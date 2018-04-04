نبض القلم

الريادة والقيادة في (الزمان) – طالب سعدون

تعرضت هذا الاسبوع الى وعكة صحية شديدة الى الأن حالت دون أن اشارك واعبر ما في وجداني في حدثين عزيزين عليَ.. وحسب تتابعهما الزمني .. كان الاول (عيد الزمان) بالفيتها السادسة ، والثاني زواج ابنتي الدكتورة شروق من الدكتور سيف عبد حيدر ، لكن يبقى عذري أن الفرح لا يعرف التوقف في كل المواسم ، ولا يزال في الوقت متسع للفرح واداء ما يفترض أن اقوم به واجبات اجتماعية ..

في عيدها كتب الزملاء من الكتاب والمثقفين والصحفيين من (الاسرة الصغيرة والكبيرة) ، والمحبون ، والمتابعون ، والقراء عن (الزمان) ، وهي تحتفل باعدادها التي تشكل أيام عمرها الستة الاف – ويذكرني هذا الرقم بحضارة العراق التي تمتد الى ستة الاف سنة – ولوحاتها الجميلة التي تشكل مجموع صفحاتها التي إمتدت يد (الظرف المالي الضاغظ ) القاسية (لتحجب) بعضها ويتوقف إشعاعها ، ونتمنى أن لا يطول غياب وهجها كثيرا عن مجموعة (كوكب الزمان) ، لتعود كما عرفناها بنجومها العشرين التي تسطع في عالم الابداع المتنوع وتحقق هدفها المطلوب في تواصلها مع الجماهيروخدمة الوطن ..

أفاضوا وأجادوا .. من زوايا تكمل بعضها البعض ، وتشكل بمجموعها (شهادات) مهنية و لوحات ميدانية ، واشادة بجهد العاملين ، واستطلاعا مهما للرأي العام تحتاج اليه المؤسسات عامة لتعرف اين موقعها في عالم الحقيقة ، ونفس المتلقي الذي هو من ضمن لها الاستمرارية والتطور ، ودورها المؤثر في تشكيل الرأي العام من خلال المعلومة ، وكتابات الرأي والتحليل التي تقترب من الحقيقة التي تعد ضالة الباحث جهد ما يتمكن ..

واذا كان يسجل للبزاز (الريادة) في تأسيس (الزمان) بامكانات مادية تناسب (ساحة الصدور يومذاك) ، فان للدكتور أحمد عبد المجيد تسجل براعة مواصلة صدورها على مدى خمسة عشر سنة و (قيادتها) في (ساحة) عاصفة ، حافلة بالاحداث الجسام والمخاطر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان ، وتحديات ، وصعوبات وهموم ، إضيفت لها مؤخرا (أزمة مالية) القت بظلالها القاتمة على وسائل الاعلام فاضطر بعضها الى ان ينسحب ويغلق ابوابه ، ولكن عبد المجيد أستطاع بارادة صلبة تنبع من الايمان الصميم بدور الاعلام ، و يقبل هذا التحدي بروح صلبة كبيرة و يخرج بنجاح وتبقى الزمان تواصل ابداعها ، وهي اكثر انتشارا ، وأكثر نجاحا ، وأصدق صلة مع المتلقي بصبرهذا الرجل ، ودأبه ، ومهنيته وارادته وايمانه بدوره وعلاقاته الواسعة الصميمة التي استطاع ان يستقطب الكتاب والصحفيين ليكونوا بجانبه وعونا له في هذه (المحنة) المالية يضاف له التضحيات الكبيرة بالجهد والراحة والصحة ..

قد تكون شهادتي مجروحة بصديق العمر الدكتور عبد المجيد ، لكنها شهادة واقعية رأيتها رأي العين .. فقد صادفتي في احدى المرات على الطريق السريع في منطقة السيدية بالصدفة انه يقطع المسافات مشيا على الاقدام الى الجريدة ، لعدم توفر وسائط النقل يومذاك وقطع الشوارع ، لانه كان عليه ان يكون في مقدمة العاملين في التضحية بالجهد والراحة من اجل هدف سامي اختطه لحياته منذ نعومة اظفاره عندما دخل عالم الصحافة والاعلام ..ونحج بتوفق ..

وفي يقبني إن اعترافات عبد المجيد في العدد 6000 تعد وثيقة مهمة لتاريخ الزمان خلال 15 عاما و سيرة مهنية للعامين فيها ، وفيها اصرار على مواجهة التحدي رغم ظرفه الصحي الذي آلمني كثيرا ..

دمتم ودامت ايامكم مليئة بالعطاء والنجاح الذي لن يتوقف باذن الله … فليس هناك مستحيل على الانسان الا الحدود التي تحدها ارادة الله وحده …

ما أسهل أن تصدر صحيفة اليوم ، ولكن ما اصعب أن تواصل الصدورفي ظل الظروف المالية المعروفة ..

العمر المديد …يا أبا رنا لنسعد بك ، ونتعلم من هذا النموذج الفريد في فن القيادة في ظروف الصعبة ..

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كلام مفيد :

من جميل ما قرأت ( عندما يكبر الانسان يكتب بقلم حبر بدلا من الرصاص حتى يتعلم أن محو الاخطاء لم يعد سهلا).