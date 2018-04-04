طريقة سهلة لحذف سجل التصفح على غوغل كروم من الهواتف وسطح المكتب

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

إذا‭ ‬قمت‭ ‬بزيارة‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‭ ‬أو‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬حفظ‭ ‬سجل‭ ‬التصفح‭ ‬الخاص‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬غوغل‭ ‬كروم‭ ‬يمكنك‭ ‬حذفه‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬أندرويد‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬المكتب‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬كيفية‭ ‬حذف‭ ‬سجل‭ ‬متصفح‭ ‬غوغل‭ ‬كروم‭:‬

هواتف‭ ‬أندرويد

1-‭ ‬افتح‭ ‬متصفح‭ ‬غوغل‭ ‬كروم‭ ‬وتأكد‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬علامة‭ ‬تبويب‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

2-‭ ‬انقر‭ ‬على‭ ‬رمز‭ ‬القائمة‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الركن‭ ‬العلوي‭ ‬الأيسر‭ ‬وحدد‭ ‬خيار‭ ‬السجل‭.‬

3-‭ ‬اختر‭ ‬نص‭ ‬محو‭ ‬بيانات‭ ‬التصفح‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الشاشة‭.‬

وسينقلك‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬نافذة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساعدتك‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬حذف‭ ‬محفوظات‭ ‬الاستعراض‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬تخزين‭ ‬ملفات‭ ‬تعريف‭ ‬الارتباط‭ ‬والصور‭ ‬المخزنة‭ ‬مؤقتاً‭ ‬والمزيد‭.‬

أولاً‭ ‬اختر‭ ‬نطاقاً‭ ‬زمنياً‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬حذفه،‭ ‬ويمكنك‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬آخر‭ ‬ساعة،‭ ‬وآخر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وآخر‭ ‬7‭ ‬أيام،‭ ‬وآخر‭ ‬4‭ ‬أسابيع،‭ ‬وكل‭ ‬الأوقات،‭ ‬وأقترح‭ ‬إزالة‭ ‬ما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬يستمر‭ ‬كروم‭ ‬في‭ ‬التوصية‭ ‬بمواقع‭ ‬الويب‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬التي‭ ‬زرتها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬حدد‭ ‬مربعات‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬حذفها،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يمكنك‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬علامة‭ ‬التبويب‭ ‬ثم‭ ‬خيارات‭ ‬متقدمة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬إضافية‭ ‬يمكن‭ ‬إزالتها‭ ‬من‭ ‬حسابك‭ ‬في‭ ‬غوغل،‭ ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬جاهزاً،‭ ‬حدد‭ ‬زر‭ ‬‮«‬محو‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬أسفل‭ ‬الشاشة‭ ‬لحذف‭ ‬سجل‭ ‬متصفحك‭ ‬نهائياً‭.‬

سطح‭ ‬المكتب

يعد‭ ‬حذف‭ ‬سجل‭ ‬المتصفح‭ ‬من‭ ‬غوغل‭ ‬كروم‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المكتب‭ ‬مطابقًا‭ ‬تقريباً‭ ‬للعملية‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬أولاً‭ ‬انقر‭ ‬فوق‭ ‬زر‭ ‬القائمة‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬للمتصفح،‭ ‬وقم‭ ‬بتمرير‭ ‬فوق‭ ‬خيار‭ ‬السجل،‭ ‬ثم‭ ‬حدد‭ ‬السجلات‭ ‬أعلى‭ ‬القائمة‭ ‬المنسدلة‭.‬

بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكنك‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ctrl‭ + ‬h‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬المفاتيح‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬كروم‭ ‬للتشغيل‭ ‬مباشرةً‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬السجل،‭ ‬في‭ ‬الشريط‭ ‬الجانبي‭ ‬الأيسر،‭ ‬سترى‭ ‬خيار‭ ‬مسح‭ ‬بيانات‭ ‬التصفح،‭ ‬انقر‭ ‬عليه،‭ ‬وسيتم‭ ‬نقلك‭ ‬إلى‭ ‬نافذة‭ ‬جديدة،‭ ‬حدد‭ ‬مربعات‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬حذفها،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يمكنك‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬علامة‭ ‬التبويب‭ ‬خيارات‭ ‬متقدمة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬إضافية‭ ‬يمكن‭ ‬إزالتها‭ ‬من‭ ‬حسابك‭ ‬في‭ ‬غوغل،‭ ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬جاهزاً،‭ ‬حدد‭ ‬زر‭ ‬‮«‬محو‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬أسفل‭ ‬الشاشة‭ ‬لحذف‭ ‬سجل‭ ‬متصفحك‭ ‬نهائياً‭.‬