قلم لتخفيف الألم وجوارب لعلاج أمراض الأوردة الدموية

باريس‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬طرحت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬الفرنسية‭ ‬أحدث‭ ‬الأدوات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الآلام،‭ ‬وآخرها‭ ‬‮«‬قلم‭ ‬بانجون‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬لأربعة‭ ‬أصابع‭ ‬لاستخدامه،‭ ‬والذي‭ ‬يصدر‭ ‬ذبذبات‭ ‬كهربائية‭ ‬دقيقة‭ ‬لتخفيف‭ ‬الآلام‭. ‬ويستخدم‭ ‬هذا‭ ‬القلم‭ ‬على‭ ‬أماكن‭ ‬الألم،‭ ‬حيث‭ ‬يصدر‭ ‬الذبذبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ليعطي‭ ‬الإحساس‭ ‬بالوخز‭ ‬والتنميل‭ ‬التي‭ ‬تشوش‭ ‬على‭ ‬الألم،‭ ‬ويظل‭ ‬هذا‭ ‬الإحساس‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬ثم‭ ‬يتلاشى‭ ‬ويبدأ‭ ‬الإحساس‭ ‬بالراحة‭ ‬وتخفيف‭ ‬الألم‭ ‬خاصة‭ ‬آلام‭ ‬الظهر‭ ‬ويصل‭ ‬سعر‭ ‬هذا‭ ‬القلم‭ ‬59‭.‬90‭ ‬يورو‭.‬‭ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان

وفي‭ ‬المانيا‭ ‬،توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬المعامل‭ ‬الطبية‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬ميديفن‮»‬،‭ ‬ذات‭ ‬الشهرة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬منتجاتها‭ ‬الصحية‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬على‭ ‬الألياف‭ ‬ذات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العالية‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الجوارب‭ ‬الطبية‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬الأوردة‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬كارس‮»‬‭.‬

وتتميز‭ ‬الجوارب‭ ‬الجديدة‭ ‬بأنها‭ ‬شفافة‭ ‬وناعمة‭ ‬ومريحة‭ ‬في‭ ‬الارتداء‭ ‬وفعالة‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬مضادة‭ ‬للبكتيريا‭ ‬والروائح‭ ‬والجراثيم‭ (‬مضاد‭ ‬فطري‭) ‬وهي‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬الجلد‭ ‬الحساس‭ ‬حيث‭ ‬أليافها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬فصول‭ ‬السنة‭ ‬ويسهل‭ ‬ارتداؤها‭ ‬وغسلها‭ ‬في‭ ‬غسالة‭ ‬الملابس‭.‬