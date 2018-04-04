نائبة: ثمن بطاقة الإقتراع في الموصل يصل إلى 200 دولار

الصدر يرفض إغلاق المتظاهرين لمراكز تسجيل الناخبين – النجف – سعدون الجابري – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس رفضه لقيام متظاهرين في بغداد بغلق مراكز سجل الناخبين احتجاجاً على تردي الخدمات ووصف هذا الامر بانه (تصرف شخصي).

وفي رد له على سؤال بشأن موقفه من قيام متظاهرين في النهروان بغلق مراكز تحديث سجلات الناخبين ومقاطعة الانتخابات، ورفعهم شعار (لا انتخابات بدون خدمات)، قال الصدر انها (تصرفات شخصية لا تمثلنا) داعيا متظاهري النهروان الى (تحديد المطالب والامور الخدمية فقط حصرا)، مشددا على (عدم تعطيل المصالح العامة والا فنحن براء منهم).واوضح ان (هذا الامر يشمل جميع التظاهرات). كما حذر الصدرمن امكانية تزوير الانتخابات المقبلة داعيا الى اشراف دولي عليها.

دعم جهة

وقال في رد على سؤال بشأن موقفه من تبنيه حزب الاستقامة(امرنا وامركم الى الله فالقانون الوضعي يقتضي ذلك وكما قلت انه الى الان لم اعلن دعمي لجهة معينة والمهم في هذه الأيام هو اللجوء الى صناديق الاقتراع وعدم ترك الفاسدين مع الصناديق)، مؤكداً ان (عزوف محبي الاصلاح هو تخل واضح) وتابع ان (التزوير هو امر مظنون واجدد الدعوة لإ شراف اممي مستقل وعلى مفوضية الانتخابات بذل المزيد من الشفافية والمصداقية في التعامل مع صناديق الاقتراع فيما المقاطعة لن تخفف من التزوير، بل ستسهل عليهم عملية التزوير). وفي هذا الشأن حذرت النائبة عن محافظة نينوى نهلة الهبابي من محاولات بعض الاطراف شراء بطاقات الناخبين في المحافظة مستغلين الاوضاع الانسانية الصعبة وحاجة المواطنين.وقالت الهبابي في تصريح امس إن (هناك اموالا ضخمة تم ادخالها للعراق في محاولة لاستغلال الناخب العراقي والاوضاع الانسانية لبعض المناطق)، كاشفة عن أن (بعض المناطق في نينوى وصل فيها سعر بطاقة الناخب الى 200 دولار).واضافت ان (هناك اطرافا تحاول استغلال معاناة الناس بغية شراء ذممهم)، لافتة الى ان (هناك تصريحات واضحة لبعض المسؤولين في دول معروفة تحدثت عن دخولها للعراق ودعمها العلني لبعض الاحزاب او المرشحين). وكانت هيئة النزاهة قد دعت جميع الناخبين للتعاون معها في الإبلاغ عن الأشخاص والجهات التي قد تمارس عمليات بيع لأصوات الناخبين، أو تقوم بدور الوساطة في ذلك. في غضون ذلك، نفت مفوضية الانتخابات صحة ماتردد بشأن سرقة 100 جهاز تحقق الكتروني من مفوضية الانتخابات لغرض استخدامها في عمليات التزوير. واكدت في بيان امس ان (جميع الاجهزة محفوظة في المخازن الاقليمية مع وجود ملاكات متخصصة بالعمل على هذه الاجهزة وصيانتها).وكانت المفوضية قد حذرت من اسمتهم بـ(المتصيدين بالماء العكر) من التلاعب بأرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية وحذرت من انها(عازمة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الناخب والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقات الناخب،وانها ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الحالات الشاذة بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة والجهات الأخرى ذات الاختصاص). وفي الشأن الانتخابي ايضاً اعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في تصريح امس ان (المفوضية كثفت من اجراءاتها الهادفة الى انجاح الانتخابات لاسيما عقب استخدامها لانظمة تكنولوجية متطورة بهدف تسريع عملية اعلان النتائج، التي ستتم مراقبتها عبر الاقمار الصناعية).

نتائج الإنتخابات

وأكد ان (النتائج ستظهر بعد 24 ساعة من تصويت الناخبين).وأضاف ان (المفوضية ارتأت خلال انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في الثاني عشر من ايار المقبل الاعتماد على اجهزة تسريع النتائج وارسالها عبر شبكة VSAT) مشيراً الى أن (المفوضية بعد الاطلاع على تجارب دولية ارتأت ان تستخدم التكنولوجيا من اجل التسريع في اعلان النتائج، فكان اختيار جهاز تسريع النتائج او الصندوق الالكتروني)، موضحاً ان (ميزة هذا الجهاز انه سيقوم بإرسال النتائج بعد انتهاء التصويت عبر وسط ناقل VSAT مرتبط بالقمر الصناعي لإيصال البيانات الى المركز الموجود في المكتب الوطني). وأكدا ان (هذه التكنولوجيا ستسمح بإعلان النتائج بعد 24 ساعة من عملية التصويت اضافة الى الموثوقية). في الاثناء، قال رئيس الدائرة الانتخابية في مجلس المفوضية السابق مقداد الشريفي امس ان (قانون الأحزاب الساري لا يسمح لمفوضية الانتخابات بفرض غرامات مالية على المرشحين المخالفين لقوانينها) . وتابع الشريفي معلقاً على ما اعلنه البدران في وقت سابق بشأن امكانية تغريم المرشحين المخالفين لشروط الحملات الانتخابية إن (المفوضية السابقة فرضت مئات الغرامات على المرشحين المخالفين لقوانينها ومن بين الذين تم تغريمهم في الدورة السابقة محمود الحسن وحنان الفتلاوي وجواد الشهيلي وبهاء الاعرجي ونواب عن دولة القانون والمواطن ونواب الاحرار وغيرهم الكثير)، مشيراً الى ان(مبالغ الغرامات في حينه تراوحت في حينها من 20 مليون دينار الىأكثر من 50 مليوناً، لان امر سلطة الائتلاف رقم 97، كان يعطي صلاحيات للمفوضية بفرض الغرامات على المرشح المخالف للقوانين)، لافتاً الى ان( قانون الاحزاب الحالي فلا توجد فيه صلاحيات لمجلس المفوضين لفرض اية غرامات). وكان البدران قد اكد في وقت سابق ان (اعلان اسماء المرشحين سيكون يوم امس الاربعاء او الخميس بعد امهال المفوضية المرشحين 3 ايام لرفع مخالفاتهم)، مشيراً الى ان ( المفوضية ستشرع بتغريم المرشحين المخالفين وفقا لقانون الحملات الانتخابية والذي اعطى الحق للمفوضية بفرض غرامات على المخالفين وان هناك لجنة مركزية في المكتب الوطني بالاضافة الى لجان فرعية اخرى مهمتها متابعة المرشحين المخالفين) .