السعودية تترقب افتتاح أول صالة سينما منذ ثلاثين سنة

الرياض‭,- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬سينما‭ ‬ستتفتح‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقد‭ ‬منحت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الاربعاء‭ ‬أول‭ ‬رخصة‭ ‬تشغيل‭ ‬دار‭ ‬عرض‭ ‬سينمائي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬إم‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأميركية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬الشركة‭ ‬40‭ ‬دار‭ ‬عرض‭ ‬سينمائية‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مدينة‭ ‬سعودية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭. ‬واضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬أيه‭ ‬إم‭ ‬سي‭ ‬تخطط‭ ‬لافتتاح‭ ‬أول‭ ‬دار‭ ‬عرض‭ ‬سينمائي‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‮»‬،‭ ‬طبقا‭ ‬للوكالة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقعت‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام‭ ‬عواد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العواد‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬منح‭ ‬هذه‭ ‬الرخصة‭ ‬الأولى‭ ‬يتيح‭ ‬فرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬مهمة‭ ‬لمشغلي‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬السينمائي‭ … ‬ومعظم‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين،‭ ‬وهم‭ ‬يتوقون‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الأفلام‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬وطنهم‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬شركات‭ ‬السينما‭ ‬الكبيرة‭ ‬لدخول‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬25‭ ‬عاما‭.‬

وتحاول‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬تشجيع‭ ‬العروض‭ ‬وأشكال‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬نشاطات‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬للاصلاحات‭ ‬يدعمها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬الاوساط‭ ‬المحافظة‭ ‬المتشددة‭.‬

وينفق‭ ‬السعوديون‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬سنويا‭ ‬لمشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬سينما‭ ‬وزيارة‭ ‬اماكن‭ ‬للترفيه‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬سياحية‭ ‬مجاورة‭ ‬مثل‭ ‬دبي‭.‬