عمرو دياب وشيرين وحماقي يتصدرون المشاهير الأكثر تأثيراً عند العرب

بيروت- الزمان
أعلنت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط قائمة أكثر الفنانين والمشاهير العرب تأثيرًا في عام 2017، من النجوم المصريين، وتصدرهم الفنان عمرو دياب.
عمرو دياب، تصدر القائمة بأكثر من 30 مليون متابع على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي، خلال فترة زمنية قصيرة.
الفنان المصري تامر حسني، جاء في الترتيب الثاني بـ29 مليون متابع، وشيرين عبدالوهاب بـ22 مليون متابع، ومحمد حماقي بـ19 مليون متابع ويليه الممثل أحمد حلمي بما يقارب الـ19 مليون متابع، وعادل إمام بأكثر من 16 مليون متابع، وأحمد السقا 15 مليون متابع وأمال ماهر 13 مليون متابع.
كما تضمنت اللائحة أسماء مفاجأة للجمهور ومنهم الفنان المصري رامز جلال، ودنيا سمير غانم، وحسن الرداد، وتامر عاشور، ومحمد إمام.