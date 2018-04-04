ما بين الظمأ والإنتخابات – احمد عبد الصاحب

من اصعب الاشياء ان يعيش الانسان غريبا في وطنه،والاشد ضراوة ان يكون العراقي ظمآنا وعنده دجلة والفرات.

لاادري ماذا يريدون ان نكتب، هل نكتب عن الماسي في وطني اليوم وهي كثيرة، ام عن مستقبل مجهول لاتتوفر فيه ادنى مؤشرات استقراء القادم من الايام،ام على خمسة عشر عاما مضت من اعمار اجيالنا ما عرفنا فيها الراحة والامان يوما ؟ لم نعرف شيئا سوى الطائفية والمحاصصة، وهي مفردات جديدة دخيلة على مسامعنا وسلوكنا،اما الشفافية فكانت بالمرصاد لكل من يريد ان ينتقد الوضع العام وسوء الخدمات او الدستور او القوانين، انهم يريدوننا صمتا يمشي على الارض، ونحن نرفض ان نكون كذلك، فقد طفح الكيل ولم يعد في حياتنا اليوم شيئ اسمه الصمت .. فهل يريدون ان نهرب من الواجب الوطني الذي ماانفك يلازمنا رغم كل الظروف الصعبة؟ ام يريدون ان نكون ملونين كالحرباء، وهذا ديدن البعض من الناس الذين لسنا منهم وليسوا منا لاني اعرف تماما ان حب المواطن هو مفتاح حب الوطن، فكم منكم يحب المواطن كي يحب بلاده؟

اذا كان الشعب يعاني الظمأ فهل يعني ان الساقي ظمآن ايضاً؟ علينا ان نتصور كيف يكون الحال عندما يتضور الساقي عطشاً، وهذا ما سمعته من احاديث في زاوية العلوي (شادبا).. اجيب على هذا التساؤل المشروع بصراحة متناهية فاقول ان حكامنا اليوم لا يعرفون الجوع او العطش، الشعب وحده من يتحمل ذلك وهذا يذكرني بما قاله الشاعر مصطفى حسين السنجاري في قصيدته عندما يظمأ الماء:

نكره الماء اذ نراه مدرنا

لكننا نكره الادران في الماء

ما نفع كل مياه الارض دافقة

لمن حشاشته ظمأى ببيداء

تجارب العالم كثيرة و متعددة لم نستفد من اية واحدة منها، مفكرون و ادباء و صحفيون نصحوا و قدموا مشاريع جديدة تفيد الوطن و المواطن و لكن لا حياة لمن تنادي .

بالامس قرأت موضوعا بعنوان كلام جميل في السياسة لاحد الزملاء العرب عبارة عن نصائح و تعاريف عن كيفية حكم البلدان منها:

– اذا كنت تريد ان تكسب احدا لقضيتك عليك اولا بان تقنعه بانك صديقه.

– قلب رجل الدولة يجب ان يكون في رأسه.

– الدعاية السياسية لا تخدع الناس، لكنها تساعدهم على خداع انفسهم.

– يكون حكم الدولة افضل ان كان عندها القليل من القوانين، و هذه القوانين مرعية و صارمة.

– اخشى ما اخشاه ان يأتي اليوم الذي تصبح فيه الخيانة وجهة نظر.

و اليوم اذ نستعد لانتخابات الثاني عشر من ايار المقبل و اختيار حكومة جديدة، فأن زميلي العربي يقول:

للأسف الشديد لا يمكن التخلص من الاوغاد عن طريق الانتخابات . . لأننا لم ننتخبهم اصلا.

بغداد