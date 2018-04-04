نحن بحاجة لإحترام الناس لنا – عبد المحسن عباس الوائلي

مهما حققنا من نجاح ومهما وصلنا لمراكز متقدمة في الدولة ومهما ارتفعت سمعتنا في أي عمل واي مجال في الحياة فأننا بحاجة ماسة لاحترام الناس لنا دون زيف او مداهنة فالاحترام الصادق المبني على الحب والثقة والاحترام هو السعادة بعينها ودون حب الناس واحترامهم لنا لانساوي شيئا وبالمقابل علينا ان نحترم الناس ونقدرهم ونتواضع لهم ونجعلهم يشعرون بهذا الاحترام والتقدير بهم ونستمع اليهم ونشجع كل اعمالهم الخيرة ونحن على يقين بأن حب الذات او احترام الذات وحدهما لايكفيان، لان كلاً منا يحتاج الى حب الاخرين له، مثلما يحتاج الى احترامهم، ولذلك يبدو من الضروري جدا، بل من الواجب ان يحرص كل طامح الى العمل والنجاح على كسب حب الناس واحترامهم، وعلى الاعتراف دائما بفضل محبيه ومشجعيه عليه، لان اي تكبر على النعمة، التي اسمها الرضا، واي جحود للنعمة، التي اسمها الحب، واي غرور او تعالٍ على الناس، هو المقتل الحقيقي والنهائي لصحابه، وعلى كل ناجح او طامح الى النجاح، ان يتذكر دوما ان للناس، بعد الله فضلا عليه.

لكن هل يعني هذا ان يصبح الانسان الناجح او المعروف اسيرا للاخرين، يعمل مايريدون، ويتصرف كما يشتهون؟

كلا. لان احترام الاخرين واجب، شرط الا يتحول الى وسيلة ابتزاز او مجاملة لن تكـــــــــون في النهاية الا على حـــــساب الموهبة والكــــــــفاءة.

وفي رأيي ان اكثر انسان يحظى باحترام الاخرين ويحبهم ايضا، هو يحترم نفسه، ومن يحترم موهبته وكفاءته، فلا يفرط فيهما، ولا يهمها ولايحولهما الى وسيلة من وسائل المجاملة وكسب الود والرضا، لانه في نهاية المطاف، لن يرضي العباد الا رب العباد.

مثل اي انسان اخر، يسعدني جدا حب الاخرين لي، ويسعدني اكثر احترامهم لي، واحلق عاليا حين اشعر بأنني احظى بالامرين معا، واظن ان هذه هي حال جميع بني البشر، الا قلة قليلة، تولد وتحيا وتموت على الهامش، واحيانا يكون هذا الهامش اختياريا، اي ان صاحبه قرر واختار ان يكون هامشيا، وهذا حقه وخياره الذي علينا ان نحترمه ونقبله، لا ان ندينه ونرفضه، لان لله في خلقه شؤونا.

يبقى القول ان لا احد يستطيع ان يحظى بحب الجميع له، ولا احد يستطيع ان يكسب ود الجميع، لكن من الجميل لو استطاع الانسان ان يكسب احترام خصومه ايضا، الى جانب احترام محبيه.

فالخصم الذي يحترمك وتحترمه تستطيع ان تصارعه بشهامة ونبل ومروءة، وغالبا ماتكون العطاءات الابداعية الكبرى ناجمة عن صراعات من هذا النوع، اي من النوع النبيل الراقي، ولطالما ارتبطت الفروسية والمنازلات، التي كانت تحدث بين الفرسان، بهذه المعاني الرائعة.

فكم هو جميل ان يكون لك خصم نبيل، عوضا عن صديق نذل، وكم هو جميل ان تتبادل الاحترام مع خصومك، عوض تبادل النفاق مع اصدقائك، لكن الاجمل دائما، ان تحظى باحترام الخصوم والاصدقاء، لتكمل سيرة حياتك وتتحلى بالخلق الرفيع الذي يرضي الله والانسانية.

وبذلك تكون سعادتك لاتوصف فالسعادة الحقيقية هي رضا الله تـــــعالت قدرته والناس وهذه هي قمة السعادة.