ا بوتين وأردوغان وروحاني يقررون وضع حد للحرب في سوريا

تقريب موعد تسليم منظومة اس-400 الروسية لتركي

انقرة‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اجتمع‭ ‬رؤساء‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬وتركيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬لايجاد‭ ‬تسوية‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬ادوارا‭ ‬اساسية‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬ان‭ ‬الزعماء‭ ‬اتفقوا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬نهاية‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لكن‭ ‬التفاصيل‭ ‬تعوق‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ . ‬وتصافح‭ ‬الرؤساء‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬والروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬امام‭ ‬الكاميرات‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬مشاوراتهم‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬انقرة‭. ‬وترعى‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭ ‬الداعمتان‭ ‬لدمشق،‭ ‬وتركيا‭ ‬التي‭ ‬تساند‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬عملية‭ ‬استانا‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬خصوصا‭ ‬باقامة‭ ‬اربع‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬لخفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬لكن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬للنزاع‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬يراوح‭ ‬مكانه‭ ‬بسبب‭ ‬المصالح‭ ‬المتناقضة‭ ‬لموسكو‭ ‬وانقرة‭ ‬وطهران‭ ‬ومسألة‭ ‬مصير‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭. ‬وعقد‭ ‬اللقاء‭ ‬الاخير‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬وافضى‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬سوري‭ ‬باء‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬المنتجع‭ ‬الروسي‭.‬

وقالت‭ ‬جانا‭ ‬جبور‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالشؤون‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ (…) ‬هو‭ ‬اعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬مناطق‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬حولها،‭ ‬وكذلك‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ (…) ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي‮»‬‭.‬

وكرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬بسرعة‮»‬‭.‬

وسيسمح‭ ‬انسحاب‭ ‬اميركي‭ ‬باطلاق‭ ‬يد‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬وايران،‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الميداني‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للكرملين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الكسندر‭ ‬لافرنتييف‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬عرض‭ ‬حصيلة‭ ‬معينة‭ ‬وتحديد‭ ‬الافاق‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الافاق‭ ‬هي‭ ‬‮«‬في‭ ‬المبدأ‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وبفضل‭ ‬دعم‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران،‭ ‬تمكن‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭.‬

وكان‭ ‬لافرنتييف‭ ‬توقع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الايام‭ ‬السبعة‭ ‬الى‭ ‬العشرة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

و‭ ‬اتفقت‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬على‭ ‬تقريب‭ ‬موعد‭ ‬تسليم‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬اس‭-‬400‭ ‬لتركيا‭ ‬إلى‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2019،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اكد‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي،‭ ‬والتي‭ ‬اثارت‭ ‬صفقتها‭ ‬تحفظات‭ ‬وانتقادات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حلفاء‭ ‬تركيا‭ ‬داخل‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭. ‬وكتب‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬اسماعيل‭ ‬دمير‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬قربنا‭ ‬موعد‭ ‬التسليم‭ ‬الخاص‭ ‬بالعقد‭ ‬الموقع‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والمتعلق‭ ‬بشراء‭ ‬منظومة‭ ‬اس‭-‬400‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2019‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬استمر‭ ‬ساعات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬انقرة‭.‬

وفي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬أعلن‭ ‬بوتين‭ ‬إنه‭ ‬اتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬مع‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬بتسريع‮»‬‭ ‬تسليم‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الصاروخي‭ ‬لانقرة‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬لذلك‭.‬

وكان‭ ‬المسؤولون‭ ‬الروس‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الشحنات‭ ‬الأولى‭ ‬للصفقة‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬ستبدأ‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2019‭ ‬أو‭ ‬مطلع‭ ‬2020‭. ‬ويتسارع‭ ‬التقارب‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬واردوغان‭ ‬منذ‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬تنامي‭ ‬التعاون‭ ‬حول‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬لانهاء‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة،‭ ‬فإن‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬لتركيا‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬رابعة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬سماع‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬حول‭ ‬شراء‭ ‬منظومة‭ ‬اس‭-‬400،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬منتهية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية،‭ ‬فإن‭ ‬تركيا‭ ‬مهتمة‭ ‬بنقل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬انتاج‭ ‬مشترك‭ ‬للمنظومة‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬وهو‭ ‬الاحتمال‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭.‬

ورفض‭ ‬بوتين‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬المسألة‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مسائل‭ ‬تجارية‭ ‬بحت‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬سياسية‭. ‬فيما

صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬ناريشكين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬ودول‭ ‬الغرب‭ ‬أن‭ ‬تتجنب‭ ‬خطر‭ ‬تصعيد‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭ ‬بينهما‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬يشبه‭ ‬أزمة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الكوبية‭.‬

وقال‭ ‬ناريشكين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬وقف‭ ‬المزايدات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة،‭ ‬ووقف‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬لتجنب‭ ‬وصول‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬صواريخ‭ ‬كوبية‭ ‬ثانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بنشوب‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭.‬