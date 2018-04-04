التربية تنظم دورات تقوية لطلبة المراحل المنتهية بنينوى

التعليم يعلن عن توفر 10 منح دراسية في تركيا – بغداد- شيماء عادل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 10منح دراسية في جامعة اوكان التركية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة الدراسية 2018-2019

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية صلاح الفتلاوي في بيان امس إن (جامعة اوكان التركية منحت 10 مقاعد الى العراق بواقع 5مقاعد دراسية لنيل شهادة الماجستير لغير الموظفين فقط و5 مقاعد لنيل شهادة الدكتوراه للموظفين و غير الموظفين) وأوضح الفتلاوي أن (الترشيح سيخضع للشروط والضوابط المعتمدة في الترشيح للزمالات الدراسية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وأضاف أن (الاختصاصات المطلوبة هي إدارة الأعمال بواقع 3 مقاعد لنيل شهادة الدكتوراه و3 مقاعد للماجستير فضلًا عن تخصص الهندسة المعمارية بواقع مقعدين للدكتوراه ومقعدين للماجستير) مبينا ان (الجامعة التركية ستتحمل نفقات الاقامة ودورة اللغة لمدة عام واحد والوزارة لا تتحمل اي تبعات مالية) مشيرا الى ان (اخرموعد للتقديم سيكون 12من ايار المقبل). وعلى صعيد متصل اطلقت وزارة التربية دورات تقوية لطلبة المراحل المنتهية في نينوى منتصف الشهر الجاري.

وقال بيان للمديرية العامة في نينوى امس ان (هذه الدورات ستقام في عموم المحافظة ولمدة 45 يوماً ابتداء من 15 من نيسان الجاري ولغاية الأول من حزيران المقبل) مشيرا الى ان (دورات التقوية هذه ستسهم وبشكل كبير في تعويض طلبة نينوى عن ما فاتهم خلال السنوات السابقة) واضاف البيان ان (تلك المراكز توزعت ما بين 4 مراكز في الجانب الايمن وأربعة مراكز في الجانب الايسر إضافة إلى المراكز الموزعة في جميع الاقضية والنواحي وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي ستسهم في دعم طلبة المراحل المنتهية وتهيئتهم لأداء أمتحاناتهم المقبلة بكل سلاسة).