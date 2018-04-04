اجتماع وزاري مصري أثيوبي سوداني حول مرحلة حاسمة من سد النهضة

القاهرة – مصطفى عمارة
تبدأ اليوم في الخرطوم اجتماعات وزراء الخارجية والري فى كل من مصر واثيوبيا والسودان حول سد النهضة ،وقبيل مغادرة الوفد المصري للقاهرة اكد مصدر بوزارة الري مشارك فى المفاوضات ان الوفد المصري سيتمسك ببنود اتفاق واعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015 خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس الذى ينظم عملية الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل فى السد من خلال دراسات فنية تحدد الاثار المحتملة على مصر والسودان وتحديد السيناريوهات التى تتضمن اقل ضرر ممكن مع الاتفاق على تعويضات مناسبة جراء اي ضرر قد تتعرض له مصر. وقالت مصادر ان بناء السد دخل المرحلة الحاسمة . واعرب السفير السوداني بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم عن امله فى خروج الاجتماع بتوافق يحقق طموحات الدول الثلاث واضاف ان الاجتماع سيركز على كيفية التعامل مع تقرير المكتب الاستشارى وبسنوات الملء وتشغيل السد . فى السياق ذاته اعرب عدد من الخبراء عن تفاؤلهم فى موقف اثيوبى اكثر مرونه فى ملف سد النهضة فى عهد رئيس الوزراء الجديد وقال هانى رسلان المتخصص فى الشان الافريقى بمركز دراسات الاهرام فى تصريحات خاصه ان رئيس وزراء اثيوبيا الجديد سيكون اقل تشددا مع مصر فى ملف سد النهضه.
واضاف انه سيتعامل بحكمة فى ان لا تؤثر الخلافات حول سد النهضة على شركائه عن اى مشكله يمكن ان يسببها السد اقليميا ودوليا خاصة مع تحفظ قبيلة الاورمو اتى ينتمى اليها على مشروعات الحزب الحاكم .من جانبه قال احمد الايوبى نائب وزير خارجية مصر للشئون الافريقية ان رئيس وزراء اثيوبيا القائمه على المصالح المتبادلة بين مصر واثيوبيا .