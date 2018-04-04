تواصل مباريات الجولة 21 الممتازة

الطلاب ينشدون العودة والنفط تبحث عن كامل العلامات – الناصرية – باسم الركابي

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية والحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام ست مباريات في ملاعب زاخو والنجف والسماوة والزبيروكربلاء والشعب على ان تستكمل مباريات الجولة المذكورة يوم غد الجمعة بلقاء البحري والشرطة، وتترقب جماهير الفرق النتائج المطلوبة لأهميتها وتأثيرها وانعكاسها في تحسين المواقع في ظل تصاعد المنافسة وعلى مشاركتها التي ستتحدد عبر ما تسفر عنه مباريات المرحلة الحالية من نتائج في تحديد ملامح الامور التي لاتظهر سهلة كما يبدو. وعودة الى المباريات المذكورة عندما يستقبل زاخو المهدد بالهبوط حيث الموقع ما قبل الأخير بملعبه الحدود التاسع وعينيه الحصول على كامل النقاط من اجل معالجة الأمور التي لاتحتاج إلى تعليق وباتت تدرك حسابات المدرب وتثير مخاوف الأنصار في فقدان مقعد البقاء والكل في المدينة يعلم من دون التعامل مع مباريات الأرض قد تتفاقم الامور بعد أكثر ما يدعو اللاعبين اللعب بالطريقة التي تأتي بالحسم في ظل الصراع القوي على البقاء مع عدد من فرق المؤخرة والأمر كله يعتمد على جهود اللاعبين في عبور الحدود الذي يمر في وضع مقبول وبعد التقدم للموقع المذكور ومحاولة العودة بالفوز الذي قد يمنحه موقع أفضل اذا ما وقفت معه بقية نتائج الفرق القريبة منه ما سيدفعه اللعب بالطريقة التي تؤمن له العودة بفوائد السفرة التي لاتظهر سهلة امام أزمة زاخو الخانقة والمحيرة.

النجف والصناعات

ويبحث كل من النجف الذي عاد بخسارة النفط وهزيمة الصناعات برباعية الزوراء عن محو اثار تلك النتيجتين في مباراة تقف الى جانب أصحاب الارض والتعويل عليها كثيرا وضرب اكثر من عصفور بحجر واحد حيث تحقيق الفوز والانتقال الى مركز الكهرباء في حال تعثره إمام الميناء والاهم تقديم الأداء الفني بانتظار الخروج بالنتيجة المقنعة للجمهور الذي يامل في ذلك وتسير الامور بنجاح من خلال التعامل بشكل جيد من خلال استغلال ظروف اللعب والعودة لسكة النتائج الجيدة التي تقدم فيها خلال فترة قصيرة بعدما فرض أسلوبه تحت أنظار جمهوره المطالب بتحقيق الفوز بعد لتحسن على أداء الهجوم الذي حقق الفوز الكبير على الأمانة بثلاثية نظيفة وتعويض هزيمة النفط واستعادة التوازن من خلال طريقة اللعب التي يريد الصناعات إفسادها والعودة الى مسار النجاحات التي تحققت في اخر جولات المرحلة الماضية التي شهدت ظهور الفريق ومهارات عدد من اللاعبين في التهديف. ويدرك عودة ان الاهتمام يجب ان يأتي إمام مباراة مهمة وبعدها لغرض الابتعاد من الموقع الحالي والظهور والاستحواذ على الكرة وفتح باب تغير النتائج من لقاء اليوم لان غير ذلك سيحد من تقدمه اذا ما اعتمد على مباريات العاصمة التي قد تقلب الموازين بوجه الفريق الذي يمر في حالة تحسن رغم خسارته امام الزوراء وتراجعه للموقع السادس عشر لكنه مصر على العودة بنتيجة ايجابية اليوم ويأمل ان تكون ردة فعله قوية وكل شيء يتوقف على جهود اللاعبين الذين يرون مخاطر الخروج الى ملعب صعب وجمهور كبير مؤثر ويقف بقوة الى جانب كتيبة علي هاشم الذي نجح في تغير الامور بعد سلسلة نتائج مهمة في اخر جولات النصف الأول لكنه بقي يعتمد على مباريات الميدان التي يريد الضيوف تغير ميزتها.

