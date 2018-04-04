عمرو دياب وشيرين وحماقي يتصدرون المشاهير الأكثر تأثيراً عند العرب

‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬قائمة‭ ‬أكثر‭ ‬الفنانين‭ ‬والمشاهير‭ ‬العرب‭ ‬تأثيرًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المصريين،‭ ‬وتصدرهم‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭.‬

عمرو‭ ‬دياب،‭ ‬تصدر‭ ‬القائمة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة‭.‬

الفنان‭ ‬المصري‭ ‬تامر‭ ‬حسني،‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الثاني‭ ‬بـ29‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬وشيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بـ22‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬ومحمد‭ ‬حماقي‭ ‬بـ19‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬ويليه‭ ‬الممثل‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ19‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬وعادل‭ ‬إمام‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬وأحمد‭ ‬السقا‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬وأمال‭ ‬ماهر‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬اللائحة‭ ‬أسماء‭ ‬مفاجأة‭ ‬للجمهور‭ ‬ومنهم‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬ودنيا‭ ‬سمير‭ ‬غانم،‭ ‬وحسن‭ ‬الرداد،‭ ‬وتامر‭ ‬عاشور،‭ ‬ومحمد‭ ‬إمام‭.‬