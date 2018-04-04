جولة جديدة للجبوري تشمل الرياض وعواصم أخرى

العراق والسعودية يبحثان إستثمار مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالأنبار

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

القاهرة- مصطفى عمارة

يقوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بزيارة الى السعودية ودول اخرى بعد انتهاء زيارته الى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات .

وقال مدير المكتب الاعلامي، عبد الملك الحسيني في تصريح امس إن (زيارة الجبوري الى مصر تهدف الى تعزيز عودة العراق الى محيطه العربي كبلد فاعل وصانع قرار، اضافة الى اللقاء مع المسؤولين العرب في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة حاليا ، لاسيما في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق الى اعادة البناء والاعمار وتحقيق استقرار المناطق المحررة وإعادة جميع العوائل النازحة اليها ).وأضاف انه (تم بحث ملف التعاون وتفعيل الاتفاقات المشتركة بين البلدين، وكذلك تم بحث سبل تذليل العقبات امام الطلبة العراقيين المبتعثين الى الجامعات المصرية مع المسؤولين المصريين، وضرورة تسهيل وتسريع الاجراءات القانونية التي تخص الاقامة والتنقل). وبحسب الحسيني فإن (من المتوقع ان تكون الزيارة القادمة بعد مصر هي المملكة العربية السعودية، ومن ثم دول أخرى).

في غضون ذلك يدرس المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية الاستثمار في مليون هكتار من الأراضي الزراعية بمحافظة الأنبار.ولم يكشف بيان لوزارة التجارة عن المزيد من التفاصيل. وطرح العراق منتصف العام الماضي المساحة نفسها من الأراضي الزراعية ، للاستثمار برؤوس أموال سعودية مع اشتراط توفير جميع الخدمات المطلوبة لهذا الاستثمار.وأعلن العراق اول أمس استهدافه زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 بالمئة مع إمكانية تخفيض الطلب السنوي على المياه بمقدار 500 مليون متر مكعب سنوياً. ويسعى إلى تحقيق معدلات نمو في القطاع الزراعي تصل إلى 8.4 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة .

من جهة اخرى دعا وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي الشركات المصرية إلى الاستثمار بالعراق في مختلف المجالات.

وبحسب بيان فقد استقبل الجميلي السفير المصري لدى بغداد علاء موسى وعرض عليه (الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما ما يتعلق بإعادة الإعمار، وكذلك قطاع الإسكان). وأوضح الجميلي أن (الوزارة أعدت خارطة طريق لمعالجة ظاهرة العشوائيات في العراق)، مؤكداً (إمكانية الافادة من التجربة المصرية في هذا المجال)، مشيراً إلى أن (الخطة الخمسية التي أطلقتها الوزارة اول أمس تتضمن مشروعات استراتيجية لأجل هذا الغرض).

من جانبه رحب موسى بالعرض ، موجهاً الدعوة للجهات العراقية المختصة إلى زيارة القاهرة والاطلاع عن كثب على التجربة المصرية في معالجة العشوائيات في السنوات الماضية.وكان رئيسا الحكومتين المصرية والأردنية قد اتفقا منتصف الشهر الماضي على دراسة إنشاء مركز لوجيستي مشترك للمساهمة بعمليات إعادة إعمار العراق وسوريا. تبرم وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدين جديدين لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية. وأعلنت وزارة التخطيط اول امس ان الخطة الخمسية المقبلة تستهدف إنجاز بناء 700 ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات ما عدا اقليم كردستان.

وأوضحت ان (الخطة الخمسية المتعلقة بقطاع الإسكان، تستهدف أيضاً إنشاء الالاف من الوحدات سكنية مناسبة لمتطلبات تأمين عودة النازحين والعشوائيات والمتجاوزين) لافتة الى ان (السنوات الخمس المقبلة ستشهد توفير 50 بالمئة من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازم لتغطية العجز السكني).