بكتاب تنقذ مدينة – عبدالكريم يحيى الزيباري

تحررت مدينة الموصل من حكم داعش منتصف 2017، بخرابٍ شبه تام، لم تبقَ مكتبةٌ ولا مؤسسة حكومية، إلا هدمتها صواريخ عدوة وصديقة، ومدفعية دقيقة، وحركة الإعمار فيها مشلولة، دعايات عن دول ثريَّة أعلنت تبرعها بإعادة بناء مكتبة جامعة الموصل التي أحرقت مجرد دعايات لم يلتزم بها أحد، ولا لامست نخوة المعتصم بالله!

منظمة مجتمع مدني، جمعت من الطلبة العرب المغتربين في لندن ألف كتابٍ تقريباً، وسلمتها إلى رئاسة جامعة الموصل، فقط هذا كلُّ شيء…

ثاني أكبر جامعة بعد جامعة بغداد، جامعة الموصل مكتبتها كانت تحوي (750) ألف كتاب متنوعة، ومكتبة الكترونية والبحث الذكي عن الكتاب الورقي أو الالكتروني أو الأطاريح والرسائل أو الدوريَّات أو الأرشيف، ينتفع منها أكثر من خمسة وخمسين ألف طالب وطالبة، وفي قاعة حمورابي الطابق الثاني، جرت أجمل جلسات اتحاد أدباء نينوى. هذه المكتبة تبكي الآن كتاباً واحداً.

فجأةَ ضاعَ كل شيء، ضاعت أهم معالِم المدينةـ، هذه المكتبة الدَّالة على مستواها الحضاري والعلمي، ضاع تراثنا بهجمة حاقدة وحقيرة.

لو أنَّ موظفي وأستاذة الجامعة، تبرع كلٌّ منهم بخمسة كتب، لو أنَّ المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة أو أحد نوابها المحترمين أمرَ بحملة يقودها للتبرع، ولو حرف امتناع لامتناع! أمطري كتباً سماء مصر، سماء الأردن، سماء المغرب، فإنَّ سماء الحدباء أم الربيعين أجدبت فلا أمطرت كتباً، ولا غيثاً، وأجدبت المراعي.

شهران مضيا… وأنا أشحذ واشحذ وأتوسل ويعلم الله أنني لا أرزأ أحداً في ماله…. ومجبرٌ أخوكم لا متسوِّلٌ ولا شحاذ، والمضطر يركب الأهوال: أستاذ أكاديمي وعدني قبل التحرير، سألته: مصير مكتبتك؟ لجامعة الموصل بالتأكيد هي أمي وأبي. اليوم يقول لي: لمن أتبرع لهامان التعليم؟ الذي يحارب الأساتذة في أرزاقهم.

تتبرع لنفسك، لاسمك، لتاريخك، لمدينتك، لأهلك… هامان لا وقت لديه يحك رأسه، ولن يأخذ الكتب إلى بيته ولن يرى كتاباً واحداً منها. أستاذ أكاديمي يبلع ريقه بصعوبة بعد السؤال: أنا أتبرع باستمرار بالفائض من مكتبتي، كل فترة أجلب لهم مجموعة كتب! كتبٌ لا مكان لها غير التنور! (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ).

أثرياء يعتذرون: عمرة مع أمي في رمضان أفضل. مسؤولون ينفقون آلاف الدولارات على مؤتمرات زائفة ومآدب بذخ يدعى إليها الأثرياء المترفون ويتركون الطعــــــــام كما هو، ويبخلون بعشرة آلاف دينار لمكتبة الجامـــــــعة التي احتضنتهم جهلة وخرجوا منها بشهادات محترمة.

ولا نستجدي مدينةً اشتهر بعض أهلها بالادخار منذ حصار نادر شاه المشؤوم، وما تلاه من حِصار أسوأ، حــــــتى صارَ أهلها يبسون الضروع بالماء البارد ليبقى اللبن فيها وادخاراً واستعداداً لحصارٍ أسوأ!

لم يستجب لي غير: د. رشاد عقراوي بعشرة كتب أو أقل. إسماعيل طاهر بأكثر من مئة كتاب تقريباً. هاشم محمد أحمد الحمداني. مصطفى محمد الزيباري. أياد عصام الدين الزبيدي. محمد عيسى ذنون الجبوري. معاذ علي حمادي. نادية سالم حسن. صباح حنا ميخا. فندي علي سلطان. لَوْ أنّ كُلّ مَعَدٍّ كانَ شارَكَنَا، في يومِ ذي قارَ ما أخطاهمُ الشّرفُ.لمن يريد التبرع، ليس دعماً لحزب سياسي، ولمرشَّح في الانتخابات، ولا لأيِّ سببٍ آخر غير دعم المدينة بدعم صرحها العلمي الأول والرئيس، ولو بكتابٍ واحد يودعه ملتقى الكتاب في شارع الجامعة/ مجمع المديــــــــنة المنورة، بتوقيع إهداء إلى مكتبة جامعة الموصل المركزية، وإذا كان بعيداً يتصل بنا ونتحمل تكاليف النقل والشحن.