رئيس الوزراء يعرض في طوكيو إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق

العبادي يتلقى وعوداً يابانية بتوفير محطات كهرباء قبل موسم الصيف

بغداد – قصي منذر

اتفق رئيس الوزراء حيدر العبادي مع شركات يابانية على توفير محطات كهربائية قبل صيف العام الجاري تتمثل بأربع محطات كهربائية سعة 400 – كي في و12 محطة متنقلة 132 كي في ، كما بحث امكانية إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق .وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن الأخير استقبل خلال زيارته الى اليابان التي بدأها امس رئيس شركة تويوتا تسوشو كوربيشن، هيرو كاسيتاني والوفد المرافق له و(جرى خلال اللقاء مناقشة توفير محطات كهربائية ثابتة ومتنقلة وآليات انشائية)، مؤكداً انه (سيتم توفير اربع محطات كهربائية سعة 400 – كي في – في ميسان والمثنى وشط العرب والشطرة، كما سيتم توفير 12 محطة متنقلة 132 – كي في وسيدخل معظمها للعمل قبل الصيف المقبل لزيادة معدلات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق). وبحث العبادي مع رئيس شركة سوميتومو التجارية كوني هارو ناكامورا لدى استقباله له بمقر إقامته في طوكيو امكانية (قيام الشركة بالعديد من المشاريع في العراق ومنها إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق وتقديم خدمات ما بعد البيع)، بحسب بيان آخر لفت الى ان (هذه المشاريع ستوفر فرص العمل للمواطنين العراقيين). واعربت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) امس عن رغبتها بتوسيع مكتبها في العراق بعد استقرار الاوضاع الامنية.وقال بيان ثالت ان استقبل وفد جيترو برئاسة مديرها هيرو يوكي ايشيد و(جرى خلال اللقاء مناقشة دخول الشركات اليابانية للعمل في العراق والقيام بمشاريع في جميع المجالات).

واكد ايشيد ( رغبة الشركات اليابانية للاستثمار في العراق وعزمها زيارة العراق قريبا للاطلاع على هذه المشاريع)، مشيرا الى ان (لدى المنظمة الرغبة بتوسيع مكتبها في العراق بعد ان استقرت الاوضاع الامنية، وانها ستشجع الشركات على العمل في العراق).من جانبه، اكد العبادي (اهمية التعاون مع الشركات اليابانية بعد انتقال العراق الى مرحلة البناء والاعمار)، مشيراً الى ان (هناك شركات يابانية موجودة في العراق ومنها الشركة التي تعمل في ماء البصرة).وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي قد اكد، ان زيارة اليابان تندرج في اطارالمنهج الحكومي لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي.وقال الحديثي في تصريح امس ان (الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية من الحكومة اليابانية)، موضحاً ان(الوفد الحكومي ضم وزراء الخارجية والدفاع ومستشار الامن الوطني وعددا اخر من المسؤولين في وزارات الاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي). وافاد بأن (برنامج الزيارة يتضمن اجراء لقاءات بكبار المسؤولين اليابانيين على راسهم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لبحث سبل توسيع افاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وتوطيد سبل التنسيق بينهما في ملفات الاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى عقد لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات اليابانية) ، مضيفاً ان (العبادي سيشارك باعمال مؤتمر طوكيو الخاص بدعم ايجاد فرص العمل وتاهيل الايدي العاملة والتدريب والتطوير المهني وصولا للحد من عسكرة المجتمع و تقليل تداول السلاح في المجتمع العراقي). واشار الى ان (هذه الزيارة تندرج في اطار المنهج الحكومي لتعزيز علاقات العراق مع المجتمع الدولي ومختلف دول العالم)، مضيفاً (انها تكتسب اهميتها من كونها تاتي متزامنة مع بدء العراق مرحلة البناء والاعمار وفتح السوق العراقية للاستثمار).