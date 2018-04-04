تحديد موعد أول رحلة تجارية الى الفضاء

واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬متضاربة‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الامريكي‭ ‬طوال‭ ‬سنتين‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬شركة‭ ‬الفضاء‮»‬‭ ‬روكيت‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬تجارية‭ ‬كاملة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬صاروخ‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬17‭ ‬متراً‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬إطلاق‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬ماهيا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬نورث‭ ‬آيلاند‭ ‬بنيوزيلندا،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ (‬نيسان‭)‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬بيتر‭ ‬بيك،‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬روكيت‭ ‬لاب‮»‬‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬حمولات‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭ ‬كل‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ .. ‬وهذا‭ ‬التكرار‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسوق‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الصغيرة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬لصاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬يناير‭ (‬كانون‭ ‬الثاني‭)‬،‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬مداره‭ ‬ووضع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬تجارية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