كربلاء والوسط

ويستقبل متذيل الترتيب كربلاء جيرانه نفط الوسط في اجواء تخيم عليه مخاوف ألأنصار بعد التراجع السريع إمام نزف النقاط وتلقي 13 خسارة بعدما افتقد الفريق للتوازن سواء بملعبه وخارجه و عاد الأسبوع الحالي برباعية الشرطة التي زادت الطين بله بوجه حيدر محمود المطلب بإنقاذ الموسم إمام مرحلة كاملة مهم ان يعكس فيها طريقة اللعب وحشد جهود اللاعبين امام المشاكل الفنية والأزمة المالية وغيرها التي زادت الامور صعوبة وباتت تنال من المهمة التي تحتاج الى عمل فاعل سريع لان غير ذلك سيتعقد المشهد تحت أنظار جمهوره الذي يمني النفس في ان يتمكن المدرب واللاعبين في وضع حد لتداعيات النتائج ونزف النقاط ولو عبر ملعبه إمام مهمة اليوم التي تظهر صعبة بسبب الفوارق الفنية والمالية التي يمتلكها الوسط الأخر الذي يأمل في استعادة دوره بعد تلقي سبع خسارات دفعته للموقع الثاني عشر في اضعف مشاركة منذ أربعة مواسم ومؤكدان عماد محمد سيوجه في التعامل مع المباراة بتركيز عبر الوضع النفسي المتدهور للمضيف وحالة التراخي والتراجع التي يمر فيها وللحد من نتائج مباريات الذهاب التي كلفته نزف العديد من النقاط لكنه جاء لحسم مهمة كربلاء لانه يحتاج لتعديل الموقف والحال لكربلاء في تقديم بوسع اللاعبين وإدراكهم لحجم المسؤولية لتدارك خطر النزول بعد التواجد في أسوء المواقع.

السماوة وميسان

ويعود السماوة الى ملعبه وبين جمهوره بعد خسارة الجنوب والتعادل مع الأمانة ويسعى للحفاظ على نظافة سجل مباريات الأرض التي منحته أكثر نقاطه إمام فشله في تحقيق أي فوز ذهابا ما يدعو اللاعبين الى تصعيد الجهود والعمل على مواصلة الأداء فضلا عن التوجه نحو اللعب القوي خارج الميدان وللان الفريق يقدم نفسه بشكل مقبول وفي حال مناسب من الموسم الماضي ويبدو استفاد من تلك المشاركة ومن خلال وجود المدرب حازم صالح الذي عمل على تامين فريق تمكن من تحقيق مشاركة مهمة للان ومتوقع ان يزيد من حظوظه في التقدم إلى موقع اخر في ظل تعاون اللاعبين والمدرب والإدارة والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تواصل دعمها في نشاط مستمر حقق فوائد مباريات الأرض التي يظهر افضل فرق المحافظات في سجل ابيض والتطلع اليوم للثار من خسارة ميسان الذي سيحل منتشيا بفوزه الكبير والأفضل في الدوري على حساب الطلاب بثلاثية يامل ان تؤمن له النتيجة في مباراة صعبة كما يعلم عدي إسماعيل المدرب الثاني الذي يقدم الفريق بالاتجاه الصحيح والباحث عن النتيجة التي يرى فيها التقدم لموقع أفضل ويشهد ملعب الزبير لقاء نفط الجنوب والأمانة في مهمة تظهر متوازنة بعدما عاد أصحاب الأرض بتعادل من زاخو فيما تعثر الأمانة مرة أخرى بملعبه ليفقد نقطتين مع السماوة ولازال يواجه مشاكل نزف النقاط في ميدانه المشكلة التي يأمل ان يتداركها المدرب ثائر احمد في الوقت الذي استعاد الجنوب توازنه في الجولات الأخيرة وتقدم سابع في السلم وتظهر الترشيحات لتفوقه اليوم.

الطلبة والنفط

وتقام عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في ملعب الشعب اهم المباريات بين الطلاب في المركز العاشر 26 والنفط الرابع 36 الطلاب عادوا بخسارة ثقيلة من العمارة ما يجعلهم اللعب تحت ضغط الجمهور الذي يرى الامور تخرج كثيرا عن مسار المنافسة عندما يقف عاشر سلم الترتيب المرفوض من الأنصار الذين يرون الامور تسير عكس التوقعات لكن مهم ان يعود لسكة الانتصارات امام احد الفرق المنافسة القوية النفط الذي يتمتع بحيوية وفاعلية بعدما عكس هويته من خلال النتائج الجيدة وأخرها الفوز على النجف في سجل مهم بعد خسارة واحدة وفي مستوى متجدد منحه المركز الثالث على بعد ثلاث نقاط متطلع لخدمة الزوراء في إيقاف الجوية وله مباراة مؤجلة امام لميناء مع ذلك يظهر في أفضلية فنية كبيرة من الطلاب ويعول على قوة دفاعه الذي ساعدته الخروج بنتائج مهمة ولازال الطريق مفتوحا في ملاحقة الجوية والشرطة عبر حالة الانسجام واستغلال الفرص وتحقيق الفارق عبر توجيهات المدرب حسن احمد الذي يقدم منظومة شبابية واعدة تظهر مميزة في كل شيء.

غدا البحري والشرطة

وتختتم مباريات الجولة المذكورة غد الجمعة بالبصرة وفيها يسعى البحري الاستفادة من ميدانه امام ضيفه فريق الشرطة.