ثلاثة خيارات مرّة ومذلة أمام الفصائل السورية المعارضة بعد خسارتها الغوطة الشرقية

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

تجمع‭ ‬آراء‭ ‬المحللين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬انتصر‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬لها‭ ‬خيار‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬سوى‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قتل‭ ‬او‭ ‬استسلام‭ ‬مؤجل‭ ‬هو‭ ‬ادلب‭ ‬ومحيطها‭ ‬فقد‭ ‬اقتربت‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المعارضة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬والحصار،‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ونهائي،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬نكسة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬وبات‭ ‬مصيرها‭ ‬معلقا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬القوى‭ ‬المتنافسة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬سوريا‭. ‬ولعل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثلاثي‭ ‬الروسي‭ ‬التركي‭ ‬الايراني‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬حسم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ .‬

وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬عامه‭ ‬الثامن،‭ ‬بدأ‭ ‬مقاتلو‭ ‬المعارضة‭ ‬ومدنيون‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬يصعدون‭ ‬في‭ ‬حافلات‭ ‬تخرجهم‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬شكلت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وقد‭ ‬أنشأوا‭ ‬فيها‭ ‬مجالس‭ ‬محلية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬خدماتية‭ ‬اهتمت‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬ما‭ ‬أمن‭ ‬لهم‭ ‬حاضنة‭ ‬شعبية‭ ‬قوية‭. ‬لكن‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬توحيد‭ ‬القيادة‭ ‬والاستئثار‭ ‬بالزعامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬بعد‭ ‬نظر‭ ‬الى‭ ‬انهم‭ ‬بقدر‭ ‬محاصرتهم‭ ‬دمشق‭ ‬فانهم‭ ‬محاصرون‭ ‬ايضا‭ ‬ورهينة‭ ‬بيد‭ ‬العامل‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬مصيرهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بشكل‭ ‬قاس‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬مبادئهم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ظهروا‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬النجاة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ . ‬وكانت‭ ‬دمشق‭ ‬هدفا‭ ‬للفصائل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭: ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬وحركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬أمطرت‭ ‬أحياءها‭ ‬بالقذائف،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬المئات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬اعتمد‭ ‬النظام‭ ‬استراتيجيته‭ ‬المدمرة‭: ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحصار‭ ‬المحكم‭ ‬وقصف‭ ‬دام‭ ‬حصد‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الخمسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬عنيف،‭ ‬فخارت‭ ‬قوى‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬للتفاوض،‭ ‬فالموافقة‭ ‬على‭ ‬الإجلاء‭.‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬عمران‭ ‬للدراسات‭ ‬نوار‭ ‬اوليفر‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً،‭ ‬استراتيجياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬وسياسياً،‭ ‬كيفما‭ ‬حاولنا‭ ‬رؤيتها‭ ‬هي‭ ‬خسارة‭ ‬كاملة‮»‬‭. ‬وضيف‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬وجودهم‭ (‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭) ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬العاصمة‭ ‬وقرب‭ ‬سفارات‭ ‬دول‭ (‬أجنبية‭)‬،‭ ‬كانوا‭ ‬يفرضون‭ ‬أنفسهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬أساسيين‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الغوطة،‭ ‬حافظت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬العاصمة‭ ‬بالقذائف‭.‬

ويوضح‭ ‬أوليفر‭ ‬أن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منحتهم‭ ‬‮«‬سطوة‮»‬‭ ‬لسنوات،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬كان‭ ‬مضطراً‭ ‬للتحدث‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬معتقلين،‭ ‬فهم‭ ‬كانوا‭ ‬يمسكون‭ ‬بمداخل‭ ‬العاصمة‮»‬‭. ‬ولكنهم‭ ‬‮«‬حالياَ،‭ ‬باتوا‭ ‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وشهد‭ ‬العامان‭ ‬الماضيان‭ ‬انتصارات‭ ‬متلاحقة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬حلم‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لضربات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬كانت‭ ‬أبرزها‭ ‬خسارة‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016‭. ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬ومن‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬ابرزها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬باتت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬يفرض‭ ‬الأكراد‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬ويتواجد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬جيوب‭ ‬متناثرة‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬درعا‭ ‬جنوباً‭ ‬وبعض‭ ‬القرى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬شمالاً‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬فتراجع‭ ‬نفوذها‭ ‬أمام‭ ‬قوة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬التي‭ ‬أحكمت‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬مقابل‭ ‬تقدم‭ ‬بسيط‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الغوطة،‭ ‬شكلت‭ ‬إدلب‭ ‬مع‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬محاذية‭ ‬لها‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تركي‭ ‬روسي‭ ‬ايراني،‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬التمهيد‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬البلاد‭.‬

