خسارة المال في منتصف العمر من أسباب زيادة الوفيات

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقصر‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأوردت‭ ‬أن‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬مروا‭ ‬بانتكاسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مفاجئة‭ ‬سيموتون‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬أي‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬مقارنة‭ ‬بأشخاص‭ ‬لم‭ ‬يكابدوا‭ ‬مشكلات‭ ‬مماثلة‭.‬

وواجه‭ ‬قرابة‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬العلماء‭ ‬‮«‬بصدمة‭ ‬الثروة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬القيمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭.‬

ودرس‭ ‬العلماء‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬وحاولوا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬الصحية‭ ‬الأخرى‭. ‬ووجدوا‭ ‬أن‭ ‬المرور‭ ‬بخسارة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬مرتبط‭ ‬بخطورة‭ ‬أكبر‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬للوفاة‭.‬

وإزاء‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬إثبات‭ ‬السبب‭ ‬والنتيجة،‭ ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬الجديدة‭ ‬تبرز‭ ‬الارتباطات‭ ‬المعروفة‭ ‬بين‭ ‬المال‭ ‬والصحة‭.‬

وتم‭ ‬نشر‭ ‬الدراسة،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬الجمعية‭ ‬الصحية‭ ‬الأميركية‭.‬