المضادات الحيوية تعرض الأطفال لخطر الأكزيما

نيويورك‭ -‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الرضع‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬إعطاؤهم‭ ‬مضادات‭ ‬حيوية‭ ‬أو‭ ‬أدوية‭ ‬مضادة‭ ‬للحموضة‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬لديهم‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأكزيما‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬400‭%‬،‭ ‬وعادت‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالحساسية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬الأطفال،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬سلبية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحساسية‭ ‬الغذائية‭. ‬ويعد‭ ‬البحث‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الخدمات‭ ‬الموحدة‭ ‬للعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬فى‭ ‬نيويورك‭ ‬دليلاً‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التوازن‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬بكتيريا‭ ‬الأمعاء‭ – ‬الذي‭ ‬يزعجه‭ ‬كلا‭ ‬النوعين‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ – ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬صحتنا‭ ‬ومناعتنا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأكد‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلوا‭ ‬إليها،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬وصف‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬ومضادات‭ ‬الحموضة‭ ‬للرضع‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬الطبية‭ ‬القصوى،‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬تسبب‭ ‬الحساسية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التهيج‭ ‬الطفيف‭ ‬لبعض‭ ‬المصابين،‭ ‬بينما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للآخرين،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاتصال‭ ‬بالطعام‭ ‬الخاطئ‭ ‬أو‭ ‬المخدرات‭ ‬خاطئًا،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأبحاث‭ ‬تشير‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الحساسية‭ ‬قد‭ ‬تتطور‭ ‬قبل‭ ‬الولادة،‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬نتيجة‭ ‬لما‭ ‬نتعرض‭ ‬له‭ ‬ومتى‭.‬