ويحذر‭ ‬أوليفر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬‮«‬باتت‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬بخطر،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬تعلمته‭ ‬المعارضة‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬مستثناة‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬صعدت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬سياسة‭ ‬الحصار‭ ‬والإجلاء‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬والمدنيين‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬إثر‭ ‬حصار‭ ‬وهجوم‭ ‬عنيف‭. ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬أحياء‭ ‬حلب‭ ‬الشرقية‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ادنبره‭ ‬توماس‭ ‬بييريه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬حلب‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭ ‬للغوطة‭ ‬رمزية‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬كانت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬وحمص‭ (‬وسط‭)‬وقرب‭ ‬دمشق‭ ‬بينها‭ ‬الغوطة‭.‬

ويوضح‭ ‬بييريه‭ ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬رمزي،‭ ‬لطالما‭ ‬حافظت‭ ‬الفصائل‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ +‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لدينا‭ ‬شيء‭+ ‬لمجرد‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ولذلك‭ ‬شكلت‭ ‬معركتها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنظام‭ ‬تحدياً‭ ‬ذا‭ ‬دلالة‮»‬‭.‬

‭ ‬أكبر‭ ‬‮«‬خسائر‭ ‬الثورة‮»‬‭ ‬

ويرى‭ ‬بييريه‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬حالياً‭ ‬ثلاثة‭ ‬خيارات‭: ‬الاول‭ ‬يتمثل‭ ‬بـ»المصالحة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬والانضمام‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الموالية،‭ ‬والثاني‭ ‬‮«‬الارتماء‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬تركيا‮»‬،‭ ‬الداعم‭ ‬الأبرز‭ ‬للمعارضة‭. ‬أما‭ ‬الحل‭ ‬الأخير‭ ‬فيعتبره‭ ‬بييريه‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬المتبقي‭ ‬أمامهم‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الخيار‭ ‬الجهادي،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الجهاديين‭ ‬سيشكلون‭ ‬المجموعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات،‭ ‬تحول‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬لاعبين‭ ‬دوليين‭ ‬وإقليميين‭ ‬بينهم‭ ‬تركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة،‭ ‬وروسيا‭ ‬وإيران،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالفاً‭ ‬دولياً‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وترحب‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بانضمام‭ ‬مقاتلي‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬صفوفها‭. ‬ويقول‭ ‬محمد‭ ‬الحمادين،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬فصائل‭ ‬تقاتل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تركيا،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الغوطة‭ ‬وغيرها‭ ‬تزيدنا‭ ‬اصراراً‭ ‬على‭ ‬الثبات‭ ‬وتنظيم‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وينتمي‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬المدعوم‭ ‬أساساً‭ ‬من‭ ‬تركيا‭.‬

ويقول‭ ‬المحلل‭ ‬السوري‭ ‬أحمد‭ ‬أبازيد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬الغوطة‭ ‬شكلوا‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬استقلالية‭ ‬القرار‭.‬

لكن‭ ‬خسارة‭ ‬الغوطة،‭ ‬وفق‭ ‬قوله،‭ ‬‮«‬تجعل‭ ‬قدرة‭ ‬الفصائل‭ ‬على‭ ‬المناورة‭ ‬أضعف‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬بسبب‭ ‬الحاجة‭ ‬لحليف‭ ‬وحاجة‭ ‬المدنيين‭ ‬لمظلة‭ ‬دولية‭ ‬تحميهم‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬مشابهة‮»‬‭.‬

ويختم‭ ‬‮«‬حلب‭ ‬ثاني‭ ‬أهم‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬دمشق‭ ‬هي‭ ‬العاصمة،‭ ‬وخسارة‭ ‬الغوطة‭ ‬ستمثل‭ ‬أكبر‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‮»‬‭.‬