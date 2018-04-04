الباليرينا ماري جيلو تقدم آخر عروضها قبل اعتزالها

باريس – الزمان : دعت الباليرينا الفرنسية ماري آنياس جيلو – البالغة من العمر 42 عاما – جمهورها إلى حضور آخر عروضها على مسرح قصر جارنتيه. وقدمت الباليرينا عرض باليه «أوروفيه و أوربيدس»، لمصممة البالية الألمانية بينا يوش، وذلك قبل قرارها بالاعتزال وفقا لقوانين فرقة الأوبرا الوطنية الفرنسية وسط تصفيق هائل من الجمهور. وكانت الباليرينا الفرنسية قد اصطحبت معها في هذا العرض الأخير ابنها «بول» وكلبها «جولدي»، وكانت النجمة قد قدمت هذا العرض في 1985، بعد أن اختارتها «بينا يوش»، وقد أعربت عن حبها الشديد لتقديم هذا الدور.
وبعد الانتهاء من العرض، تقابلت مع مديرة الباليه الفرنسي «اوريلى دوبون»، التي أشادت بأعمالها وقدمت لها الشكر وتمنت لها حياة جديدة سعيدة.