خبير لـ (الزمان): تدخلات القوى السياسية بالقانون خرق دستوري

المتقاعدون يطالبون بصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد نشر الموازنة في الوقائع

بغداد ــ داليـا أحمـد

طالب متقاعدون بصرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً لهم ، مؤكدين انهم بحاجة الى مبلغ المكافأة الذي ينتظرونه منذ اشهرولا سيما بعد اقرار الموازنة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية. وقالوا لـ(الزمان) امس ان (مكافأة نهاية الخدمة هي من الحقوق المقرة وفق القانون للمتقاعدين، وهي في مثل هذه الحالة حق شرعي لكننا لم نحصل على هذا الحق برغم تقاعدنا منذ شهور مع انه من ابسط الحقوق المشروعة) واضافوا ان (الحكومة سبق لها ان وضعت المتقاعدين امام امل صرفها ولكنها لم تتحق حتى الان)، مطالبين بـ(سرعة صرف المكافأة وعدم بخس الناس حقوقهم لاسيما بعد نشر مشروع قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ). ودعوا مدير عام هيئة التقاعد الوطنية الى تنفيذ وعوده السابقة بصرف المكافأة وقالوا ان (هيئة التقاعد كانت تتحجج بعدم اقرار الموازنة والآن سقطت هذه الحجة وننتظر منه الوفاء بوعوده).

الى ذلك أكد خبير اقتصادي ان تدخل القوى السياسية في عملية اقرار الموازنة العامة للدولة يعد خرقاً دستوريا وقانونيا، نظرا لأن الدستور ينص على حصر تشريعها والموافقة عليها بين اعضاء البرلمان بوصفهم المشرعين، فيما رفع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بسبب وجود (العديد من المخالفات الدستورية). وقال الخبير باسم انطوان لـ (الزمان) امس أن (الصراعات السياسية زجت بموازنة العام الجاري في نفق الصفقات والمصالح البعيدة كل البعد عن الاهداف الاقتصادية للدولة والمواطن). واضاف ان (ما يجري بين السياسيين بشأن الموازنة وتدخل الكتل والاحزاب في اقرارها يعد خرقا دستوريا وقانونيا، نظرا لأن الدستور ينص على حصر تشريعها والموافقة عليها بين اعضاء البرلمان بوصفهم جهة تشريعية). واثار اقرار الموازنة العامة غضب القوى السياسية الكردية جراء خفض حصة اقليم كردستان في الموازنة، فيما رفع معصوم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا على الجبوري بشأن قانون الموازنة قائلاً انها تضمنت مخالفات عدة. وكان معصوم قد وجه الجهات المعنية في الرئاسة باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية بعد ان أرجأ عملية المصادقة عليها اياماً عدة. وأعلنت وزارة العدل امس عن نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية. وقالت في بيان امس ان (العدد 4485 من الجريدة الصادر بتاريخ الثاني من نيسان الجاري تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للســـــــنة المالية . (2018 في غضون ذلك، قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب البصري في تصريح امس أن (العمل بالموازنة لن يتم الا بعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة)، متهمة أطرافاً سياسية بـ(عرقلة الموازنة من أجل ترك تنفيذ الموازنة للحكومة المقبلة). واوضحت أنه (بعد نشر الموازنة بالصحيفة الرسمية سيتم إرسالها لوزارة المالية لتقوم بإصدار التوصيات والتعليمات الخاصة بتنفيذها) ولفتت الى ان (المدة التي تحتاجها كل تلك العملية ستكون مابين شهر إلى شهر ونصف الشهر وهذا يعني انتهاء الانتخابات البرلمانية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون معنية بالمباشرة في تنفيذ مفردات الموازنة) . وفي شأن ذي صلة ، وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً الى الوزارات والجهات الحكومية يقضي بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين خلال الاشهر الثلاثة الماضي اليهم .وجاء في الكتاب الذي أطلعت(الزمان) عليه امس انه (استنادا لأحكـــــــام المادة 27 من قانون الموازنة العامة الاتحــادية لسنة 2018 المتضمنة : تلغى نسبة الاستـــقطاع 3.8 بالمئة من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذه النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط والاشهر اللاحقة، يترتب إيقاف استقطاع النسبة المشار اليها أعلاه والتنسيق مع وزارة المالية – دائرة المحاسبة لغرض استرجاع المبالغ التي جرى استقطاعها للمدة من 1-1-2018 لغاية 31-3-2018 التي قيدت ايراد امانة واعادتها لمستحقيها). في الاثناء رفعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين والاجراء اليوميين بالقطاع العام في موازنة العام 2018 الى 350 الف دينار بدلا من 250 الفاً . وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في تصريح امس ان (الوزارة تمكنت من رفع الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين والاجراء اليوميين الى 350 الف دينار بدلا من 250 الفاً) ، مشيرا الى أن (القرار سينفذ حال دخول الموازنة حيز التطبيق ). واوضح ان (هذه الزيادة هي الثانية بعد ان تم رفع الحد الأدنى لأجور العمال غـــــــير الماهرين إلى 250 ألف دينار في القطاع الخاص والمختــــلط والتعاوني بدلا من 120 الف دينـــــــار في العام 2015). من جهة اخرى وجه مصرف الرافدين فروعه كافة بتسهيل إجراءات صرف رواتب المتقاعدين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس (المتقاعدين المدنيين لوجبة نيسان مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم التقاعدية).

وأشار الى ان (المصرف وضع اليات مناسبة لصرف تلك المستحقات بدلا من التوجه الى منافذ الصرف الخاصة والبعض منها يأخذ مبالغ كبيرة من المتقاعد لقاء تسلمه الراتب).