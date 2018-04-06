تكهنات حول خروج والد ميغان من عزلته خلال الزفاف الملكي

لندن‭ -‬الزمان

تكهنات‭ ‬تحيط‭ ‬بهوية‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سيسير‭ ‬بجانب‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬ويوصلها‭ ‬لعريسها‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الزفاف‭ ‬الملكية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬والد‭ ‬العروس‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬عزلة‭ ‬بعيداً‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬الأضواء،‭ ‬فهل‭ ‬سيتجاوز‭ ‬الأب‭ ‬مخاوفه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬ابنته؟

رغم‭ ‬كثرة‭ ‬الشائعات‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬حضوره‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬الذي‭ ‬يترقبه‭ ‬العالم،‭ ‬قرر‭ ‬توماس‭ ‬ماركل‭ ‬والد‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬خطيبة‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬حفيد‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬ابنته‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬عيشه‭ ‬في‭ ‬عزلة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭. ‬وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحيفتي‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬و»صن‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬والد‭ ‬ماركل‭ (‬73‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يفضل‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأضواء،‭ ‬قرر‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬وخجله‭ ‬والسير‭ ‬بجانب‭ ‬ابنته‭ ‬العروس‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الزفاف‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مايو‭ (‬أيار‭) ‬المقبل‭. ‬وشهدت‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬حول‭ ‬الشخص‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يوصل‭ ‬العروس‭ ‬إلى‭ ‬عريسها‭ ‬خلال‭ ‬الزفاف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خرج‭ ‬والدها‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬المرشحين‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬بسبب‭ ‬بعده‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭. ‬وتكهن‭ ‬البعض‭ ‬بإمكانية‭ ‬قيام‭ ‬الأمير‭ ‬وليام،‭ ‬الشقيق‭ ‬الأكبر‭ ‬لهاري،‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬الشرفية‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صن‮»‬‭ ‬عن‭ ‬صديق‭ ‬لعائلة‭ ‬ماركل‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬شديد‭ ‬السعادة‭ ‬باليوم‭ ‬الذي‭ ‬ستصبح‭ ‬فيه‭ ‬ابنته‭ ‬أميرة،‭ ‬ولذا‭ ‬فإنه‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بجوارها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬رغم‭ ‬رفضه‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬وتفضيله‭ ‬لحياة‭ ‬العزلة‭ ‬في‭ ‬المكسيك‮»‬‭.‬