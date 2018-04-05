السعودية تؤكد اعتراض صاروخ أعلن الحوثيون اطلاقه باتجاه “أرامكو”

الرياض-(أ ف ب) – أكّدت السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن باتجاه منطقة جازان الجنوبية الحدودية، بعد اعلان المتمردين الحوثيين استهداف خزانات لشركة “ارامكو” النفطية في المنطقة.

وأكدت من جهتها عملاقة النفط السعودي في حسابها على تويتر ان مرافقها في جازان “آمنة وتعمل بشكل طبيعي”، بعدما انتشر على الانترنت مقطع فيديو لحريق قال ناشروه انه صور قرب خزانات تابعة للشركة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العسكري في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت عملية اطلاق الصاروخ من صعدة في شمال اليمن باتجاه جازان عند الساعة 21,31 ت غ بالتوقيت المحلي.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “تم اعتراض الصاروخ وتدميره (…) وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار”.

وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا قبل ذلك عبر قناة “المسيرة” المتحدثة باسمهم ان “القوة الصاروخية” التابعة لهم استهدفت بصاروخ بالستي من طراز “بدر-1” خزانات لشركة “أرامكو” في جازان.

وجاء الاعلان عن اعتراض الصاروخ بعد يوم من مهاجمة المتمردين اليمنيين ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر في عملية أسفرت عن “أضرار طفيفة”، وفقا للتحالف.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في اذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وفي الأشهر الماضية ضاعف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في هذا البلد.

وقالت السعودية ان دفاعاتها الجوية اعترضت الصواريخ لكن الحطام المتناثر أدى الى مقتل عامل مصري في الرياض.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين بالسلاح والمواد والمكونات اللازمة لتصنيع الصواريخ، وتنفي طهران هذا الاتهام.