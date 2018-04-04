الجوع على معدة ممتلئة – محمد العبيدي

وفقا لتقرير حالة العالم لعام 2000 الصادر عن معهد Worldwatch، فإن العالم في خضم أزمة غذائية. حيث هناك في البلدان المتقدمة وحدها 1.2 مليار شخص يعانون الآن “الجوع” ونقص التغذية لأنهم يعانون الإفراط في تناول الكثير من الأطعمة الخاطئة. فعلى سبيل المثال، النظام الغذائي الأمريكي العادي لا يدعم الاحتياجات البايولوجية للخلايا البشرية.

ولهذا يحاول الأمريكان تحقيق المستحيل: هم يحاولون الحفاظ على الصحة في حين نحن، شعوب العالم الأخرى، نتناول غذاء لا يمكن أن يوفر الصحة. على الرغم من أن بطوننا قد تكون ممتلئة (وبطوننا كلها دهون)، فإن سوء التغذية هو السبب الرئيسي لمرضنا.

في نهاية المطاف، ومن دون شك فإن أي مستوى من سوء التغذية يخلق قابلية للإمراض. ومع ذلك، عندما نعاني من مشاكل صحية نتيجة لسوء التغذية، فإننا نلوم أمراضنا دوماً على الشيخوخة أو على الجينات الخاطئة وليس على السبب الحقيقي.

نحن البشر، في الواقع، ما نأكله. يجب أن توجه تلك الفكرة جميع الخيارات التي نتخذها عن الأطعمة التي نستهلكها. ومع ذلك، فإن الشخص العادي على دراية جيدة ومربكة حول ما يجب أكله وكيفية تناوله وما يجب تجنبه. إن المعلومات الخاطئة التي تثيرها شركات تصنيع المواد الغذائية، وحتى الأطباء، تطغى على المستهلك. القليل من الناس يفهمون حقاً كيف يساعد الطعام أو يفشل في الحفاظ على صحتهم.

دائماً ما يفضل مصنعو الأغذية صفات مثل مدة الحفظ قبل البيع (تاريخ انتهاء الصلاحية)، والمذاق والشكل والقدرة على التسويق وتأثير ذلك على التغذية والصحة. وعادةً ما يخبرنا الأطباء، الذين يفتقرون هم أنفسهم إلى التعليم التغذوي، أن النظام الغذائي القياسي يعطينا جميع المواد الغذائية التي نحتاجها. مع مثل هذا التضليل، نميل إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية وضارة، فالنظام الغذائي الذي يركز على أي شيء آخر غير تلبية الاحتياجات الغذائية للخلايا يسمح لجسمك أن يمرض.

إن أسوأ أربعة خيارات للغذاء الذي يتناوله الإنسان هي التي تشمل الجزء الأكبر من النظام الغذائي للمواطن، والكارثي لصحة الإنسان بشكل عام، والتي نسميها بالأربعة الكبار، وهي:

1- السكر

2- الطحين الأبيض

3- الزيوت المصنّعة

4- منتجات الألبان

يكاد يكون من المؤكد بشكل مطلق أن استهلاك هذه الأطعمة يسبب المرض، وخاصة أنها تمثل جزءً كبيراً من النظام الغذائي للإنسان، وعلى مرور الزمن. إنها توفر القليل من التغذية، إضافة إلى أنها سامة كذلك. إذا كان على كل مواطن التوقف عن تناول هذه “الأطعمة”، فإن وباء الأمراض المزمنة سوف ينخفض بشكل كبير (وتصوروا ماذا يعني ذلك لشركات الأدوية). إن الضرر الحقيقي الناجم عن الخلل الصحي بسبب تناول هذه الأغذية الأربعة يأتي من حقيقة أننا نأكلها مراراً وتكراراً، يوماً بعد يوم، وجبة بعد وجبة.

بقدر ما قد نفكر في أنفسنا، على المستوى البدني، نحن لسنا أكثر من كتلة منتظمة تضم نحو 75 تريليون خلية، وجميعها تطالب باستمرار بالمغذيات. إذا اخترنا باستمرار الأربعة الكبار – السكر، الطحين الأبيض، الزيوت المصنعة، منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على هذه كمكونات – لا يمكننا أن نأمل في تلبية احتياجات خلايانا الجائعة. في كل مرة تختار طعاماً عضوياً طازجاً غير مُعالج/مصنّع بدلاً من واحد من الأربعة الكبار، فأنت تقوم بخدمة ممتازة لخلايا جسمك.

سنلقي نظرة فاحصة على الأربعة الكبار في مقالات قادمة وكل على إنفراد.

{ أستاذ علم وظائف الأعضاء (الفسلجة الطبية)