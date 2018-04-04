كشف علاقة بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون لدى النساء

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يعرضها‭ ‬لزيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

ودرس‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لحوم‭ ‬البقر‭ ‬ترتبط‭ ‬بخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬مقارنة‭ ‬بالطيور‭ ‬أو‭ ‬الأسماك‭ ‬أو‭ ‬الوجبات‭ ‬النباتية،‭ ‬وفقا‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬السرطان‭ ‬‮«‬الطبية‭. ‬وأشارت‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬والمصنعة‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬لكن‭ ‬الباحثين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬معلومات‭ ‬محدودة‭ ‬متاحة‭ ‬عن‭ ‬أنماط‭ ‬غذائية‭ ‬محددة‭ ‬وحيث‭ ‬يحدث‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬بانتظام‭ ‬لديهم‭ ‬معدلات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬القاصي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬غيرهم‭.‬

واستخدمت‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬بيانات‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وشملت‭ ‬32،147‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬وأسكتلندا،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬لأبحاث‭ ‬السرطان‭ ‬بفحصهم‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1995‭ ‬و1998،‭ ‬وتتبعهم‭ ‬لمدة‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬كان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬المشاركين‭ ‬52‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدراسة‭. ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬462‭ ‬حالة‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬335‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ – ‬172‭ ‬حالة‭ ‬كانت‭ ‬الأقرب‭ ‬و119‭ ‬كانت‭ ‬القاصية‭ – ‬و152‭ ‬سرطان‭ ‬المستقيم‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دراستهم،‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬65٪‭ ‬منهم‭ ‬ممن‭ ‬تناولوا‭ ‬لحوم‭ ‬حمراء،‭ ‬و3٪‭ ‬كانوا‭ ‬يأكلون‭ ‬الدواجن،‭ ‬و13٪‭ ‬كانوا‭ ‬يأكلون‭ ‬السمك،‭ ‬و19٪‭ ‬كانوا‭ ‬نباتيين‭.‬