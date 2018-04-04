المستشارون يعارضون رغبة ترامب بالانسحاب من المناطق السورية وفد حزب العمال البريطاني في شمال سوريا دعماً للأكراد

القامشلي‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

لندن‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يزور‭ ‬وفد‭ ‬بريطاني‭ ‬يضم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لتأكيد‭ ‬الموقف‭ ‬الداعم‭ ‬للأكراد‭ ‬الذين‭ ‬حاربوا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ويواجهون‭ ‬اليوم‭ ‬تهديدات‭ ‬تركية‭. ‬وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬فيه‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬البريطاني‭ ‬موريس‭ ‬غلاسمان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬علاقة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬معكم،‭ ‬لندعمكم‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يدمر‭ ‬حريتكم‭ ‬وديموقراطيتكم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬معكم‮»‬‭. ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬البريطاني‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لويد‭ ‬راسل‭ ‬مويل‭ ‬وممثلين‭ ‬لنقابات‭ ‬عمالية،‭ ‬حيث‭ ‬زار‭ ‬الأربعاء‭ ‬مدينة‭ ‬كوباني‭ (‬عين‭ ‬العرب‭) ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬أبرز‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الأكراد‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬عمر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سبب‭ ‬الزيارة‭ ‬هو‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬روج‭ ‬افا‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الاساسية‭ ‬التي‭ ‬سنناقشها‮»‬‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬النازحين‭ ‬منها‭. ‬وتنشر‭ ‬بريطانيا‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ضمن‭ ‬اطار‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬معاركها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اكد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬مخالفا‭ ‬بذلك‭ ‬جنرالاته‭ ‬واقرب‭ ‬مستشاريه‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬ان‭ ‬يسمح‭ ‬انسحاب‭ ‬متسرع‭ ‬بانتصار‭ ‬دبلوماسي‭ ‬وعسكري‭ ‬لروسيا‭ ‬وايران‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مهمتنا‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كانت‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬البلطيق‭ ‬‮«‬انجزنا‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬تقريبا‭ ‬وسنتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬سنفعله‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬‮«‬اريد‭ ‬ان‭ ‬نخرج،‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اعيد‭ ‬قواتنا‭ ‬الى‭ ‬اللوطن‭. ‬اريد‭ ‬البدء‭ ‬باعادة‭ ‬بناء‭ ‬امتنا‮»‬‭. ‬ويعبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬التزام‭ ‬طويل‭ ‬الامد‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬متوسط‭ ‬الامد‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬حوالى‭ ‬الفي‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جرنال‮»‬‭ ‬انه‭ ‬جمد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مخصصة‭ ‬لاعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬في‭ ‬نبأ‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تأكيده‭ ‬رسميا‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نفيه‭ ‬ايضا‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يردد‭ ‬فيه‭ ‬ترامب‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬مغادرة‮»‬‭ ‬سوريا،‭ ‬يؤكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬لاحلال‭ ‬الاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬طرد‭ ‬منها‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬حتى‭ ‬التفاوض‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬تسوية‭ ‬تفاوضية‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وهي‭ ‬استراتيجية‭ ‬يؤيدها‭ ‬الاوروبيون‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الاميركية‭ ‬للشرق‭ ‬الادنى‭ ‬والاوسط‭ (‬سنتكوم‭) ‬الجنرال‭ ‬جو‭ ‬فوتيل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬فكري‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الجزء‭ ‬الصعب‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬امامنا‭ ‬وهو‭ ‬احلال‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكاسبنا‭ ‬واعادة‭ ‬الناس‭ ‬الى‭ ‬بيوتها‭ ‬ومعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬الطويلة‭ ‬الامد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بها‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬الجنرال‭ ‬فوتيل‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬دور‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬العسكريون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬احلال‭ ‬الاستقرار‮»‬‭.‬

‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تُنجز‮»‬

اكد‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬الموفد‭ ‬الخاص‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬السلام‭ ‬الاميركي‭ (‬يو‭ ‬اس‭ ‬انستيتيوت‭ ‬اوف‭ ‬بيس‭) ‬‮«‬انها‭ ‬مهمتنا‭ ‬ومهمتنا‭ ‬لم‭ ‬تنجر‭ ‬بعد‭ ‬وسننجزها‮»‬‭.‬

وتقضي‭ ‬خطة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ (‬البنتاغون‭) ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬واقرها‭ ‬رسميا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون،‭ ‬بالابقاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬يحتاج‭ ‬الامر‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬اي‭ ‬عودة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬سوريا‭ ‬ساحة‭ ‬تتحرك‭ ‬فيها‭ ‬بحرية‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬الحليفتين‭ ‬الرئيسيتين‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

وسيخالف‭ ‬انسحاب‭ ‬متسرع‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬لاقناع‭ ‬تركيا‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬حليفة‭ ‬ثمينة‭ ‬لواشنطن‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬انتقد‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬بسبب‭ ‬الانسحاب‭ ‬‮«‬المبكر‮»‬‭ ‬للقوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬تواجده‭.‬

وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬ليستر‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مغادرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سيشطل‭ ‬استسلاما‭ ‬كاملا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نفوذ1‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬تؤخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‮»‬‭ ‬كل‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭.‬

وقد‭ ‬يكمن‭ ‬التفسير‭ ‬في‭ ‬التعليقات‭ ‬الاخيرة‭ ‬لترامب‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬المح‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اذا‭ ‬تكفلت‭ ‬السعودية‭ ‬بالنفقات‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬مهتمة‭ ‬جدا‭ ‬بقرارنا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬حسنا،‭ ‬اذا‭ ‬كنتم‭ ‬تريدون‭ ‬ان‭ ‬نبقى‭ (‬في‭ ‬سوريا‭) ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬عليكم‭ ‬ان‭ ‬تدفعوا‮»‬‭ ‬الاموال‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬نادر‭ ‬المحلل‭ ‬المتخصص‭ ‬بالسياسة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬راند‭ ‬كوربوريشن‮»‬‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬نبأ‭ ‬رائعا‮»‬‭ ‬لقادة‭ ‬ايران‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬سيتيح‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬قرارا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬‮«‬يخالف‭ ‬فعليا‭ ‬هدف‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬تطويق‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬تطويق‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فعليها‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