اجتماع وزاري مصري أثيوبي سوداني حول مرحلة حاسمة من سد النهضة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬والري‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬والسودان‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬،وقبيل‭ ‬مغادرة‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬للقاهرة‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬مشارك‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬سيتمسك‭ ‬ببنود‭ ‬اتفاق‭ ‬واعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬الموقع‭ ‬فى‭ ‬مارس‭ ‬2015‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبند‭ ‬الخامس‭ ‬الذى‭ ‬ينظم‭ ‬عملية‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬الملء‭ ‬والتشغيل‭ ‬فى‭ ‬السد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسات‭ ‬فنية‭ ‬تحدد‭ ‬الاثار‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وتحديد‭ ‬السيناريوهات‭ ‬التى‭ ‬تتضمن‭ ‬اقل‭ ‬ضرر‭ ‬ممكن‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬مناسبة‭ ‬جراء‭ ‬اي‭ ‬ضرر‭ ‬قد‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬مصر‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬دخل‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ . ‬واعرب‭ ‬السفير‭ ‬السوداني‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عبدالمحمود‭ ‬عبدالحليم‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬فى‭ ‬خروج‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتوافق‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تقرير‭ ‬المكتب‭ ‬الاستشارى‭ ‬وبسنوات‭ ‬الملء‭ ‬وتشغيل‭ ‬السد‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلهم‭ ‬فى‭ ‬موقف‭ ‬اثيوبى‭ ‬اكثر‭ ‬مرونه‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬وقال‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬المتخصص‭ ‬فى‭ ‬الشان‭ ‬الافريقى‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الاهرام‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اثيوبيا‭ ‬الجديد‭ ‬سيكون‭ ‬اقل‭ ‬تشددا‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭. ‬

واضاف‭ ‬انه‭ ‬سيتعامل‭ ‬بحكمة‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬على‭ ‬شركائه‭ ‬عن‭ ‬اى‭ ‬مشكله‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يسببها‭ ‬السد‭ ‬اقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تحفظ‭ ‬قبيلة‭ ‬الاورمو‭ ‬اتى‭ ‬ينتمى‭ ‬اليها‭ ‬على‭ ‬مشروعات‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ .‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬احمد‭ ‬الايوبى‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مصر‭ ‬للشئون‭ ‬الافريقية‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اثيوبيا‭ ‬القائمه‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واثيوبيا‭ .‬