أساطير كرة القدم معجبون بمقصية الدون في الأبطال

زيدان يرسّخ عقدته للفرق الإيطالية وجمهور يوفنتوس مبهور

{ مدريد – وكالات: أشاد عدد كبير من نحوم الكرة العالمية، بالهدف الرائع الذي سجله كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، من مقصية، خلال الفوز خارج الديار (3-0) على يوفنتوس، اول أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا. وفي هذا الصدد، كتب المخضرم بيتر كراوتش، مهاجم ستوك سيتي، الذي سجل من قبل هدفا مشابها مع ليفربول، عبر تويتر: لا يوجد سوى عدد قليل منا، الذين يمكنهم القيام بذلك. وقال قائد منتخب إنكلترا السابق، جاري لينكر: لقد شاهدت الكثير من الأهداف الرائعة، لكن هذا الهدف مثير للغاية من رونالدو. فيما قال مهاجم ليفربول السابق، مايكل أوين: من فضلك، إذا كنت تفعل شيئًا واحدًا، فتأكد من رؤية الهدف الثاني لرونالدو، كان هدفه الأول رائعًا، لا توجد كلمات لأصف الثاني.وفي نفس السياق، علق جوتي، نجم ريال مدريد السابق: إنه هدف العام، الجماهير في تورينو صفقوا له. بينما لم يكن أمام النجم الأرجنتيني السابق، جابرييل باتيستوتا، سوى التصفيق، بعد رؤية الهدف، حيث قال: يا إلهي، فقط تصفيق!. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن جسد كريستيانو قد ارتفع عن أرضية الملعب، بمسافة متر و41 سم، عند قفزه في الهواء لتسجيل الهدف. وأضافت أن الأكثر دهشة، هو أن قدم الدون عند تسديد الكرة، في مرمى الحارس المخضرم، جيجي بوفون، كان ارتفاعها مترين و38 سم، وهو تقريبا نفس ارتفاع عارضة المرمى (مترين و44 سم). وواصل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ترسيخ عقدته للفرق الإيطالية، والتي تجلت على مدار العامين الماضيين، في البطولات الأوربية. وقدم زيزو واحدة من أفضل مبارياته، اول أمس الثلاثاء. لكن إسقاط كبار إيطاليا ليس جديدًا على زيدان، فذلك هو ما دأب عليه الفرنسي، منذ تولى قيادة ريال مدريد فنيًا، في 4 كانون ثان 2016، بدلا من رافاييل بينيتيز. وقد بدأ زيدان مسلسل تفوقه على الفرق الإيطالية، بمواجهة روما في دور الـ16 لدوري الأبطال، خلال موسم 2015-2016.وحينها تفوق الفريق الملكي بذات النتيجة، ذهابًا وإيابًا (2-0)، ليمضي الريال بعدها، نحو التتويج بلقبه الـ11 في البطولة.وفي دور الـ16 من النسخة الماضية، كرر زيدان كذلك انتصاره على نابولي، ذهابًا وإيابًا (3-1). كان هذا قبل أن يصطدم المدرب الفرنسي، بفريقه السابق، يوفنتوس، في النهائي، بمدينة كارديف الويلزية، ليسحق السيدة العجوز برباعية مقابل هدف وحيد. وجاءت الطامة الكبرى لليوفي، عندما تكبد الخسارة الأكبر على ملعبه في دوري الأبطال، منذ 19 عاما، والأكبر عموما في ملعبه الجديد، الذي تم تدشينه في عام 2011 . وتسبب هدف الدون، من مقصية مزدوجة في ردود أفعال من جماهير يوفنتوس، التي لم تصدق ما فعله لاعب الفريق الملكي لينال قسطًا من التصفيق على هدفه الرائع. في المقابل فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، وضع يده اليمني فوق رأسه، غير مصدق ما قام به لاعبه. يشار إلى أن صاروخ ماديرا، هو هداف دوري أبطال أوربا خلال الموسم الجاري برصيد 14 هدفًا، وسجل مساء الثلاثاء، هدفه التاسع في يوفنتوس بمباراته السادسة. وكشفت صحيفة …ديلي أكسبريسî البريطانية صباح امس الأربعاء، عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لا يزال غير سعيد داخل القلعة البيضاء، على الرغم من استمراره في التألق خلال عام 2018 . وبهدفي رونالدو يكون فريق يوفنتوس بعض الشيء خارج المنافسة، بعد تمكنه من تسجيل هدفه رقم 21 في ربع نهائي دوري الأبطال معادلاً سجل يوفنتوس بالكامل في هذا الدور من البطولة. ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فأن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصاحب الـ5 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم، لا يزال غير سعيد في ريال مدريد الإسباني، ويريد الرحيل بسبب رفض زيادة راتبه. وأشارت إلى أن كريستيانو رونالدو، يصر على العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، واللعب من جديد على ملعب الأولد ترافورد.

فاران: هدف كريستيانو الأجمل

قال الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني، إن هدف زميله، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اول أمس الثلاثاء، أمام يوفنتوس (3-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا، هو أجمل هدف رآه في حياته على أرض الملعب. وأضاف فاران، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: لقد احتفلنا في غرف الملابس بهدف كريستيانو رونالدو، استمتعنا بذلك لأنه هدف عظيم، وتصفيق جماهير يوفنتوس له لفتة رائعة. وتابع عن المباراة: كنا جيدين للغاية في كل الجوانب، وجادين خلال اللقاء، نحن سعداء بالنتيجة. وبخصوص زيدان، رد فاران: المدرب دائما هادئ، ويملك عدة خيارات، في اللعب بطريقة 2-4-4 أو 3-3-4. وبشأن احتمال مواجهة برشلونة في النهائي الأوربي، قال الفرنسي: سيكون نهائيا رائعا، لكننا لا نفكر فيما إذا كان من الأفضل، مواجهة البارسا في مباراة أو مباراتين، لكننا نفكر في مباراة الإياب، ضد يوفنتوس. واسترسل عن الفوز على اليوفي: هنا من الصعب تسجيل الأهداف، نحن دائما نلعب لفرض أسلوبنا، وقمنا بذلك ضد منافس عظيم. وحول زميله، جاريث بيل، أجاب: نحن نشجع الجميع، وهو في معنويات جيدة.. المدرب يتوجب عليه الاختيار بين لاعبين جيدين للغاية.