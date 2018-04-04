نؤيد الرقابة على العمل الإنتخابي – طارق حرب

هذا ما يمكن قوله دستوريا وقانونيا لجميع الجهات غير العراقية وسواء أكانت هذه الجهات الاجنبية الامم المتحدة ومكتبها في بغداد او غير ذلك من الجهات الاخرى كالاتحاد الاوربي او الجامعة العربية او منظمات المجتمع المدني او حقوق الانسان او الجهات الاجنبية الاخرى التي تهتم بالانتخابات وحقوق الانسان وجميع الدول البعيدة والقريبة الصديقة والشقيقة ومهما كانت علاقة الدولة بالعراق ووسائل الاعلام من فضائيات وسواها والامر ذاته يقال عن اية جهة داخلية حكومية او غير حكومية حتى ولو كانت تلك الجهة مجلس النواب والوزارات والرئاسات والهيئات ومنظمات غير حكومية مجتمع مدني او وسائل اعلام بمختلف اشكالها والاحزاب والكيانات السياسية فليس لجميع هذه الجهات الاشراف على الانتخابات لان الاشراف يعني التدخل في العمل النيابي وتوجيه هذا العمل وادارته وبالتالي التدخل في العملية الانتخابية مما يترتب عليه تغيير النتائج الانتخابية اي الاخلال بمبدأ الاستقلالية الدستورية والقانونية اولا ويؤدي ذلك الى الاخلال بمبدأ المنافسة المشروعة للمرشحين بحيث تكون عدد الاصوات هي الحاسمة في الفوز ويؤدي ذلك الى عصيان مبدأ العدالة وتمزيق هذا المبدأ الذي يجب ان يسود العملية الانتخابية والاشراف على العملية الانتخابية او اي جزء منها او اية مرحلة من مراحلها شيء فالاشراف على العملية الانتخابية مرفوض دستوريا وقانونيا والرقابة شيء آخر فالرقابة مقبولة دستوريا وقانونيا لان الرقابة على الانتخابات تحقق اعلى درجات العدالة والمنافسة والمساواة بين المرشحين وكلما كانت الرقابة دقيقة كلما تبتعد الانتخابات عن التزوير والتزييف وتقترب من نقل حقيقة الانتخابات كما هي وتقطع الطريق على كل من يحاول التأثير على الانتخابات وتزييفها لذا كانت الرقابة ركنا اساسيا من اركان الانتخابات الديمقراطية فالديمقراطية بأسمى صورها تتحقق عند نبذ إشراف اية جهة على الانتخابات من غير مفوضية الانتخابات وفي قبول رقابة اية جهة للانتخابات لكي يتكامل العمل الانتخابي بمبدأ الديمقراطية لذلك نؤيد الإشراف ونرفض الرقابة وهذا هو ما مقرر في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقبل ذلك قي الدستور فكل الاحكام الواردة بهذه التشريعات تنادي بان الانتخاب حق للمواطن بالدستور ويجب ان تكون الانتخابات عادلة وان تكون الانتخابات من مفوضية اي هيئة مستقلة لذلك وضع الدستور هذه المفوضية في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة.

بغداد