وأنشالله‭ ‬كذبكُن‭ ‬يكون‭ ‬بس‭ ‬بأوّل‭ ‬نيسان‭ ‬ما‭ ‬يمدّ‭ ‬معكُن‭… ‬كلّ‭ ‬نيسان‭ ‬وإنتوا‭ ‬بخير‭ ‬كذبة‭ ‬بيضا‭ ‬تسلّينا‭ ‬شوي‭ ‬وهلّق‭ ‬وقد‭ ‬الجدّ‭… ‬يا‭ ‬مار‭ ‬شربل‭ ‬إنت‭ ‬بتعرف‭ ‬ليه‭ ‬جيت‭ ‬لعندك‮»‬‭.‬

و‭ ‬كانت‭ ‬نادين‭ ‬قد‭ ‬فاجأت‭ ‬الجميع،‭ ‬ونشرت‭ ‬صورة‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬ترتدي‭ ‬خاتم‭ ‬خطبة،‭ ‬وكتبت‭ ‬معلقة‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬اريده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أقضي‭ ‬حياتي‭ ‬معك،‭ ‬وأن‭ ‬أجعلك‭ ‬سعيداً‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬خطيبها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬توقعوا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اعلان‭ ‬ارتباطها‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬كذبة‭ ‬أبريل‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬لنادين‭ ‬الراسي‭ ‬تجربتي‭ ‬زواج،‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬من‭ ‬حاتم‭ ‬والد‭ ‬ابنها‭ ‬الأكبر‭ ‬مارك،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬حينها‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبناني‭ ‬جيسكار‭ ‬أبي‭ ‬نادر،‭ ‬الذي‭ ‬انفصلت‭ ‬بعد‭ ‬خلافات‭ ‬وصلت‭ ‬للمحاكم،‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوزها‭ ‬بحضانة‭ ‬طفليها‭ ‬منه‭ ‬‮«‬مارسيل،‭ ‬وكارل‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تشارك‭ ‬نادين‭ ‬الراسي‭ ‬في‭ ‬المارثون‭ ‬الرمضاني‭ ‬المقبل‭ ‬بخماسية‭ ‬‮«‬طفلي‭ ‬المتوحد‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬مسلسل‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حدوتة‭ ‬حب‮»‬،‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬محمود‭ ‬حبّال،‭ ‬وإخراج‭ ‬وائل‭ ‬أبو‭ ‬شعر،‭ ‬وتشارك‭ ‬الراسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬هذه‭ ‬الخماسية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬منهم‭ ‬جهاد‭ ‬الأندري،‭ ‬نور‭ ‬صعب،‭ ‬علي‭ ‬منيمنة،‭ ‬ميّ‭ ‬سحاب،‭ ‬رندة‭ ‬كعدي،‭ ‬وريمون‭ ‬عازار،‭ ‬وغيرهم‭.‬