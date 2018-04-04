قلم لتخفيف الألم وجوارب لعلاج أمراض الأوردة الدموية

باريس – برلين – الزمان طرحت مؤخرا في الصيدليات الفرنسية أحدث الأدوات الصحية التي تستخدم في علاج الآلام، وآخرها «قلم بانجون»، الذي يحتاج لأربعة أصابع لاستخدامه، والذي يصدر ذبذبات كهربائية دقيقة لتخفيف الآلام. ويستخدم هذا القلم على أماكن الألم، حيث يصدر الذبذبات الكهربائية ليعطي الإحساس بالوخز والتنميل التي تشوش على الألم، ويظل هذا الإحساس لفترة من الوقت ثم يتلاشى ويبدأ الإحساس بالراحة وتخفيف الألم خاصة آلام الظهر ويصل سعر هذا القلم 59.90 يورو. بقية الخبر على موقع الزمان
وفي المانيا ،توصل الباحثون في المعامل الطبية الألمانية «ميديفن»، ذات الشهرة العالمية في منتجاتها الصحية بعد 3 سنوات من الأبحاث على الألياف ذات التكنولوجيا العالية إلى إنتاج الجيل الجديد من الجوارب الطبية لعلاج أمراض الأوردة الدموية في القدم والذي تم طرحها مؤخرا في الصيدليات باسم «كارس».
وتتميز الجوارب الجديدة بأنها شفافة وناعمة ومريحة في الارتداء وفعالة في العلاج حيث إنها مضادة للبكتيريا والروائح والجراثيم (مضاد فطري) وهي تتلاءم مع الجلد الحساس حيث أليافها تتماشى مع مختلف فصول السنة ويسهل ارتداؤها وغسلها في غسالة الملابس.