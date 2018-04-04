مولر وريبيري يبرزان سلبيات مباراة إشبيلية

إنتصار البافاري وأحداث دورتموند في واجهة صحف ألمانيا

{ مدن- وكالات: أكد ثنائي بايرن ميونخ، توماس مولر وفرانك ريبيري، أن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا، لم يحسم بعد، رغم الانتصار (2-1)، اول أمس الثلاثاء، على المضيف، إشبيلية، في ذهاب ربع النهائي. وقال مولر، خلال تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: لقد كانت مباراة بها العديد من الأجزاء المختلفة، رأينا الكثير من الأشياء الجيدة، لكن أيضًا رأينا أشياء لا نحب أن نراها. وأضاف: لقد بدأنا المباراة بشكل جيد خلال أول 10 دقائق، ولكن في مرحلة ما ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وهو ما كلفنا استقبال هدف في شباكنا. وتابع: في الشوط الثاني قمنا بالضغط، وظهرنا بشكل جيد، والانتصار 2-1 نتيجة جيدة، لكن علينا أن نحسم التأهل في ملعبنا. من جانبه، قال ريبيري: لقد بدأنا اللقاء بشكل جيد، بعد ذلك افتقدنا التنظيم والأداء المميز، لكن المدرب عالج هذه المشاكل بين شوطي المباراة. وواصل: الشوط الثاني كان جيدًا، ومن الصعب الانتصار خارج الأرض على إشبيلية، فهم لعبوا بشكل جيد، ونحن أظهرنا رد فعل قوي بعد تلقي الهدف الأول. وأتم: يجب أن نواصل الانتصارات، ولا مجال للأخطاء في دوري الأبطال، ولا يجب أن نفكر أننا بالفعل حسمنا التأهل لنصف النهائي. وأبرزت الصحف الألمانية، الصادرة امس الأربعاء، انتصار بايرن ميونخ على مضيفه إشبيلية الإسباني، بهدفين مقابل واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا. وتصدرت لقطة هدف الفوز للفريق البافاري، الذي سجله تياجو ألكانتارا، غلاف صحيفة فوسبال بيلد، معنونةً: هنا بايرن ميونخ يطير نحو نصف النهائي. كما أشادت الصحيفة، بكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بعدما تألق أمام يوفنتوس، حيث سجل هدفين، أحدهما عن طريق مقصية رائعة، وصنع آخر، ليقود فريقه للانتصار بثلاثية نظيفة. وفي سياق آخر، أشارت إلى تجديد عقد فلوريان كوفيلدت، مدرب فيردر بريمن، حتى 2021، بعدما نجح في إبعاد الفريق عن منطقة الخطر بالبوندسليجا. وتحدثت الصحيفة أيضًا، عن اهتمام فولفسبورج بضم أمين يونس، نجم أياكس الهولندي، إذ عنونت: الذئاب حريصون على التعاقد مع يونس.

من جانبها، ركزت صحيفة فاز على انتصار الفريق البافاري، قائلة بايرن مونخ يفوز 2-1 في إشبيلية.. تياجو يسجل هدف الفوز.وحملت صحيفة أبندتسايتونج، بعنوان البايرن يربح في إشبيلية. وداعا للعنة الإسبانية. وأبرزت نفس الصحيفة، أن لاعبا إسبانيا بالتحديد، وهو تياجو ألكانتارا، وهو من سجل هدف الفوز للنادي البافاري وكسر اللعنة. وسلطت صحيفة سبورت بيلد، الضوء على المتغيرات، التي تحدث في دورتموند، إذ تصدر غلافها كل من ماتياس زامر، وسباستيان كيل، وهانز يواكيم فاتسكه، معنونةً: حقيقة ما يحدث في البي فاو بي. وعاشت جماهير نادي بايرن ميونخ الألماني، ليلة سعيدة، بعد أن حسم فريقها، الفوز على حساب مضيفه إشبيلية الإسباني، بنتيجة 2-1، اول امس الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا. وبهذا الفوز، قطع بايرن ميونخ، خطوة واسعة، نحو التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، بعد أداء مميز ومباراة حافلة بالإثارة والندية. وواصل الألماني يوب هاينكس، المدير الفني للبايرن، تحطيم الأرقام القياسية، وحصد انتصارا جديدا، ليصل إلى الفوز في 12 مباراة متتالية، وهو الأمر الذي يجعله متربعا على عرش أفضل المدربين، الذين حصدوا الانتصارات في دوري أبطال أوربا.وتفوق هاينكس على الثنائي لويس فان جال، المدرب الهولندي، الذي سبق له قيادة البايرن، وأيضا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البايرن السابق أيضا. كما خصصت الصحيفة، غلافها، للحديث عن رغبة بايرن ميونخ، في تجديد عقد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي.من جانبها، قالت صحيفة TZ بايرن هزم إشبيلية. يوب هاينكس وضع حدا للعنة الإسبانية.وأضافت قوات هاينكس احتاجت للعبتين موفقتين، كي تبقي رأسها باردة داخل الجحيم. أما صحيفة زود دويتشي تسايتونج، التي تصدر في ميونخ، ذكرت أن البافاري انتصر بـ مساعدة كريمة، في إشارة إلى الهدف الذي سجله خيسوس نافاس، بالخطأ في مرماه.