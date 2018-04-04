الباليرينا ماري جيلو تقدم آخر عروضها قبل اعتزالها

باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬دعت‭ ‬الباليرينا‭ ‬الفرنسية‭ ‬ماري‭ ‬آنياس‭ ‬جيلو‭ – ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬42‭ ‬عاما‭ – ‬جمهورها‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬آخر‭ ‬عروضها‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬قصر‭ ‬جارنتيه‭. ‬وقدمت‭ ‬الباليرينا‭ ‬عرض‭ ‬باليه‭ ‬‮«‬أوروفيه‭ ‬و‭ ‬أوربيدس‮»‬،‭ ‬لمصممة‭ ‬البالية‭ ‬الألمانية‭ ‬بينا‭ ‬يوش،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬قرارها‭ ‬بالاعتزال‭ ‬وفقا‭ ‬لقوانين‭ ‬فرقة‭ ‬الأوبرا‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭. ‬وكانت‭ ‬الباليرينا‭ ‬الفرنسية‭ ‬قد‭ ‬اصطحبت‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الأخير‭ ‬ابنها‭ ‬‮«‬بول‮»‬‭ ‬وكلبها‭ ‬‮«‬جولدي‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬النجمة‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬1985،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختارتها‭ ‬‮«‬بينا‭ ‬يوش‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬حبها‭ ‬الشديد‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭.‬

وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العرض،‭ ‬تقابلت‭ ‬مع‭ ‬مديرة‭ ‬الباليه‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬اوريلى‭ ‬دوبون‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أشادت‭ ‬بأعمالها‭ ‬وقدمت‭ ‬لها‭ ‬الشكر‭ ‬وتمنت‭ ‬لها‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬سعيدة‭.‬