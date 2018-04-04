ا بوتين وأردوغان وروحاني يقررون وضع حد للحرب في سوريا

تقريب موعد تسليم منظومة اس-400 الروسية لتركي
انقرة – موسكو – الزمان
اجتمع رؤساء روسيا وايران وتركيا الاربعاء في انقرة في محاولة جديدة لايجاد تسوية للنزاع في سوريا الذي تلعب فيه الدول الثلاث ادوارا اساسية. وقال مصدر سياسي في انقرة ان الزعماء اتفقوا من حيث المبدأ على وضع نهاية للحرب في سوريا لكن التفاصيل تعوق ذلك حتى الان . وتصافح الرؤساء التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني امام الكاميرات قبل بدء مشاوراتهم في القصر الرئاسي في انقرة. وترعى موسكو وطهران الداعمتان لدمشق، وتركيا التي تساند فصائل المعارضة المسلحة عملية استانا التي سمحت خصوصا باقامة اربع مناطق «لخفض التصعيد» في سوريا. لكن البحث عن حل للنزاع السوري الذي اسفر عن سقوط اكثر من 350 الف قتيل منذ 2011، يراوح مكانه بسبب المصالح المتناقضة لموسكو وانقرة وطهران ومسألة مصير الرئيس السوري بشار الاسد. وعقد اللقاء الاخير بين قادة الدول الثلاث حول الملف السوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في سوتشي وافضى الى مؤتمر وطني سوري باء بالفشل في المنتجع الروسي.
وقالت جانا جبور المتخصصة بالشؤون التركية ان «هدف هذه القمة الثلاثية (…) هو اعادة تنظيم مناطق النفوذ في سوريا واعادة التفاوض حولها، وكذلك التفكير في مستقبل شمال سوريا (…) بعد الانسحاب الاميركي».
وكرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء رغبته في سحب القوات الاميركية من سوريا، مؤكدا انه سيتم اتخاذ قرار «بسرعة».
وسيسمح انسحاب اميركي باطلاق يد تركيا وروسيا وايران، الدول الثلاث التي تهيمن على الوضع الميداني.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الممثل الخاص للكرملين في سوريا الكسندر لافرنتييف قوله «يجب بكل بساطة عرض حصيلة معينة وتحديد الافاق»، معتبرا ان هذه الافاق هي «في المبدأ جيدة».
وبفضل دعم موسكو وطهران، تمكن نظام الرئيس السوري بشار الاسد من استعادة اكثر من نصف الاراضي السورية.
وكان لافرنتييف توقع الثلاثاء ان يستعيد الجيش السوري من مقاتلي المعارضة السيطرة الكاملة على الغوطة الشرقية خلال «الايام السبعة الى العشرة المقبلة».
و اتفقت تركيا وروسيا على تقريب موعد تسليم منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات اس-400 لتركيا إلى تموز/يوليو 2019، بحسب ما اكد مسؤول تركي، والتي اثارت صفقتها تحفظات وانتقادات في صفوف حلفاء تركيا داخل الحلف الأطلسي. وكتب مساعد وزير الصناعات العسكرية اسماعيل دمير على تويتر في ساعة متأخرة الثلاثاء «قربنا موعد التسليم الخاص بالعقد الموقع مع روسيا والمتعلق بشراء منظومة اس-400 وحصلنا على موعد أقرب من السابق هو في تموز/يوليو 2019». ويأتي إعلان الوزير بعد اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمر ساعات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في انقرة.
وفي المؤتمر الصحافي أعلن بوتين إنه اتخذ قرارا مع اردوغان «بتسريع» تسليم منظومة الدفاع الجوي الصاروخي لانقرة بدون تحديد تاريخ لذلك.
وكان المسؤولون الروس قد أعلنوا في كانون الأول/ديسمبر الماضي إن الشحنات الأولى للصفقة البالغة قيمتها ملياري دولار ستبدأ على الأرجح في نهاية 2019 أو مطلع 2020. ويتسارع التقارب في العلاقات بين بوتين واردوغان منذ الاشهر القليلة الماضية، من تنامي التعاون حول الطاقة إلى محادثات لانهاء النزاع السوري.
وفي مؤشر الى أهمية الشراكة، فإن زيارة بوتين لتركيا هي الاولى له إلى الخارج منذ فوزه بولاية رئاسية رابعة في انتخابات 18 آذار/مارس.
وقال اردوغان الثلاثاء إن تركيا لا ترغب في سماع انتقادات من الغرب حول شراء منظومة اس-400، قائلا «المسألة منتهية». وبحسب تقارير وسائل إعلام روسية، فإن تركيا مهتمة بنقل تكنولوجيا بل حتى انتاج مشترك للمنظومة مع روسيا، وهو الاحتمال الذي يرفضه البعض في أجهزة الاستخبارات الروسية.
ورفض بوتين الخوض في نقاش حول المسألة قائلا «إنها مسائل تجارية بحت» وليس سياسية. فيما
صرح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الأربعاء أن على موسكو ودول الغرب أن تتجنب خطر تصعيد الازمة الحالية بينهما إلى مستوى يشبه أزمة الصواريخ الكوبية.
وقال ناريشكين في مؤتمر أمني في موسكو «من المهم وقف المزايدات غير المسؤولة، ووقف استخدام القوة في العلاقات بين الدول لتجنب وصول الأمور إلى أزمة صواريخ كوبية ثانية» في اشارة إلى أزمة عام 1962 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة التي كادت أن تتسبب بنشوب حرب نووية.